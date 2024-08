Xbox Game Studios: Vier weitere Xbox-Spiele für PlayStation – Gerücht

Autor:, in / Xbox Game Studios

Letzte Woche berichteten wir von weiteren Portierungen von Xbox-Spielen für die PlayStation. Dabei stand mindestens die Ankündigung eines Spiels auf der Gamescom im Raum.

Während die einen Insider sagen, es geht um Forza Horizon 5, sagen andere, dies sei nicht der Fall.

Insider eXtas1s sagte kürzlich, dass vier Xbox-First-Party-Spiele auf die PlayStation kommen. Zum Zeitraum sagte er nur, dass dies in naher Zukunft passieren werde. Nähere Details nannte er aber nicht.

Eines davon könnte, statt Forza Horizon 5, Indiana Jones and the Great Circle sein. Das deutete Jez Corden von Windows Central an.

Nachdem in diesem Jahr schon Sea of Thieves, Grounded, Pentiment und Hi-Fi Rush portiert worden sind, ist die Wahrscheinlichkeit für noch mehr Spiele hoch.