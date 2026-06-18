Xbox Game Studios: Weitere Studioschließungen und Verkäufe laut Branchenkenner erwartet

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Image: Xbox Game Studios

Laut Jason Schreier stehen bei Xbox weitere Studios vor ungewissen Wochen zwischen Schließung, Verkauf und Ausgliederung.

Die jüngsten Berichte über mögliche Studioschließungen bei Xbox könnten erst der Anfang einer größeren Umstrukturierung sein. Das erklärte Bloomberg-Journalist Jason Schreier in einer aktuellen Einschätzung zur Lage innerhalb der Gaming-Sparte von Microsoft.

Demnach seien die bislang bekannten Studios (Ninja Theory, Double Fine und Compulsion Games) nur ein Teil der laufenden Maßnahmen. Schreier zufolge werde es weitere Entwicklungen geben, während derzeit zahlreiche Gespräche zwischen Xbox und den betroffenen Studiochefs stattfinden.

Dabei gehe es nicht ausschließlich um Schließungen. Nach seinen Informationen werden aktuell verschiedene Optionen geprüft. Dazu zählen mögliche Ausgliederungen einzelner Teams, die Rückkehr in die Unabhängigkeit sowie potenzielle Übernahmen durch andere Publisher.

Schreier betonte, dass viele Entscheidungen noch nicht endgültig getroffen worden seien. Deshalb könnten aktuelle Berichte über Studioschließungen zwar grundsätzlich zutreffen, das vollständige Bild sei jedoch deutlich komplexer.

Nach seinen Angaben laufen hinter den Kulissen weiterhin Verhandlungen über die Zukunft mehrerer Entwicklerstudios. Welche Teams am Ende geschlossen, verkauft oder eigenständig weitergeführt werden, sei derzeit noch offen.

Gleichzeitig machte Schreier deutlich, dass die entscheidenden Schritte erst in den kommenden Wochen erfolgen dürften. Entsprechend sei damit zu rechnen, dass in naher Zukunft weitere Informationen über die Zukunft verschiedener Xbox-Studios bekannt werden.

Die Aussagen unterstreichen die angespannte Situation innerhalb der Xbox-Organisation, die sich aktuell in einer umfassenden Umstrukturierungsphase befindet.

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73 Kommentare Added

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  1. Nibelungen86 371555 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 18.06.2026 - 11:26 Uhr

    Ich call mal was „verrücktes“, vielleicht wird es bald keinen Day One Gamepass mehr geben und dieses Projekt wird auch beendet und zu einem „normalen“ Abo geändert.

    Jetzt wird massiv aufgeräumt und umgebaut, es kann alles und jeden treffen.

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    • Teddofryo 131265 XP Elite-at-Arms Bronze | 18.06.2026 - 11:39 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Das wäre tatsächlich der richtige Schritt. Das beste meiner persönlichen Meinung nach wäre, eben wie du sagst DayOne raus, Pass viel günstiger, ein paar Ips Exklusiv halten, aber das meiste Multi releasen und Ms ist wieder auf Kurs, die Sache ist, verkaufe es den Leuten vernünftig und Intelligent bzw. verarsche sie, aber vernünftig, öffnet den Po langsam und Creme ihn vorher ein.#seikeinrammbock

      Edit: Um Schließungen kommse eh nicht drumrum.

      0
    • M82589933 14990 XP Leetspeak | 18.06.2026 - 11:45 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Das wäre ein richtiger Paradigmenwechsel. Fast nicht vorstellbar.

      Da halt ich es für wahrscheinlicher, dass es in die Richtung „nur noch Game Pass“ geht.

      0
    • Ash2X 346560 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 18.06.2026 - 11:53 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Ich habe Angst dass sie irgendwann kapiert das Gamer die dümmsten Kunden sind – nehmt Day 1 Releases aus dem Gamepass, schafft ihn am besten gleich ab… Ich will 100+€ für GTA6 zahlen, Bitte!!!
      Kannste dir echt nicht ausdenken 🤣

      0
  2. JAG THE GEMINI 154470 XP God-at-Arms Silber | 18.06.2026 - 11:27 Uhr

    Hab das Video gesehen…
    Wenn es stimmt, ist dies das
    ENDE von Phil Spencer’s „aufgeblähtem Xbox Imperium“….
    Und ich würde das sogar irgendwo begrüßen!
    PS. Der ABK Deal war ein FEHLER

    3
  3. Ash2X 346560 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 18.06.2026 - 11:32 Uhr

    Wichtig ist eher dass die ganzen angeblichen Schließungen bisher nichts als BS sind.
    Sharma spricht nur mit den Studios über die Zukunft… Was jetzt auch nicht so unnormal ist.

    0
  4. EdgarAllanFloh 138450 XP Elite-at-Arms Gold | 18.06.2026 - 11:38 Uhr

    Genau genommen sollten das sogar gute Nachrichten für uns Gamer sein. Denn wenn Microsoft wieder mehr den Bedarf am Markt treffen will, sollten die Spiele den Spielern mehr Spaß bereiten.

    0
    • Venom 25800 XP Nasenbohrer Level 3 | 18.06.2026 - 11:50 Uhr
      Antwort auf EdgarAllanFloh

      Wenn sie wirklich nur Studios mit starker monetarisierung behalten wollen heißt es eigtl nur das die Cash Cows gemolken werden und vielfältigere Titel gefährdeter sind.

      0
  5. RumRoGERs 165795 XP First Star Gold | 18.06.2026 - 11:41 Uhr

    An sich finde ich’s gut, wenn sich Microsoft auf die Kernmarken konzentriert.
    Ich fand die Übernahmen zwar damals gut aber ich hatte irgendwie mit einem deutlich cooleren Spiele Output gerechnet.

    0
    • HaloGott 20185 XP Nasenbohrer Level 1 | 18.06.2026 - 11:48 Uhr
      Antwort auf RumRoGERs

      Gears, Halo und Forza sind mittlerweile auch etwas ausgelutscht. Im Endeffekt ist es immer wieder das Gleiche, was da kommt. Das neue Gears sieht zwar auf den ersten Blick toll aus, aber das wird sich schnell wieder legen, weil man alles recht schnell kennen wird. Es braucht einfach mal etwas Neues, woraus man auch mehrere Spiele entwickeln kann.

      Ryse war damals wirklich toll. Daraus hätte man bestimmt mehr machen können – nur mal so als Beispiel.

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  7. Venom 25800 XP Nasenbohrer Level 3 | 18.06.2026 - 11:48 Uhr

    Da scheint es ja ganz schön rund zu gehen im Hintergrund und dabei hätte man gut das positive Momentum aus dem Show case mitnehmen können…

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  8. AnCaptain4u 276385 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.06.2026 - 11:53 Uhr

    MMn hat Microsoft nie verstanden, wie die Gaming/Entertainment-Branche tickt und regelmäßig kuriose Entscheidungen getroffen und dicke Fehler gemacht.

    Jedenfalls geht es jetzt mit der neuen Führung nach dem 100Tage-Kuschelkurs ans Eingemachte mit einigen wohl ungeliebten Entscheidungen.

    Mal schauen ob es Mittel- bis langfristig Wirkung zeigt.

    Einfach ein Studio zu schließen, weil man es ein Budget vor die Füße gelegt hat und gesagt hat: „Macht mal was damit“ ist mMn der falsche Weg.
    Da muss das entwickeln von Games und führen der Studios neu gedacht werden.
    Denn in den Studios sind auch immer noch etliche talentierte Fachkräfte!

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