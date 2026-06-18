Xbox Game Studios: Weitere Studioschließungen und Verkäufe laut Branchenkenner erwartet

Laut Jason Schreier stehen bei Xbox weitere Studios vor ungewissen Wochen zwischen Schließung, Verkauf und Ausgliederung.

Die jüngsten Berichte über mögliche Studioschließungen bei Xbox könnten erst der Anfang einer größeren Umstrukturierung sein. Das erklärte Bloomberg-Journalist Jason Schreier in einer aktuellen Einschätzung zur Lage innerhalb der Gaming-Sparte von Microsoft.

Demnach seien die bislang bekannten Studios (Ninja Theory, Double Fine und Compulsion Games) nur ein Teil der laufenden Maßnahmen. Schreier zufolge werde es weitere Entwicklungen geben, während derzeit zahlreiche Gespräche zwischen Xbox und den betroffenen Studiochefs stattfinden.

Dabei gehe es nicht ausschließlich um Schließungen. Nach seinen Informationen werden aktuell verschiedene Optionen geprüft. Dazu zählen mögliche Ausgliederungen einzelner Teams, die Rückkehr in die Unabhängigkeit sowie potenzielle Übernahmen durch andere Publisher.

Schreier betonte, dass viele Entscheidungen noch nicht endgültig getroffen worden seien. Deshalb könnten aktuelle Berichte über Studioschließungen zwar grundsätzlich zutreffen, das vollständige Bild sei jedoch deutlich komplexer.

Nach seinen Angaben laufen hinter den Kulissen weiterhin Verhandlungen über die Zukunft mehrerer Entwicklerstudios. Welche Teams am Ende geschlossen, verkauft oder eigenständig weitergeführt werden, sei derzeit noch offen.

Gleichzeitig machte Schreier deutlich, dass die entscheidenden Schritte erst in den kommenden Wochen erfolgen dürften. Entsprechend sei damit zu rechnen, dass in naher Zukunft weitere Informationen über die Zukunft verschiedener Xbox-Studios bekannt werden.

Die Aussagen unterstreichen die angespannte Situation innerhalb der Xbox-Organisation, die sich aktuell in einer umfassenden Umstrukturierungsphase befindet.