Xbox Game Studios: Weitere Studioschließungen und Verkäufe laut Branchenkenner erwartet

Die jüngsten Berichte über mögliche Studioschließungen bei Xbox könnten erst der Anfang einer größeren Umstrukturierung sein. Das erklärte Bloomberg-Journalist Jason Schreier in einer aktuellen Einschätzung zur Lage innerhalb der Gaming-Sparte von Microsoft.
Demnach seien die bislang bekannten Studios (Ninja Theory, Double Fine und Compulsion Games) nur ein Teil der laufenden Maßnahmen. Schreier zufolge werde es weitere Entwicklungen geben, während derzeit zahlreiche Gespräche zwischen Xbox und den betroffenen Studiochefs stattfinden.
Dabei gehe es nicht ausschließlich um Schließungen. Nach seinen Informationen werden aktuell verschiedene Optionen geprüft. Dazu zählen mögliche Ausgliederungen einzelner Teams, die Rückkehr in die Unabhängigkeit sowie potenzielle Übernahmen durch andere Publisher.
Schreier betonte, dass viele Entscheidungen noch nicht endgültig getroffen worden seien. Deshalb könnten aktuelle Berichte über Studioschließungen zwar grundsätzlich zutreffen, das vollständige Bild sei jedoch deutlich komplexer.
Nach seinen Angaben laufen hinter den Kulissen weiterhin Verhandlungen über die Zukunft mehrerer Entwicklerstudios. Welche Teams am Ende geschlossen, verkauft oder eigenständig weitergeführt werden, sei derzeit noch offen.
Gleichzeitig machte Schreier deutlich, dass die entscheidenden Schritte erst in den kommenden Wochen erfolgen dürften. Entsprechend sei damit zu rechnen, dass in naher Zukunft weitere Informationen über die Zukunft verschiedener Xbox-Studios bekannt werden.
Die Aussagen unterstreichen die angespannte Situation innerhalb der Xbox-Organisation, die sich aktuell in einer umfassenden Umstrukturierungsphase befindet.
73 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich call mal was „verrücktes“, vielleicht wird es bald keinen Day One Gamepass mehr geben und dieses Projekt wird auch beendet und zu einem „normalen“ Abo geändert.
Jetzt wird massiv aufgeräumt und umgebaut, es kann alles und jeden treffen.
Das wäre tatsächlich der richtige Schritt. Das beste meiner persönlichen Meinung nach wäre, eben wie du sagst DayOne raus, Pass viel günstiger, ein paar Ips Exklusiv halten, aber das meiste Multi releasen und Ms ist wieder auf Kurs, die Sache ist, verkaufe es den Leuten vernünftig und Intelligent bzw. verarsche sie, aber vernünftig, öffnet den Po langsam und Creme ihn vorher ein.#seikeinrammbock
Edit: Um Schließungen kommse eh nicht drumrum.
Das wäre ein richtiger Paradigmenwechsel. Fast nicht vorstellbar.
Da halt ich es für wahrscheinlicher, dass es in die Richtung „nur noch Game Pass“ geht.
Ich habe Angst dass sie irgendwann kapiert das Gamer die dümmsten Kunden sind – nehmt Day 1 Releases aus dem Gamepass, schafft ihn am besten gleich ab… Ich will 100+€ für GTA6 zahlen, Bitte!!!
Kannste dir echt nicht ausdenken 🤣
Hab das Video gesehen…
Wenn es stimmt, ist dies das
ENDE von Phil Spencer’s „aufgeblähtem Xbox Imperium“….
Und ich würde das sogar irgendwo begrüßen!
PS. Der ABK Deal war ein FEHLER
Wichtig ist eher dass die ganzen angeblichen Schließungen bisher nichts als BS sind.
Sharma spricht nur mit den Studios über die Zukunft… Was jetzt auch nicht so unnormal ist.
Genau genommen sollten das sogar gute Nachrichten für uns Gamer sein. Denn wenn Microsoft wieder mehr den Bedarf am Markt treffen will, sollten die Spiele den Spielern mehr Spaß bereiten.
Wenn sie wirklich nur Studios mit starker monetarisierung behalten wollen heißt es eigtl nur das die Cash Cows gemolken werden und vielfältigere Titel gefährdeter sind.
An sich finde ich’s gut, wenn sich Microsoft auf die Kernmarken konzentriert.
Ich fand die Übernahmen zwar damals gut aber ich hatte irgendwie mit einem deutlich cooleren Spiele Output gerechnet.
Wenn man nichts draus macht, ist das auch kein Wunder.
Gears, Halo und Forza sind mittlerweile auch etwas ausgelutscht. Im Endeffekt ist es immer wieder das Gleiche, was da kommt. Das neue Gears sieht zwar auf den ersten Blick toll aus, aber das wird sich schnell wieder legen, weil man alles recht schnell kennen wird. Es braucht einfach mal etwas Neues, woraus man auch mehrere Spiele entwickeln kann.
Ryse war damals wirklich toll. Daraus hätte man bestimmt mehr machen können – nur mal so als Beispiel.
Bin mal gespannt wie das alles noch weitergeht.
Da scheint es ja ganz schön rund zu gehen im Hintergrund und dabei hätte man gut das positive Momentum aus dem Show case mitnehmen können…
MMn hat Microsoft nie verstanden, wie die Gaming/Entertainment-Branche tickt und regelmäßig kuriose Entscheidungen getroffen und dicke Fehler gemacht.
Jedenfalls geht es jetzt mit der neuen Führung nach dem 100Tage-Kuschelkurs ans Eingemachte mit einigen wohl ungeliebten Entscheidungen.
Mal schauen ob es Mittel- bis langfristig Wirkung zeigt.
Einfach ein Studio zu schließen, weil man es ein Budget vor die Füße gelegt hat und gesagt hat: „Macht mal was damit“ ist mMn der falsche Weg.
Da muss das entwickeln von Games und führen der Studios neu gedacht werden.
Denn in den Studios sind auch immer noch etliche talentierte Fachkräfte!