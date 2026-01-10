Xbox Game Studios: Xbox‑Insider enthüllt beeindruckende 2026‑Liste

Ein Blick auf die aktuelle Übersicht des Brancheninsiders Klobrille zeigt, wie umfangreich das bisher bekannte Xbox‑Programm für 2026 bereits ausfällt.

Die Zusammenstellung umfasst große Marken, lang erwartete Fortsetzungen und mehrere Erweiterungen, die das kommende Jahr zu einem der dichtesten Release‑Zeiträume der jüngeren Xbox‑Geschichte machen könnten.

Zu den zentralen Titeln zählen Fable, Forza Horizon 6, Halo: Campaign Evolved und Gears of War: E‑Day, die allesamt als große First‑Party‑Produktionen gelten. Ergänzt wird das Line‑up durch den vollständigen Release von Towerborne.

Auch im Bereich der fortlaufenden Spiele und Updates zeigt sich die Vielfalt der Planung. Grounded 2 erhält ein umfangreiches Winter‑Update, während Avowed mit einer Anniversary‑Erweiterung bedacht wird, sowie die Rückkehr eines traditionsreichen Action‑Franchise mit Ninja Gaiden 4 – The Two Masters.

Die Strategiesparte bleibt ebenfalls stark vertreten: Age of Mythology: Retold – Obsidian Mirror, Age of Empires II: Definitive Edition – The Last Chieftains und zwei neue Erweiterungen für Age of Empires IV erweitern die bekannten Klassiker um frische Inhalte.

Xbox 2026 – Bekannte Projekte der Xbox Game Studios

Abschließend weist die Liste darauf hin, dass weitere Projekte folgen sollen. Damit bleibt offen, welche zusätzlichen Titel Microsoft im Laufe des Jahres noch enthüllen wird und wie sich das Gesamtbild der 2026‑Planung weiter verdichten könnte.

Am 22. Januar findet dazu der erste Xbox Developer Direct Showcase im Jahr 2026 statt, wobei drei Spiele offiziell enthüllt – und ein viertes „geheimes Spiel“ präsentiert werden soll.