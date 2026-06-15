Xbox Game Studios: Xbox-Chefin will Entwicklung großer Marken beschleunigen

Acht Jahre nach der Enthüllung von The Elder Scrolls 6 soll Xbox künftig große Marken schneller voranbringen.

Acht Jahre nach der ersten Ankündigung von The Elder Scrolls VI gibt es weiterhin weder einen konkreten Veröffentlichungstermin noch umfangreiche Gameplay-Einblicke. Ein neuer Bericht deutet nun darauf hin, dass Xbox die Entwicklung seiner größten Marken künftig beschleunigen möchte.

Demnach soll die neue Microsoft-Gaming-Chefin Asha Sharma zusätzliche Investitionen in einige der wichtigsten Xbox-Franchises planen. Dazu zählen laut Bericht insbesondere Fallout, The Elder Scrolls und Halo.

Das Ziel soll darin bestehen, Studios wie Bethesda Game Studios und Halo Studios finanziell stärker zu unterstützen, damit Entwicklungsprozesse effizienter ablaufen und neue Spiele schneller erscheinen können. Eine offizielle Bestätigung der Pläne steht bislang jedoch aus.

Besonders bei The Elder Scrolls VI wächst die Ungeduld vieler Fans. Seit der Enthüllung im Jahr 2018 hat Bethesda kaum neue Informationen veröffentlicht.

Während einige Schätzungen von einer Veröffentlichung zwischen 2027 und 2029 ausgehen, halten andere Beobachter sogar einen noch späteren Release für möglich.

Der Abstand zwischen den Hauptteilen der Reihe wäre damit deutlich größer als früher. Während The Elder Scrolls IV: Oblivion 2006 erschien und The Elder Scrolls V: Skyrim bereits 2011 folgte, könnte zwischen Skyrim und seinem Nachfolger im Extremfall fast zwei Jahrzehnte liegen.

Der Bericht erscheint zudem in einer Phase, in der Xbox vor größeren Umstrukturierungen stehen soll.

Gleichzeitig verfolgt die neue Führung offenbar das Ziel, die wichtigsten Marken des Unternehmens regelmäßiger mit neuen Veröffentlichungen zu versorgen.

Ob zusätzliche Investitionen tatsächlich zu kürzeren Entwicklungszyklen führen werden, bleibt abzuwarten. Für Fans von Fallout, Halo und The Elder Scrolls dürfte die Aussicht auf schnellere Fortsetzungen jedoch zu den interessantesten Signalen der neuen Xbox-Führung gehören.