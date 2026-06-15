Xbox Game Studios: Xbox-Chefin will Entwicklung großer Marken beschleunigen

Acht Jahre nach der ersten Ankündigung von The Elder Scrolls VI gibt es weiterhin weder einen konkreten Veröffentlichungstermin noch umfangreiche Gameplay-Einblicke. Ein neuer Bericht deutet nun darauf hin, dass Xbox die Entwicklung seiner größten Marken künftig beschleunigen möchte.
Demnach soll die neue Microsoft-Gaming-Chefin Asha Sharma zusätzliche Investitionen in einige der wichtigsten Xbox-Franchises planen. Dazu zählen laut Bericht insbesondere Fallout, The Elder Scrolls und Halo.
Das Ziel soll darin bestehen, Studios wie Bethesda Game Studios und Halo Studios finanziell stärker zu unterstützen, damit Entwicklungsprozesse effizienter ablaufen und neue Spiele schneller erscheinen können. Eine offizielle Bestätigung der Pläne steht bislang jedoch aus.
Besonders bei The Elder Scrolls VI wächst die Ungeduld vieler Fans. Seit der Enthüllung im Jahr 2018 hat Bethesda kaum neue Informationen veröffentlicht.
Während einige Schätzungen von einer Veröffentlichung zwischen 2027 und 2029 ausgehen, halten andere Beobachter sogar einen noch späteren Release für möglich.
Der Abstand zwischen den Hauptteilen der Reihe wäre damit deutlich größer als früher. Während The Elder Scrolls IV: Oblivion 2006 erschien und The Elder Scrolls V: Skyrim bereits 2011 folgte, könnte zwischen Skyrim und seinem Nachfolger im Extremfall fast zwei Jahrzehnte liegen.
Der Bericht erscheint zudem in einer Phase, in der Xbox vor größeren Umstrukturierungen stehen soll.
Gleichzeitig verfolgt die neue Führung offenbar das Ziel, die wichtigsten Marken des Unternehmens regelmäßiger mit neuen Veröffentlichungen zu versorgen.
Ob zusätzliche Investitionen tatsächlich zu kürzeren Entwicklungszyklen führen werden, bleibt abzuwarten. Für Fans von Fallout, Halo und The Elder Scrolls dürfte die Aussicht auf schnellere Fortsetzungen jedoch zu den interessantesten Signalen der neuen Xbox-Führung gehören.
61 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die ganze Sache mit Bethesda Game Studios ist in meinen Augen deutlich komplexer, als sich das einige hier eingestehen wollen und nur stumpf drauf los jammern, warum Sie ihr neues Spiel noch nicht bekommen haben.
Da ist es in meinen Augen nicht möglich mehrere solcher Großprojekte parallel zu stemmen.
Daher sehe ich mögliche Investitionen auch in einer neuen Struktur mit größeren Teams als bisher.
Wir haben ein Team für Fallout 76, eins für Starfield, eins für TES6 und dann vllt noch ein paar lose Teams für Vorproduktion, Führung, Publishing und Co.
Man müsste ja noch ein ganzen Team aus dem Boden stampfen, die sich um ein neues Fallout kümmern müsste, parallel zu den bereits laufenden Projekten.
Das man Fallout 76 einstellt, sehe ich nicht, dazu ist der Anklang auch wegen der TV Serie zu groß geworden.
Bei Starfield sehe ich das eher, wobei viele weiter unterschätzen, welchen Support das Game von Moddern und Community weiter noch erhält.
Dann hast du Leute die ständig Prozesse überwachen müssen, falls an den Remaster-Gerüchten was dran ist (wird eh wieder zu 90% outgesourced wie bei Oblivion).
Und Corona hat ja damals auch etliches durcheinander gebracht in den Studios und Teams.
Trotzdem kann es nicht sein das zwischen der Ankündigung und dem Release 9 evtl. sogar 11 Jahre stehen. Das kannst du doch keinem Erzählen.
Ankündigungen ist natürlich was anderes. Darum geht es mir aber nicht.
Für mich war das eher ein Teaser von vielen um zu zeigen, warum man sich jetzt schon eine Xbox kaufen sollte.
Hab eineiige die sich damals wegen Fable ne Xbox geholt haben aber mittlerweile längst wieder verkauft und nun kommt es ja eh für die PS5.
Aber selbst dann sollte man das einfach lassen. Spart euch den Teaser oder sonstiges. Ich verstehe aber was du meinst. Ich glaube aber Bethesda hat sich gedacht: Wir hauen Starfield raus, dann möchte erstmal keiner TES6 und wir haben alle Zeit der Welt.
Das soll Starfield jetzt keinesfalls niedermachen, ich hatte damit viele Stunden Spaß, aber TES ist einfach noch mal was anderes.
Ich hoffe auch, dass XBOX in Zukunft dadurch gelernt hat.
In den aktuellen Showcases achtet man ja schon darauf, dass man Spiele zeigt, die in einer gewissen Zeit erscheinen.
Vermute auch, dass Starfield alleine schon durch seine Existenz für viele ein Dorn im Auge ist (so wie F76), weil es kein neues Fallout oder TES gibt.
2016 ging es mit den ersten Konzepten los….
Wir haben 2026.
Vor 2028 wird es nicht erscheinen….
Das ist einfach viel viel zu lang.
hurra, zurück zu voreilig rausgehauenen games! sorry aber das riecht echt nach „unerfahren in der gaming-branche“. man kann zwar sachen optimieren, aber da muss man wissen was man tut, wenn nicht die qualität (und damit der ruf) leiden soll.
was man aber machen könnte wäre z.b. todd howard nicht in jedes bethesda-projekt zu involvieren. dann müsste nicht alles warten, bis er genug zeit hat – siehe der capcom-artikel auf dieser seite.
Kann ich verstehen.
Maximal ein Halo pro Xbox Generation ist zu wenig um auf große Storytelling zu kommen… Fable4 hab auch zu lange gedauert….
Das ist deutlich viel zu lange
Tja das Problem würde es nicht geben wenn man Sachen viel zu früh zeigt.
Einfach höchstens 1 Jahr vor geplanten Release was zeigen und gut ist.
Perfect Dark war ja auch so ein Ding was zu früh angekündigt wurde und dann leider eingestampft wurde,nur so als Beispiel.
Ich finde es gut. Der Fokus sollte auf den Hauptmarken liegen, damit es da ne ordentliche Pipeline gibt.
Da sollte Nintendo das Vorbild sein. Die Hahn pro Quartal mindestens ein First Party Spiel raus. Das war selbst zu WiiU Zeiten so.
Manche Spiele brauchen heute echt zu lange. Gerade große Open World Spiele wie GTA, Fallout oder Elder Scrolls. Dafür ist das Leben einfach viel zu kurz 😭
Finde ich gut. Je schneller zB. TES und Halo Ableger entwickelt werden, umso besser.🙌
Wird auch mal Zeit, Halo war die Marke aber durch die langen Entwicklungszeiten und dann auch noch nur mittelmäßige Fortsetzungen liegt die Serie schon fast brach.