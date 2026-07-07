Xbox Game Studios: Xbox strukturiert Bethesda um und konzentriert sich auf große Marken

Bethesda wird neu strukturiert – Fokus künftig auf Fallout, Elder Scrolls, Doom und mehr.

Xbox plant im Zuge der aktuellen strategischen Neuausrichtung auch tiefgreifende Veränderungen bei Bethesda. Ziel der Umstrukturierung ist es, den Fokus künftig stärker auf zentrale Marken zu legen.

Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere einige der bekanntesten Franchises des Studios:

Fallout

The Elder Scrolls

DOOM

Quake

Wolfenstein

Diese Marken sollen künftig als zentrale Säulen der Bethesda-Strategie dienen. Laut den aktuellen Informationen wird das Studio organisatorisch und inhaltlich darauf ausgerichtet, diese Kernfranchises stärker zu priorisieren.

Die Umstellung ist Teil einer breiteren Anpassung innerhalb von Xbox, bei der Ressourcen gezielter eingesetzt und Entwicklungsprioritäten neu verteilt werden sollen. Während einige Projekte verstärkt in den Fokus rücken, könnten andere interne Initiativen an Bedeutung verlieren oder neu bewertet werden.

Offiziell betont Xbox weiterhin, dass man auf ein langfristiges Wachstum im First-Party-Bereich setzt und die bekanntesten Marken des Portfolios strategisch ausbauen möchte.