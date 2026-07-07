Xbox Game Studios: Xbox strukturiert Bethesda um und konzentriert sich auf große Marken

Xbox plant im Zuge der aktuellen strategischen Neuausrichtung auch tiefgreifende Veränderungen bei Bethesda. Ziel der Umstrukturierung ist es, den Fokus künftig stärker auf zentrale Marken zu legen.
Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere einige der bekanntesten Franchises des Studios:
- Fallout
- The Elder Scrolls
- DOOM
- Quake
- Wolfenstein
Diese Marken sollen künftig als zentrale Säulen der Bethesda-Strategie dienen. Laut den aktuellen Informationen wird das Studio organisatorisch und inhaltlich darauf ausgerichtet, diese Kernfranchises stärker zu priorisieren.
Die Umstellung ist Teil einer breiteren Anpassung innerhalb von Xbox, bei der Ressourcen gezielter eingesetzt und Entwicklungsprioritäten neu verteilt werden sollen. Während einige Projekte verstärkt in den Fokus rücken, könnten andere interne Initiativen an Bedeutung verlieren oder neu bewertet werden.
Offiziell betont Xbox weiterhin, dass man auf ein langfristiges Wachstum im First-Party-Bereich setzt und die bekanntesten Marken des Portfolios strategisch ausbauen möchte.
62 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich finde es kommt dabei immer noch auf die Umsetzung an. Dass ein neues TES viel zu lange auf sich warten lässt, ist denke ich unbestritten!
Wenn 1x jährlich ein großer Release von einem Franchise von Beth in Abwechslung käme, wäre es sicher nicht schlecht. Sprich 1. Jahr TES, 2. Jahr Fallout, 3. Jahr Doom, usw.
Das Problem daran wäre aber die schiere Größe der Teams, die das stemmen müssten und den damit verbundenen Druck, veröffentlichen zu müssen, egal wie der Zustand ist… 🤔
Es wäre aber auch Schade, wenn gar keine neuen IPs mehr entstehen! Ein Indiana Jones (ohne den besch… Bugs die ich hätte) wäre so Mega oda ganz was neues. Muss ja nicht der risiege klopper wie ein TES werden…
Bei Bethesda ist die Lage sehr schwer einzuschätzen. Aktuell gehören zu denen noch 5 Studios:
– Bethesda Game Studios
– id-Software
– Arkane Studios (Lyon)
– MachineGames
– ZeniMax Online Studios
2024 wurden bereits vier Studios abgestoßen:
– Tango Gameworks > verkauft
– Alpha Dog Games > geschlossen
– Roundhouse Studios > 2024 in ZeniMax Online Studios integriert
– Arkane Austin > geschlossen
Der Output bei der Vielzahl von Studios hätte natürlich viel viel höher sein müssen. Selbst der Platzhirsch im Portfolio (id-Software) hat es nach Doom 2016 und damit innerhalb von 10 Jahren nur auf zwei Spiele und zwei DLCs gebracht. 2020 Doom Eternal, 2021 Doom: Eternal – The Ancient Gods, 2025 Doom: The Dark Ages, 2026 Doom: The Dark Ages – Revelations. Alles klasse Games die von Spielern und Presse gefeiert werden. Trotzdem ist das zu wenig.
Bei MachineGames ein ähnliches Trauerspiel. Wolfenstein 2014, The Old Blood 2015, The New Colossus 2017 und Youngblood 2019. Und danach brauchten sie satte 5 Jahre für ein einziges Spiel (Indy).
Bei beiden Studios darf man aktuell nicht davon ausgehen das diese ihr nächstes Game noch in den 2020er Jahren veröffentlichen und es wohl erst Anfang 2030 Nachschub geben wird. Die Entwicklungszeiten für Spiele sind in den letzten Jahren völlig aus dem Ruder gelaufen und so kann kein Studio vernünftig leben und wirtschaften. An sich muss jährlich was veröffentlicht werden um überleben zu können. So wie in den 90ern. Zumal bei so langen Entwicklungen auch viel Risiko in Bezug auf geändertes Verhalten drin steckt. Nehmen wir Indy. Hat sich nicht gut verkauft (Billig-Pass sei Dank > dafür kann aber MachineGames nichts) aber hat super Kritiken bekommen. Nichts desto trotz ist das Franchise tot. Bei Disney liegt es nach der 2023er Katastrophe im Giftschrank. Ein neues Indy-Game dauert wieder 5-6 Jahre in der Entwicklung. Wer sagt das im Jahr 2030 diese IP nochmal einschlagen wird? Gerade weil der Lizenzgeber nichts aus der Marke macht.
Selbiges sehen wir bei id-Software. Eternal 2020 war ein riesen Hit. Klar Doom zieht immer aber niemand konnte voraussehen das das Game so dermaßen gut ankommt und auch neue Spieler angelockt hat. Fünf Jahre später kommt der Nachfolger mit vollkommen verändertem Setting und Gameplay und kann die (hohen) Erwartungen überhaupt nicht erfüllen. Ja auch hier ist der Billig-Pass sicherlich wieder ein Teil des Problems der mauen Verkäufe. Aber nicht alleine. Es war ein Risiko The Dark Ages vollkommen anders zu gestalten. Fans wie mir gefällt es. Dem Otto Normal Gamer anscheinend nicht.
Am Ende muss man ernüchtert feststellen das selbst eine Marke wie Doom und eine etabliertes Studio wie id-Software heute keine solch hohen Risiken mehr eingehen können. Mit ein Grund warum seit 20 Jahren kein Quake mehr kommt. Doom hatte immer die höhere Strahlkraft und selbst dort ist man am struggeln. Quake wäre eine einzige große Wette ohne Garantie auf Erfolg. Millennials wie ich würden es natürlich feiern. Aber Millennials sind erwachsen und zocken nicht so viel wie die Jugendlichen heute. Und die können mit einer Marke wie Quake nichts anfangen und man müsste somit in ein riesiges Risiko reinivestieren. Geld das mittlerweile fehlt.
Und wieso genau lässt du bei deiner Auflistung einfach sämtliche zusätzliche Ports weg?
DOOM 3 – 2019
DOOM 64 – 2020
Quake – 2021
Quake II – 2023
DOOM + DOOM II – 2024
Heretic + Hexen – 2025
Zudem wer weiß denn schon ob sich Indy insgesamt besser verkauft hätte ohne den Pass, statt die obligatorischen und anteiligen Einnahmen durch den Pass? Es gibt keine offiziellen Zahlen aber es soll ein kommerzieller Erfolg gewesen sein.
Mit DOOM TDA kann man so oder so sehen. MMn deutlich besser als DOOM Eternal (war zB viel zu schnell), dafür hat man an anderer Stelle Mist gebaut. DOOM war für PC Enthusiasten immer der Titel der alles aus dem High End PC rausholt aber hier hat man die wichtigen Features erst später geliefert.
Zudem hat man zwei TGA-Nominierungen eingeheimst u.a. als bestes Action Game.
Schön, dass da Quake gelistet ist.
Was ist mit Starfield?
Dachte, man wollte Starfield mit jährlichen Story-Erweiterungen versorgen. Wäre enttäuscht, wenn keine neue Inhalte mehr kommen.
Wünschenswert wäre auch mal eine bessere Qualitätssicherung und Engine. Es ist nicht die Aufgabe der Mod-Community, Bugthesda Spiele zu patchen.
Das eso Team wird auch fast halbiert .Die Roadmap wird auch über. Ehemalige und noch aktive Mitarbeiter fragen sich schon wie sie eso noch mit content versorgen sollen. Vor allem sind sie aktuell ja noch dabei die Klassen zu überarbeiten. Allein das dauert noch Monate.
Scheint als würde nach destiny 2 das nächte große online game nach und nach verschwindet.
Spiele es gerne hin und wieder. 9 Trophäen fehlen mir bloß noch.
Die haben eben nur noch Bock auf die Gelddruckmaschinen…Schade um The Evil within 😐.
Ja dann, mal schauen was der gute Todd dazu sagt