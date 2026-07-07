Xbox Game Studios: Xbox verspricht Rekordinvestitionen – aber mit klarerem Fokus und deutlich mehr Disziplin

Xbox hat im Rahmen seiner aktuellen strategischen Neuausrichtung betont, dass das Unternehmen weiterhin auf hohe Investitionen in die eigene Plattform setzt.
Gleichzeitig soll dieser Einsatz künftig stärker gebündelt erfolgen. Statt breit gestreuter Maßnahmen will Xbox nach eigenen Angaben mit mehr Fokus, mehr Disziplin und mehr Klarheit investieren, um die Plattform langfristig weiterzuentwickeln.
Ziel der Strategie ist es, Xbox als zentrale Plattform zu positionieren, „auf der die Welt spielt und erschafft“. Dabei bleibt die grundsätzliche Investitionsbereitschaft unverändert hoch, während die Priorisierung einzelner Projekte stärker gesteuert werden soll.
„In diesem Jahr werden wir so viel in XBOX investieren wie nie zuvor, aber wir werden dies mit größerer Zielstrebigkeit, größerer Disziplin und größerer Klarheit tun – alles mit dem Ziel, XBOX zu dem Ort zu machen, an dem die Welt spielt und kreativ ist, so Asha Sharma.“
Die Aussage unterstreicht die aktuelle Ausrichtung des Unternehmens, das seine Ressourcen gezielter einsetzen möchte, ohne die langfristigen Wachstumsambitionen im Gaming-Bereich zu reduzieren.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
„In diesem Jahr werden wir so viel in XBOX investieren wie nie zuvor…find ich jetzt eine ein wenig fragwürdige Aussage, nachdem man locker flockig 3200 Leute gekündet hat.
Aber wird sowiso nur so PR Geblaber sein…abwarten was daraus wird.
Es klingt gut und nach dem was schon lange erwartet wurde. Schauen wir mal.
Das freut die 3200 entlassenen Mitarbeiter bestimmt das Microsoft jetzt von Rekord Investitionen spricht.
Ich bin dieses ganze PR-Gelaber mittlerweile einfach nur noch leid. Ständig werden große Versprechen gemacht, während gleichzeitig wieder Stellen gestrichen und Studios abgestoßen werden.
Microsoft sollte endlich liefern, statt permanent nur zu reden. Der ABK-Deal hat bisher kaum etwas Positives hervorgebracht stattdessen vor allem Entlassungen, Studioschließungen und jede Menge leere PR-Phrasen.
Das freut doch den entlassenen
Klingt gut. Diese ganzen Umstrukturierungen sind genau der richtige Weg, die Marke wieder auf die Beine zu bringen. Das hätte schon vor Jahren geschehen sollen. Da werden wir in der Zukunft enorm profitieren.💚