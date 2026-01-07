Xbox Gear Shop: Rückkehr mit neuen Inhalten steht offenbar bevor

Nach rund fünf Monaten Offline‑Pause zeichnet sich die Wiedereröffnung des Xbox Gear Shop ab. Microsoft hatte den Store zuvor im August 2025 ohne größere Ankündigung abgeschaltet, doch nun mehren sich die Hinweise auf ein bevorstehendes Revival – passend zum 25‑jährigen Jubiläum der Marke, das in diesem Jahr gefeiert wird.
Die Rückkehr des Shops fällt damit in eine Phase, in der Xbox verstärkt auf Community‑Nähe und Markenpräsenz setzt. Für viele Spieler war die Auszeit des Stores überraschend, da er über Jahre hinweg als zentrale Anlaufstelle für Merchandise, Sammlerstücke und limitierte Fanartikel galt.
Mit dem möglichen Neustart könnte der Xbox Gear Shop pünktlich zum Jubiläum wieder frischen Schwung in die Fan‑Szene bringen und das Angebot rund um die Marke erweitern.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenigstens mal wieder eine gute Nachricht.
Heutzutage hätte ich Angst mit Xbox Klamotten in der Großstadt zusammengeschlagen zu werden 😓
Ist unabhängig von den Klamotten.
Eher könntest du da noch Glück haben und die bemitleiden dich weil du so rumläufst und lassen dich in Ruhe 🙂
Da passiert gar nichts.
Die meisten wissen doch gar nicht was Xbox ist.
Dank Microsoft Marketing.
#Spaß
Lol.
Ich glaube du verwechselst da Konsolenkrieger mit Fußball-Hools.
Laufe regelmäßig mit Xbox-Stuff rum
Merchartikel stärken ja eigentlich die Markenbindung, währed der Wegfall von Exklusivtiteln und künftig Hardware das Gegenteil tun.
Hab den Gear Shop ein paar mal aufrufen wollen, nachdem er abgeschaltet wurde. Immer wieder vergessen, dass er weg ist 😂
Da würde ich auch mal reinschauen
Besser ist das.
Immerhin sind wir im Jubiläumsjahr und ich brauche neuen Merch!
Merchandise geht doch immer mal. Und seines ne Tasse als Geschenk für den Gamerkollege oder so
Mal ein Glas dort gekauft aber wirklich gefallen hat mir der shop nicht.