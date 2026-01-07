Xbox Gear Shop: Rückkehr mit neuen Inhalten steht offenbar bevor

Der Xbox Gear Shop steht offenbar vor seiner Rückkehr mit neuen und alten Artikeln für Fans.

Nach rund fünf Monaten Offline‑Pause zeichnet sich die Wiedereröffnung des Xbox Gear Shop ab. Microsoft hatte den Store zuvor im August 2025 ohne größere Ankündigung abgeschaltet, doch nun mehren sich die Hinweise auf ein bevorstehendes Revival – passend zum 25‑jährigen Jubiläum der Marke, das in diesem Jahr gefeiert wird.

Die Rückkehr des Shops fällt damit in eine Phase, in der Xbox verstärkt auf Community‑Nähe und Markenpräsenz setzt. Für viele Spieler war die Auszeit des Stores überraschend, da er über Jahre hinweg als zentrale Anlaufstelle für Merchandise, Sammlerstücke und limitierte Fanartikel galt.

Mit dem möglichen Neustart könnte der Xbox Gear Shop pünktlich zum Jubiläum wieder frischen Schwung in die Fan‑Szene bringen und das Angebot rund um die Marke erweitern.