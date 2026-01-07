Xbox Gear Shop: Rückkehr mit neuen Inhalten steht offenbar bevor

Der Xbox Gear Shop steht offenbar vor seiner Rückkehr mit neuen und alten Artikeln für Fans.

Nach rund fünf Monaten Offline‑Pause zeichnet sich die Wiedereröffnung des Xbox Gear Shop ab. Microsoft hatte den Store zuvor im August 2025 ohne größere Ankündigung abgeschaltet, doch nun mehren sich die Hinweise auf ein bevorstehendes Revival – passend zum 25‑jährigen Jubiläum der Marke, das in diesem Jahr gefeiert wird.

Die Rückkehr des Shops fällt damit in eine Phase, in der Xbox verstärkt auf Community‑Nähe und Markenpräsenz setzt. Für viele Spieler war die Auszeit des Stores überraschend, da er über Jahre hinweg als zentrale Anlaufstelle für Merchandise, Sammlerstücke und limitierte Fanartikel galt.

Mit dem möglichen Neustart könnte der Xbox Gear Shop pünktlich zum Jubiläum wieder frischen Schwung in die Fan‑Szene bringen und das Angebot rund um die Marke erweitern.

  2. GERxJOHNNY 56310 XP Nachwuchsadmin 7+ | 07.01.2026 - 19:28 Uhr

    Heutzutage hätte ich Angst mit Xbox Klamotten in der Großstadt zusammengeschlagen zu werden 😓

    1
    • oldGamer 150460 XP God-at-Arms Bronze | 07.01.2026 - 19:40 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Ist unabhängig von den Klamotten.
      Eher könntest du da noch Glück haben und die bemitleiden dich weil du so rumläufst und lassen dich in Ruhe 🙂

      1
      • CodeX 40790 XP Hooligan Krauler | 07.01.2026 - 20:22 Uhr
        Antwort auf oldGamer

        Da passiert gar nichts.
        Die meisten wissen doch gar nicht was Xbox ist.
        Dank Microsoft Marketing.
        #Spaß

        0
    • AnCaptain4u 247355 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.01.2026 - 20:43 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Lol.
      Ich glaube du verwechselst da Konsolenkrieger mit Fußball-Hools.
      Laufe regelmäßig mit Xbox-Stuff rum

      0
  3. Eddy 9205 XP Beginner Level 4 | 07.01.2026 - 19:38 Uhr

    Merchartikel stärken ja eigentlich die Markenbindung, währed der Wegfall von Exklusivtiteln und künftig Hardware das Gegenteil tun.

    2
  4. Erra 7020 XP Beginner Level 3 | 07.01.2026 - 19:45 Uhr

    Hab den Gear Shop ein paar mal aufrufen wollen, nachdem er abgeschaltet wurde. Immer wieder vergessen, dass er weg ist 😂

    0
  6. AnCaptain4u 247355 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.01.2026 - 20:32 Uhr

    Besser ist das.
    Immerhin sind wir im Jubiläumsjahr und ich brauche neuen Merch!

    0
  7. Toxic Growler 24570 XP Nasenbohrer Level 2 | 07.01.2026 - 21:13 Uhr

    Merchandise geht doch immer mal. Und seines ne Tasse als Geschenk für den Gamerkollege oder so

    0
  8. Hey Iceman 854885 XP Xboxdynasty All Star Platin | 07.01.2026 - 21:17 Uhr

    Mal ein Glas dort gekauft aber wirklich gefallen hat mir der shop nicht.

    0

