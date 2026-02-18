Xbox Insider: Automatische Spielrückblicke starten heute auf PC

Microsoft erweitert das PC Gaming Preview-Programm für Xbox Insiders um eine neue Funktion: Postgame Recaps.
Ab sofort können Tester in der Xbox PC App auf Windows kurze Rückblicke erhalten, die direkt nach einer Spielsession erscheinen. Diese Recaps fassen zentrale Momente zusammen – etwa frisch freigeschaltete Achievements oder relevante Ereignisse im Spiel – und bieten zusätzlich die Möglichkeit, direkt Feedback zu geben.
Mit dieser Funktion testet Microsoft eine Art persönlichen Highlight-Screen am Ende einer Spielsession, der den Spielfortschritt sichtbarer machen und gleichzeitig die App weiter verbessern soll.
Irgendein Pokémon-Spiel hatte das mal. Das wenn man nach ner Spielpause wieder reinkam, erstmal das Tagebuch aufploppte und das wichtigste was man zu Letzt gemacht hat angezeigt wurde.
Fand ich sehr cool und hab damals schon gedacht, dass man das ausweiten könnte.
Bin gespannt wie es hier umgesetzt wird. Denn nur wenn es tief in die Spielstände rein geht, wird es was persönliches und nicht „du hast Erfolg X und Y geholt, hast hier einen Screenshot gemacht und deine letzte Session hat 2 Stunden gedauert“.
Ich glaube das war schwarz/weiß2
Return to Monkey Island hat das auch. 😎🙌🏻 Mega cooles Feature. Ich glaube nach 3 Tagen Pause bekommt man den bisherigen Storyverlauf vertont vorgetragen.
Aber hier geht’s doch um eine Zusammenfassung direkt NACH einer Session
„Starting today, Xbox Insiders in the PC Gaming Preview can try postgame recaps in the Xbox PC app on Windows. After you finish a play session, you may see a quick recap that highlights moments from that session…“
Das halte ich persönlich für ziemlich sinnlos.
So ein „was bisher geschah“ fände in dagegen wirklich manchmal sinnvoll.
Das ist ein ziemlich cooles Feature. Das muss ich mir mal genauer anschauen.