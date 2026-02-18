Xbox Insider: Automatische Spielrückblicke starten heute auf PC

Xbox Insiders auf PC erhalten neue Postgame Recaps – automatische Spielrückblicke starten heute.

Microsoft erweitert das PC Gaming Preview-Programm für Xbox Insiders um eine neue Funktion: Postgame Recaps.

Ab sofort können Tester in der Xbox PC App auf Windows kurze Rückblicke erhalten, die direkt nach einer Spielsession erscheinen. Diese Recaps fassen zentrale Momente zusammen – etwa frisch freigeschaltete Achievements oder relevante Ereignisse im Spiel – und bieten zusätzlich die Möglichkeit, direkt Feedback zu geben.

Mit dieser Funktion testet Microsoft eine Art persönlichen Highlight-Screen am Ende einer Spielsession, der den Spielfortschritt sichtbarer machen und gleichzeitig die App weiter verbessern soll.