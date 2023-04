Xbox Insider: Closed Beta-Einladung für Crash Team Rumble

Autor:, in / Xbox Insider

Xbox Insider können ab sofort an der geschlossenen Beta für Crash Team Rumble teilnehmen.

Activision und Toys for Bob laden Xbox Insider zur Teilnahme an der geschlossenen Beta von Crash Team Rumble ein.

In der geschlossenen Beta von Crash Team Rumble stehen fünf Charaktere zur Auswahl. Die Spieler treten in 4v4-Wettbewerben gegeneinander an, um Wumpa-Früchte zu sammeln und den Sieg zu erringen. Drei actiongeladene Arenen warten auf mutige Teams, die sich auf die Probe stellen lassen.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich an seiner Xbox-Konsole an und startet die Xbox Insider Hub-App. Navigiert weiter zu Previews > Crash Team Rumble, wählt nun „Beitreten“. Wartet, bis die Registrierung abgeschlossen ist, um zum Store weitergeleitet zu werden und die Crash Team Rumble™ Closed Beta herunterzuladen.

Es gibt eine begrenzte Anzahl von Plätzen, die in der Reihenfolge der Anfragen vergeben werden. Die Beta läuft bis 24. April, 19 Uhr MESZ.