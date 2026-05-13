Xbox Insider: Neue Gamerscore-Badges für Spieler-Profile eingeführt

Im Rahmen des aktuellen Xbox Insider Programms testet Microsoft neue Funktionen für Xbox-Konsolen, darunter ein überarbeitetes Fortschrittssystem rund um den Gamerscore.

Im Mittelpunkt stehen neue, gestufte Gamerscore-Badges, die den gesamten Spielerfortschritt visuell darstellen. Diese Badges erscheinen sowohl im Profil als auch im Guide und verändern sich dynamisch mit steigender Gamerscore-Summe. Dadurch soll die individuelle Spielerhistorie stärker sichtbar gemacht werden.

Zusätzlich wird das Update in einem größeren Systempaket getestet, das auch eine überarbeitete Startsequenz mit dem neuen Xbox-Logo sowie erweiterte Filteroptionen für die Spielebibliothek umfasst.

Die neuen Funktionen stehen zunächst nur ausgewählten Xbox Insidern zur Verfügung und werden schrittweise auf weitere Nutzer ausgeweitet. Eine vollständige Veröffentlichung für alle Spieler ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant.