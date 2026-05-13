Xbox Insider: Neue Gamerscore-Badges für Spieler-Profile eingeführt

26 Autor: , in News / Xbox Insider
Übersicht

Xbox Insider testen neue Gamerscore-Badges und erweiterte Systemfunktionen.

Im Rahmen des aktuellen Xbox Insider Programms testet Microsoft neue Funktionen für Xbox-Konsolen, darunter ein überarbeitetes Fortschrittssystem rund um den Gamerscore.

Im Mittelpunkt stehen neue, gestufte Gamerscore-Badges, die den gesamten Spielerfortschritt visuell darstellen. Diese Badges erscheinen sowohl im Profil als auch im Guide und verändern sich dynamisch mit steigender Gamerscore-Summe. Dadurch soll die individuelle Spielerhistorie stärker sichtbar gemacht werden.

Zusätzlich wird das Update in einem größeren Systempaket getestet, das auch eine überarbeitete Startsequenz mit dem neuen Xbox-Logo sowie erweiterte Filteroptionen für die Spielebibliothek umfasst.

Die neuen Funktionen stehen zunächst nur ausgewählten Xbox Insidern zur Verfügung und werden schrittweise auf weitere Nutzer ausgeweitet. Eine vollständige Veröffentlichung für alle Spieler ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Insider

26 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. AnCaptain4u 266575 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.05.2026 - 18:30 Uhr

    Natürlich gehöre ich nicht zu den ausgewählten Xbox-Insidern.
    Aber cool sind Sie wohl.

    0
  4. DanSanAliaMi 105445 XP Hardcore User | 13.05.2026 - 18:48 Uhr

    Geil genau mein Ding. Bin bei nur knapp vor 300k. Bin stolz darauf.

    Hab aber buddys die sind im 3mio Bereich
    Hab auch einen der komplettiert nur die härtesten spiele.

    Aber im Endeffekt jeder wie er will. Versteh auch wenn einer nicht darauf steht.

    0
  5. ShadowTerror90 75855 XP Tastenakrobat Level 3 | 13.05.2026 - 18:54 Uhr

    Also das Badge für 5 Millionen sieht ja richtig nice aus,werde ich wohl nie haben,aber cool das da was kommt.

    Bin aktuell bei 446.155 G und seit 2002 dabei bzw. 2005 vorher gab es ja kein Gamerscore.

    0
  6. DayWalkerCB 9605 XP Beginner Level 4 | 13.05.2026 - 19:05 Uhr

    Das man während eines Konsolenzyklus das Startintro ändern ist der Wahnsinn. Ich liebe es und freue mich.

    0

Hinterlasse eine Antwort