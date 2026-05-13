Xbox Insider: Neue Gamerscore-Badges für Spieler-Profile eingeführt

Im Rahmen des aktuellen Xbox Insider Programms testet Microsoft neue Funktionen für Xbox-Konsolen, darunter ein überarbeitetes Fortschrittssystem rund um den Gamerscore.
Im Mittelpunkt stehen neue, gestufte Gamerscore-Badges, die den gesamten Spielerfortschritt visuell darstellen. Diese Badges erscheinen sowohl im Profil als auch im Guide und verändern sich dynamisch mit steigender Gamerscore-Summe. Dadurch soll die individuelle Spielerhistorie stärker sichtbar gemacht werden.
Zusätzlich wird das Update in einem größeren Systempaket getestet, das auch eine überarbeitete Startsequenz mit dem neuen Xbox-Logo sowie erweiterte Filteroptionen für die Spielebibliothek umfasst.
Die neuen Funktionen stehen zunächst nur ausgewählten Xbox Insidern zur Verfügung und werden schrittweise auf weitere Nutzer ausgeweitet. Eine vollständige Veröffentlichung für alle Spieler ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Badges sehen ja cool aus!
Natürlich gehöre ich nicht zu den ausgewählten Xbox-Insidern.
Aber cool sind Sie wohl.
Finde ich ne gute Idee
Geil genau mein Ding. Bin bei nur knapp vor 300k. Bin stolz darauf.
Hab aber buddys die sind im 3mio Bereich
Hab auch einen der komplettiert nur die härtesten spiele.
Aber im Endeffekt jeder wie er will. Versteh auch wenn einer nicht darauf steht.
Also das Badge für 5 Millionen sieht ja richtig nice aus,werde ich wohl nie haben,aber cool das da was kommt.
Bin aktuell bei 446.155 G und seit 2002 dabei bzw. 2005 vorher gab es ja kein Gamerscore.
Das man während eines Konsolenzyklus das Startintro ändern ist der Wahnsinn. Ich liebe es und freue mich.