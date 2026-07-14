Xbox Insider: Neues Dashboard-Update bringt mehr Kontrolle über den Homescreen

Für Xbox Insider steht ein neues Dashboard-Update zum Testen bereit. Die aktuelle Vorschauversion erweitert vor allem die Möglichkeiten zur Anpassung des Homescreens.

Zu den Neuerungen gehört eine neue Option zum Anpassen der Startseite. Darüber können Nutzer verschiedene Elemente des Dashboards individuell ein- oder ausblenden.

Außerdem lassen sich künftig zusätzliche Symbole in „Meine Spiele & Apps“ sowie in der Liste der zuletzt gespielten Titel verwalten. Dazu zählen unter anderem:

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Xbox Series X|S Optimiert

Warnhinweise zum Spielzugriff

Mit den neuen Optionen erhalten Insider mehr Kontrolle darüber, welche Informationen und Verknüpfungen auf dem Dashboard angezeigt werden.

Ein Termin für die Veröffentlichung der Funktionen für alle Xbox-Nutzer wurde bislang nicht genannt.

New Experiences | Xbox Insider Update • Customize Home (dashboard shortcut)

• Add or remove icons on My Games & Apps and the recently played list.

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– Game access warnings pic.twitter.com/FN1StuXhWi — Idle Sloth (@IdleSloth84_) July 13, 2026