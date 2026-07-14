Xbox Insider: Neues Dashboard-Update bringt mehr Kontrolle über den Homescreen

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Microsoft veröffentlicht ein neues Xbox-Insider-Update mit zusätzlichen Dashboard-Funktionen.

Für Xbox Insider steht ein neues Dashboard-Update zum Testen bereit. Die aktuelle Vorschauversion erweitert vor allem die Möglichkeiten zur Anpassung des Homescreens.

Zu den Neuerungen gehört eine neue Option zum Anpassen der Startseite. Darüber können Nutzer verschiedene Elemente des Dashboards individuell ein- oder ausblenden.

Außerdem lassen sich künftig zusätzliche Symbole in „Meine Spiele & Apps“ sowie in der Liste der zuletzt gespielten Titel verwalten. Dazu zählen unter anderem:

  • Abonnements
  • Xbox Series X|S Optimiert
  • Warnhinweise zum Spielzugriff

Mit den neuen Optionen erhalten Insider mehr Kontrolle darüber, welche Informationen und Verknüpfungen auf dem Dashboard angezeigt werden.

Ein Termin für die Veröffentlichung der Funktionen für alle Xbox-Nutzer wurde bislang nicht genannt.

Quelle
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15 Kommentare Added

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  2. vollmilch86 4540 XP Beginner Level 2 | 14.07.2026 - 15:41 Uhr

    Was ich schön finde sind die „Poster-Kacheln“ der Spiele. Wirkt definitiv schöner als diese 1×1 Kacheln vorher.

    0

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