Xbox Insider: Neues Party Chat Transkriptions-Feature

Das Mai-Update ist noch nicht mal komplett ausgerollt, da kommt Microsoft schon mit dem nächsten neuen Feature für Xbox Insider um die Ecke.

Es handelt sich diesmal um das Transkriptions-Feature für den Party Chat. Dieser funktioniert so, dass das in der Party Gesprochene auf dem Bildschirm als „Chat-Text“ ausgegeben wird. In dem Tweet von Tom Warren gibt es dazu zwei Bilder.

Xbox testers can now access a new Xbox Party Chat speech transcription feature. The speech-to-text includes a new overlay that displays all words spoken in party chat. Microsoft's impressive accessibility and inclusion push under Nadella continues https://t.co/2gxigaqBSU pic.twitter.com/0cZl1aW3SK

— Tom Warren (@tomwarren) May 13, 2021