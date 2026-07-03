Xbox Insider: Pit of Goblin startet Testphase auf Xbox Series X|S und PC

Der Xbox Insider Hub öffnet die Türen zu einem neuen Playtest: Pit of Goblin kann ab sofort von Xbox-Insidern auf Xbox Series X|S und Windows PC ausprobiert werden. Der Koop-Survival-Extraction-Titel befindet sich kurz vor seiner 1.0-Veröffentlichung und setzt auf chaotische Gruppen-Action in düsteren Tiefen.

Im Zentrum steht ein ungewöhnliches Szenario: Spieler schlüpfen in die Rolle heruntergekommener Goblins, die sich gemeinsam durch zerfallene Krypten, Höhlen und verfluchte Ruinen kämpfen. Ziel ist es, Ressourcen zu sammeln, Gefahren zu überstehen und vor allem die unersättliche „King Queen“ mit Nahrung zu versorgen.

Pit of Goblin ist dabei klar als Koop-Erlebnis ausgelegt. Bis zu vier Spieler können gemeinsam in die Tiefen des sogenannten „Pit“ hinabsteigen, wobei jede Runde neue Herausforderungen und zufällige Ereignisse bietet. Der Fokus liegt auf Risiko-Management, Loot-Suche und dem möglichst erfolgreichen Rückzug aus der Tiefe.

Der Zugang erfolgt über den Xbox Insider Hub. Über die Preview-Sektion kann der Playtest ausgewählt und installiert werden. Unterstützt wird sowohl Solo-Spiel als auch Matchmaking mit anderen Spielern.

Xbox Insider Hub dient dabei als zentrale Plattform, um an der Testphase teilzunehmen und Feedback direkt an die Entwickler zu übermitteln. Zusätzlich wird Feedback über „Report a problem“ auf Xbox Series X|S sowie über Community-Kanäle wie Discord gesammelt.

Die Entwickler planen laut eigenen Angaben eine enge Einbindung der Community während der Testphase, inklusive direkter Feedback-Runden und gemeinsamer Spielsessions.