Xbox Insider: Preview zur aggregierten Spielebibliothek auf Xbox-PC-App

Xbox Insider können die aggregierte Spielebibliothek in der Xbox-PC-App diese Woche testen.

Die Xbox-App auf dem PC wird künftig nicht mehr nur Spiele aus dem hauseigenen Microsoft Store anzeigen, sondern auch von anderen Stores, wie etwa Steam oder dem Battle.net.

Microsoft bezeichnet das als aggregierte Spielebibliothek in der Xbox-App unter Windows 11, die von Xbox Insidern in dieser Woche in einer Preview getestet werden kann.

Dieser Test geschieht auch im Hinblick auf die Einführung der Handheld-Modelle ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X in diesem Jahr. Microsoft gibt an, das Feature zur Weihnachtssaison verfügbar zu machen.

Die aggregierte Spielebibliothek kann von Teilnehmern im neuen Xbox-Vollbildmodus angeschaut werden. Die Funktion erlaubt es ihnen ihre Xbox-Bibliothek, Hunderte von Game Pass-Titeln, (sofern abonniert) und alle ihre installierten Spiele aus anderen PC-Spielestores immer griffbereit zu haben.

Auf einem Handheld oder Windows-PC werden damit alle Spiele aus unterstützten Storefronts in der Bibliothek angezeigt.

Wenn ihr auch Xbox Insider werden möchtet, dann ladet euch einfach die Xbox Insider Hub-App auf euren PC.