Xbox Insider: Spielebibliothek erhält neue Kategorie

Im Zuge eines Alpha Skip-Ahead Updates erhält die Spielebibliothek des Xbox Series X Dashboards eine praktische neue Kategorie.

Das Dashboard der Xbox Series X|S befindet sich im stetigen Wandel – mal mehr, mal weniger zur Freude der Xbox-Nutzer.

Wie jetzt aus den Release Notes einer Xbox Update Preview hervorgeht, dürfen sich Xbox Insider über eine neue praktische Kategorie innerhalb der Spielebibliothek freuen, die das Navigieren erleichtern soll.

Im Bereich „Gesamte Bibliothek“ werden ab sofort unter der Kategorie „Kostenlos mit Xbox“ alle erworbenen Testversionen und Demos aufgelistet. Zuvor waren diese unter „Eigene Spiele“ zu finden.