Xbox Insider: Update mit neuer Controller Firmware

Für Xbox Insider wurde ein neues Firmware-Update für Xbox One Controller mit Bluetooth-Unterstützung, Xbox Elite Wireless Controller der Serie 2 und Xbox Adaptive Controller veröffentlicht, das Next-Gen-Funktionen bietet, die bisher nur für Xbox Controller der Series X|S verfügbar waren. So wird die Abwärtskompatibilität mit dem Xbox-Zubehör, das ihr bereits in eurer Sammlung habt, aufrecht erhalten und sichergestellt, dass das beste Spielerlebnis geboten wird.

Bessere geräteübergreifende Konnektivität

Diese Controller unterstützen jetzt Bluetooth Low Energy, was eine bessere Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten und ein besseres Pairing-Erlebnis ermöglicht. Ihr könnt drahtlos auf Windows 10 PCs, iOS 15+ und Android-Geräten mit Bluetooth Low Energy spielen, um von eurer Konsole aus zu spielen oder mit Xbox Game Pass Ultimate unterwegs in der Cloud zu spielen.

Nach der Installation des Firmware-Updates merken sich diese Controller einen Bluetooth-Host (z. B. ein Smartphone) und einen Xbox Wireless-Host (z. B. eine Xbox-Konsole), sodass ihr schnell zwischen zuvor verbundenen Geräten wechseln könnt.

Reduzierte Latenz

Das Firmware-Update bringt die Innovation Dynamic Latency Input (DLI) auf diese Controller. Dynamic Latency Input liefert Controller-Eingaben effizienter an die Xbox Series X/S und sorgt so für ein reaktionsschnelleres Spielerlebnis.