Xbox Insider: Updates pausieren – aber das Warten soll sich lohnen

Xbox Insider müssen sich aktuell etwas gedulden. Microsoft hat die Flighting-Phase auf Xbox-Konsolen in dieser Woche pausiert und bereitet die nächsten Test-Builds für die kommende Woche vor.
Über die offiziellen Kanäle bedankte sich das Xbox-Team bei den Insidern für ihre Geduld und versicherte, dass sich die Wartezeit lohnen werde.
Genauere Details zu den kommenden Änderungen oder neuen Funktionen wurden bislang jedoch nicht genannt.
Das Xbox Insider-Programm ermöglicht es Spielern, kommende System-Updates und neue Funktionen bereits vor der offiziellen Veröffentlichung zu testen. Durch das Feedback der Community können Fehler erkannt und Verbesserungen vorgenommen werden.
Wann genau der nächste Flight startet und welche Neuerungen enthalten sein werden, hat Microsoft noch nicht bekannt gegeben.
Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Janu, es war ja auch vorher hart überambitioniert 😅
Gut, nervt nämlich in letzter Zeit, ständig mitten im Spiel ein Update laden. Es wäre schon viel getan, wenn die Update beim Start der Konsole geladen werden. Und so richtige Änderungen gabs auch nicht, seit einer Ewigkeit.
Wo wir gerade bei Microsoft sind: Hat aktuell noch wer Probleme beim Starten seiner Spiele?
Auf XBox weiss ich es jetzt nicht, aber auf dem PC kann ich gerade nichts mehr spielen, da die Cloudspielstände nicht erkannt/angezeigt werden.
Spielstand übertragen geht gerade nicht, aber die Spiele lassen sich einwandfrei starten. Konnte gerade ff7 problemlos weiterzocken.
Jetzt wird bei mir auch wieder „synchronisiert“ angezeigt.
Werde gleich mal testen ob es geht.
Bin schon gespannt was für Neuerungen se sich überlegt haben, werde auf jeden Fall ma reinschauen
Jez Corden hatte da schon angedeutet das da Project Positron kommen könnte. Also das Disk to Digital Programm.
Mal schauen ob sich dies bewahrheitet. Und falls nicht, was dann auf uns zukommen wird. Bin schon wirklich sehr gespannt drauf.
Könnte eine größere Sache sein, bin auch gespannt.
Hoffe sie kommen endlich mit der Implementierung von FSR 4 auf Konsolen weiter. So könnte man die aktuelle Gen locker noch 2-3 Jahre länger laufen lassen.
Ich mag einfach nur mehr AAA Spiele von Microsoft/ Xbox Gaming Studios.
Also Spiele, Spiele, Spiele.
Ohne Wokezeugs