Xbox Insider: Updates pausieren – aber das Warten soll sich lohnen

Xbox Insider müssen sich gedulden: Neue Testphase startet voraussichtlich erst nächste Woche wieder.

Xbox Insider müssen sich aktuell etwas gedulden. Microsoft hat die Flighting-Phase auf Xbox-Konsolen in dieser Woche pausiert und bereitet die nächsten Test-Builds für die kommende Woche vor.

Über die offiziellen Kanäle bedankte sich das Xbox-Team bei den Insidern für ihre Geduld und versicherte, dass sich die Wartezeit lohnen werde.

Genauere Details zu den kommenden Änderungen oder neuen Funktionen wurden bislang jedoch nicht genannt.

Das Xbox Insider-Programm ermöglicht es Spielern, kommende System-Updates und neue Funktionen bereits vor der offiziellen Veröffentlichung zu testen. Durch das Feedback der Community können Fehler erkannt und Verbesserungen vorgenommen werden.

Wann genau der nächste Flight startet und welche Neuerungen enthalten sein werden, hat Microsoft noch nicht bekannt gegeben.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.