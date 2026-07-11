Xbox Insider: Updates pausieren – aber das Warten soll sich lohnen

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Xbox Insider müssen sich gedulden: Neue Testphase startet voraussichtlich erst nächste Woche wieder.

Xbox Insider müssen sich aktuell etwas gedulden. Microsoft hat die Flighting-Phase auf Xbox-Konsolen in dieser Woche pausiert und bereitet die nächsten Test-Builds für die kommende Woche vor.

Über die offiziellen Kanäle bedankte sich das Xbox-Team bei den Insidern für ihre Geduld und versicherte, dass sich die Wartezeit lohnen werde.

Genauere Details zu den kommenden Änderungen oder neuen Funktionen wurden bislang jedoch nicht genannt.

Das Xbox Insider-Programm ermöglicht es Spielern, kommende System-Updates und neue Funktionen bereits vor der offiziellen Veröffentlichung zu testen. Durch das Feedback der Community können Fehler erkannt und Verbesserungen vorgenommen werden.

Wann genau der nächste Flight startet und welche Neuerungen enthalten sein werden, hat Microsoft noch nicht bekannt gegeben.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Quelle
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10 Kommentare Added

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  1. Ash2X 353660 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.07.2026 - 16:02 Uhr

    Janu, es war ja auch vorher hart überambitioniert 😅

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  2. Eisbaer2405 62975 XP Romper Stomper | 11.07.2026 - 16:04 Uhr

    Gut, nervt nämlich in letzter Zeit, ständig mitten im Spiel ein Update laden. Es wäre schon viel getan, wenn die Update beim Start der Konsole geladen werden. Und so richtige Änderungen gabs auch nicht, seit einer Ewigkeit.

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  3. magforce 21255 XP Nasenbohrer Level 1 | 11.07.2026 - 16:10 Uhr

    Wo wir gerade bei Microsoft sind: Hat aktuell noch wer Probleme beim Starten seiner Spiele?
    Auf XBox weiss ich es jetzt nicht, aber auf dem PC kann ich gerade nichts mehr spielen, da die Cloudspielstände nicht erkannt/angezeigt werden.

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    • Rob Acid 19560 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 11.07.2026 - 16:40 Uhr
      Antwort auf magforce

      Spielstand übertragen geht gerade nicht, aber die Spiele lassen sich einwandfrei starten. Konnte gerade ff7 problemlos weiterzocken.

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      • magforce 21255 XP Nasenbohrer Level 1 | 11.07.2026 - 18:07 Uhr
        Antwort auf Rob Acid

        Jetzt wird bei mir auch wieder „synchronisiert“ angezeigt.
        Werde gleich mal testen ob es geht.

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  4. Rotten 134845 XP Elite-at-Arms Silber | 11.07.2026 - 16:16 Uhr

    Bin schon gespannt was für Neuerungen se sich überlegt haben, werde auf jeden Fall ma reinschauen

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  5. StormplayerDX 1245 XP Beginner Level 1 | 11.07.2026 - 16:20 Uhr

    Jez Corden hatte da schon angedeutet das da Project Positron kommen könnte. Also das Disk to Digital Programm.
    Mal schauen ob sich dies bewahrheitet. Und falls nicht, was dann auf uns zukommen wird. Bin schon wirklich sehr gespannt drauf.

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  7. Rob Acid 19560 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 11.07.2026 - 16:42 Uhr

    Hoffe sie kommen endlich mit der Implementierung von FSR 4 auf Konsolen weiter. So könnte man die aktuelle Gen locker noch 2-3 Jahre länger laufen lassen.

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  8. jonnyWalker 3000 XP Beginner Level 2 | 11.07.2026 - 17:52 Uhr

    Ich mag einfach nur mehr AAA Spiele von Microsoft/ Xbox Gaming Studios.

    Also Spiele, Spiele, Spiele.

    Ohne Wokezeugs

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