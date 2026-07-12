Xbox Insider: Wechsel von physischen zu digitalen Spielen bald möglich?

Xbox könnte bereits in der kommenden Woche ein neues System vorstellen, das den Wechsel von physischen zu digitalen Spielen deutlich vereinfachen soll. Laut einem Bericht trägt das Feature den Codenamen Project Positron – eine offizielle Bestätigung von Microsoft steht allerdings noch aus.

Auslöser für die aktuellen Spekulationen ist die ausgebliebene Xbox Insider-Aktualisierung in dieser Woche. Brad Rossetti, Leiter des Xbox-Insider-Programms, erklärte lediglich, dass sich das Warten auf das nächste Update lohnen werde.

Darauf reagierte Journalist Jez Corden mit der kryptischen Aussage: „Positron commeth.“ Diese Bemerkung wird als Hinweis auf das bislang unangekündigte Feature gewertet.

Den bisherigen Informationen zufolge soll Project Positron es ermöglichen, unterstützte Xbox One- und Xbox Series X-Spiele per Disc dauerhaft mit einem Microsoft-Konto zu verknüpfen.

Nach dem Einlegen der Disc würde der Nutzer eine digitale Lizenz erhalten, die anschließend auch ohne Datenträger genutzt werden könnte.

Berichten zufolge soll das System gleichzeitig den Gebrauchtmarkt erhalten. Wird ein Spiel verkauft, könnte die digitale Lizenz gemeinsam mit der Disc auf das Microsoft-Konto des neuen Besitzers übertragen werden. Dadurch wäre die Lizenz nicht dauerhaft an einen einzigen Nutzer gebunden.

Wichtig: Bislang handelt es sich ausschließlich um Gerüchte und nicht bestätigte Informationen. Microsoft hat Project Positron bislang weder angekündigt noch die beschriebenen Funktionen bestätigt.

Parallel testet Microsoft bereits ein weiteres Update im Xbox-Insider-Programm. Dieses umfasst unter anderem Gamertags mit bis zu 15 Zeichen, die Anzeige von Xbox-360-Erfolgen in den Game Hubs sowie die Möglichkeit, Cloud Gaming während laufender Spiel-Downloads zu nutzen.

Sollten sich die Berichte bewahrheiten, könnte Project Positron zu den bedeutendsten Änderungen für Besitzer physischer Xbox-Spiele der vergangenen Jahre gehören.