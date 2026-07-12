Xbox Insider: Wechsel von physischen zu digitalen Spielen bald möglich?

Xbox könnte bereits in der kommenden Woche ein neues System vorstellen, das den Wechsel von physischen zu digitalen Spielen deutlich vereinfachen soll. Laut einem Bericht trägt das Feature den Codenamen Project Positron – eine offizielle Bestätigung von Microsoft steht allerdings noch aus.
Auslöser für die aktuellen Spekulationen ist die ausgebliebene Xbox Insider-Aktualisierung in dieser Woche. Brad Rossetti, Leiter des Xbox-Insider-Programms, erklärte lediglich, dass sich das Warten auf das nächste Update lohnen werde.
Darauf reagierte Journalist Jez Corden mit der kryptischen Aussage: „Positron commeth.“ Diese Bemerkung wird als Hinweis auf das bislang unangekündigte Feature gewertet.
Den bisherigen Informationen zufolge soll Project Positron es ermöglichen, unterstützte Xbox One- und Xbox Series X-Spiele per Disc dauerhaft mit einem Microsoft-Konto zu verknüpfen.
Nach dem Einlegen der Disc würde der Nutzer eine digitale Lizenz erhalten, die anschließend auch ohne Datenträger genutzt werden könnte.
Berichten zufolge soll das System gleichzeitig den Gebrauchtmarkt erhalten. Wird ein Spiel verkauft, könnte die digitale Lizenz gemeinsam mit der Disc auf das Microsoft-Konto des neuen Besitzers übertragen werden. Dadurch wäre die Lizenz nicht dauerhaft an einen einzigen Nutzer gebunden.
Wichtig: Bislang handelt es sich ausschließlich um Gerüchte und nicht bestätigte Informationen. Microsoft hat Project Positron bislang weder angekündigt noch die beschriebenen Funktionen bestätigt.
Parallel testet Microsoft bereits ein weiteres Update im Xbox-Insider-Programm. Dieses umfasst unter anderem Gamertags mit bis zu 15 Zeichen, die Anzeige von Xbox-360-Erfolgen in den Game Hubs sowie die Möglichkeit, Cloud Gaming während laufender Spiel-Downloads zu nutzen.
Sollten sich die Berichte bewahrheiten, könnte Project Positron zu den bedeutendsten Änderungen für Besitzer physischer Xbox-Spiele der vergangenen Jahre gehören.
47 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist halt etwas was gewisse nicht verstehen. Man kann eben rein digital schon besitzen. GOG und Steam beweisen es und dieses System das scheinbar Microsoft plant wäre auch so eine Lösung.
Wenn Sony die Disk 2028 aufgibt müssten sie halt auch so eine Lösung für Sammler anbieten.
Wenn nicht hat es Microsoft mit diesem System halt für Sammler schlicht besser gemacht.
Eine einfache Lösung wäre es für Sony die Ps6 mit Laufwerk auszustatten.
Dann muss nicht umwandeln und kann immerhin die Ps4 und Ps5 disc Sammlung weiterhin nutzen.
Bringt ja einem Sammler nichts wenn er auch PS6 Titel sammeln wollen würde er es aber nicht kann weil es ja keine Disks mehr geben wird und eventuell keine Lösung wie es Microsoft anbietet. Auch neuere PS5 Spiele ab 2028 „Man muss ja davon ausgehen das die old Gen wieder lange mitgeschliefen wird“ können ja dann auch nicht mehr gesammelt werden ohne entsprechende Lösung.
Microsoft lösung ist es xbox one und Series SX spiele disc in Digital Versionen umzuwandeln.
Das bedeutet jetzt aber auch nicht das für die helix noch spiele auf disc erscheinen 🤷
Auf Xbox verkaufen sich physische Disks deutlich schlechter.
Limited Run ist ja bekannt für physische Releases und sie sagten: „[Our] physical releases on Xbox — even of major, substantial games — rarely top 2,000 copies sold. We wouldn’t be able to make our investment back. Unfortunately, Xbox is a very digital heavy platform.“
Es lohnt sich für Xbox nicht wirklich
Du meinst bei der Helix würde es sich nicht lohnen noch eine Alternative für Sammler anzubieten? Oder steh ich auf nem Schlauch? xD
Steht doch da: lohnt sich nicht bei maximal 2000 verkauften Einheiten (für Limited Run Games).
Collector’s für viel zu viel Geld lohnt sich für große Publisher wahrscheinlich
Naja wir sprechen aber hier von einem einzigen Publisher der jetzt 2000 physische Kopien über Xbox im Schnitt an den Mann bringt und nicht auch noch von all den anderen. Dann kommt man ja auf eine andere Zahl. Auch unabhängig von den Zahlen gebe es ja keinen Grund keine Alternative anzubieten damit einem rein digitale Games trotzdem auch gehören. Plattformen wie GOG schaffens ja auch.
„Auch unabhängig von den Zahlen gebe es ja keinen Grund“
Natürlich gibt es einen Grund, sowas nicht anzubieten. Wir sollen nichts besitzen. Das Endziel ist: Immer online, immer mindestens ein Abo. Auch bei Xbox. Maximale Kontrolle.
Ja gut ausser vielleicht dass 😄😄
Hab einige Didc Spiele die ich nicht digital habe.
Nettes System, trotzdem sollten immer noch bei den großen AAA Spielen Disks verkauft werden.
Ohje, das hat das Potential wieder ein typischer „Xbox“ zu werden…tolle Aussicht, gut umgesetzt mit einem katastrophalen Nebeneffekt der Sony ganz nebenbei vom Shitstorm befreit weil er das No-DISC Drama vermutlich auf die Spitze treibt und ein Schlag ins Gesicht eines jeden DISC Sammlers ist.
Ich glaube DISC Sammlern ist absolut nicht damit geholfen wenn sie ihre Spiele ein Jahrzehnt lang archivieren und offline verfügbar wissen wollten nur damit Microsoft nun hergehr sagt „Seht her, ihr könnt eure DISCS jetzt beliebig digitalisieren und weiterverkaufen“…d.h. nichts anderes als das eine Onlineverifizierung für jeden einzelnen DISC Start benötigt wird (übrigens auch wenn der User keinerlei Interesse an einer digitalisierung hat)…gleiches gilt für die erzeugten digitalen Lizenzen.
Always ON?
Wenn ich eine CDs an mein Konto binde und die CD an einen Nutzer weiter gebe, kann er sie dann offline nutzen?
Wahrscheinlich nicht. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, dass es offline nutzbar ist.
Online aktivieren ist klar.
Aber woher weiß das system wenn ich offline eine CD einschiebe, ob diese nicht an ein anderes konto gebunden ist?.
Das ganze kann nur mit Kompromissen funktionieren.
Zur Übertragung wird man sicher zwingend Online sein müssen und auch bei jedem Spielstart oder zumindest alle paar Zeiten wo das im Hintergrund geprüft wird, denn wenn gewissen Lizenzen des Spiels auslaufen und sich das erneuern nicht mehr lohnt, dann wird dir auch die Lizenz des Spiels entzogen werden denke Ich. Außer es darf dann nur nicht mehr verkauft werden und für alle bestehenden Käufen bleibt es so wie es war… Weiß hier die Rechtslage nicht, was dann sein darf und was nicht… Aber ganz offline wird denke ich schwierig ohne CD.
Die Lizenz dann wieder weiter verkaufen kann ich mir nicht vorstellen, zumindest nicht ohne dass MS da auch einen Groschen damit verdient. Vielleicht riecht MS nun aber auch eine gute Chance, Boden gehen Sony gut zu machen, da Sony das sicher nicht machen würde.
Und wenn es nen MS supporteten Gebrauchtmarkt gibt, ist die Frage, wie sehr sie sich dann selbst wieder das Wasser Abgaben bzgl. GamePass…
Mal sehen ob es dann nur wieder heiße Luft ist oder ob MS da wirklich was großes plant, was für viele attraktiv sein könnte.