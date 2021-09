Xbox Insider: Xbox Cloud Gaming via Konsole für Insider verfügbar

In Zukunft wird es möglich sein, ausgewählte Xbox-Spiele auf der Konsole zu spielen, ohne sie dabei installiert zu haben. Eine entsprechende Beta ist jetzt für einige Xbox Insider in den Ringen Alpha Skip-Ahead und Alpha verfügbar.

Das Angebot wird für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten verfügbar sein und es ermöglichen, Spiele aus dem Katalog des Xbox Game Pass zu streamen.

„Cloud-Gaming auf eurer Konsole verkürzt die Zeit bis zum Spielspaß und ermöglicht es euch, schnell in Online-Multiplayer-Sessions mit euren Freunden einzusteigen, indem ihr Xbox Game Pass-Spiele spielen könnt, ohne auf eine Installation warten zu müssen. Außerdem spart ihr Platz auf eurer Festplatte! Um loszulegen, navigiert ihr auf eurer Konsole zu Xbox Game Pass und sucht nach Spielen mit dem Cloud-Symbol.“

Die Liste der unterstützten Cloud-Spiele aus dem Xbox Game Pass umfasst über 200 Titel. Ihr könnt diese auf eurer Konsole unter Meine Spiele & Apps –> Gesamte Bibliothek –> Xbox Game Pass durch den Filter „Cloud Gaming“ anzeigen lassen.

Die Beta hat noch einige bekannte Macken, die Microsoft aufgelistet hat:

Known Issues

The current Known Issues are listed here and will be included/updated in the OS release notes as they are resolved: