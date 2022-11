Xbox LIVE: 4,78 Millionen proaktive Kontosperrungen in sechs Monaten

Der neu veröffentlichte Digital Transparency Report für die Xbox-Spieleplattform enthält Daten zu Spieler-Meldungen und proaktiven Maßnahmen, die Microsoft zum Schutz der Nutzerbasis ergriffen hat.

Aus dem Bericht geht hervor, dass das Unternehmen in einem Zeitraum von sechs Monaten zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni dieses Jahres 4,78 Millionen Mal proaktiv gegen sogenannte „Wegwerfkontos“ vorgegangen ist.

Die „proaktiven Durchsetzungsmaßnahmen“ bei denen es sich in der Regel um vorübergehende Sperrungen handelt, haben sich somit seit dem letzten Berichtszeitraum fast verzehnfacht. 4,33 Millionen der Maßnahmen betrafen Konten, die manipuliert oder in verdächtiger Weise außerhalb der Richtlinien der Xbox-Plattform verwendet wurden.

199.000 der proaktiven Durchsetzungsmaßnahmen wurden aufgrund sexueller Inhalte, 87,000 wegen Betrugs und 54,000 wegen Belästigung oder Mobbing ergriffen.

„Wir wissen, dass Xbox ein besonderer Ort für euch alle ist“, sagt Dave McCarthy, CVP of Xbox Player Services, in einer Pressemitteilung. „Wir glauben, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, die Freude am Spielen zu erleben, frei von Angst und Einschüchterung und innerhalb seiner selbstgesetzten Grenzen.“