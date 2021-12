Xbox LIVE: Blackley prangert toxisches Online-Verhalten an

Seamus Blackley, einer der Designer der originalen Xbox-Konsole und des Xbox LIVE Service, reagierte kürzlich auf das Video eine Twitch-Streamerin, die Halo Infinite gespielt hatte.

Die Streamerin Grenade Queen postete auf Twitter den Clip eines Matches im Multiplayer von Halo Infinite. Darin wurde sie von männlichen Spielern belästigt und beschimpft, weil sie eine Frau ist, und im Begriff war das Match zu verlieren.

Blackley reagierte auf den Clip und sagte, dass das ursprüngliche Team und er sich die Zukunft von Xbox LIVE so nicht vorgestellt hätten. Es sei höchste Zeit solche Probleme aufzuzeigen und zu stoppen. Dazu müssen Spieler, Entwickler und Konsolenhersteller zusammenarbeiten.

Dass ein solches Verhalten nicht neu ist, wisse Blackley natürlich. Er weiß auch, dass die Leute wütend sind, weil dahingehend lange nichts unternommen wurde. Doch das würde ihn nur noch mehr motivieren. Es sei möglich die Spielumgebung zu verbessern und das sollte man auch tun.

I know this isn’t new. I know you’re angry because nothing has been done for a long time. You’re right. It only motivates me more. It’s possible to clean these environments up. Let’s do it.

— Seamus Blackley (@SeamusBlackley) December 20, 2021