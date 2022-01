Xbox LIVE: Immer mehr Spieler gegen Zwangs Cross-Play mit PC

Autor:, in / Xbox LIVE

Immer Spieler auf Konsolen sind gegen das erzwungene Cross-Play mit PC-Spielern in Titeln wie Halo Infinite oder Call of Duty: Warzone.

Die Cross-Play-Funktionalität ist grundsätzlich eine gute Sache. Dadurch wird eine Spielerbasis von verschiedenen Plattformen zusammengeführt, was für ein gesundes Matchmaking und volle Lobbys sorgt. Auch das gemeinsame Spielen mit Freunden auf einer anderen Plattform wird dadurch ermöglicht.

Doch nicht alle Spiele sind für Cross-Play gleich gut geeignet. In Shootern sind Konsolenspieler etwa mit Spielern auf PC häufig auch Cheatern ausgeliefert.

Cross-Play mit PC-Spielern in Shootern wie Call of Duty: Warzone oder Halo Infinite zu erzwingen, stößt daher bei Spielern auf immer größere Kritik.

In Foren oder auf Reddit gibt es immer wieder Beiträge, wo der Zwang diskutiert wird, und man verlangt, es optional den Spielern zu überlassen, ob sie Cross-Play wünschen oder nicht.

Bei Battlefield 2042 etwa wurde mit einem der letzten Updates in den Optionen des Spiels die Möglichkeit zur Deaktivierung eingeführt.

In den Einstellungen einer Xbox-Konsole lässt sich zwar das Spielen mit anderen Plattformen grundsätzlich deaktivieren. Das gilt dann aber für alle Spiele und kann nicht die Lösung sein, nach der Spieler suchen.

Gerade bei der aktuellen Cheater-Problematik im Multiplayer von Halo Infinite agiert Microsoft gegen frühere Versprechen. So sagte Xbox Chef Phil Spencer in 2016:

„Ich werde nie jemanden in unseren Spielen, der mit einem Controller oder einer Maus und Tastatur spielt, dazu zwingen, gegen jemanden mit einem anderen Steuerungsschema zu spielen.“ „Die Geschwindigkeit der Maus- und Tastatur-Rotation ist schneller als die des Controllers. Wir wissen das, du wirst verlieren.“

Was Entwickler und Plattformbetreiber in Zukunft bei dem immer lauter werdenden Ruf nach optionalem Cross-Play in den genannten Spielen unternehmen werden, bleibt abzuwarten.

343 Industries kündigte gestern zumindest für Halo Infinite ein Update für Februar an, mit dem man sich um Cheater kümmern will.