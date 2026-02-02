Xbox LIVE: Jeffrey Epstein 2013 wegen extremer Belästigung gesperrt

Microsoft bannte Jeffrey Epstein 2013 wegen schwerer Verstöße auf Xbox LIVE und einer New Yorker‑Initiative.

Eine wieder aufgetauchte Mitteilung von Xbox LIVE, die in den jüngst veröffentlichten Dokumenten im Fall Jeffrey Epstein enthalten war zeigt: Microsoft sperrte Epstein bereits 2013 dauerhaft von Xbox Live.

In der offiziellen Enforcement‑Benachrichtigung wurde der Bann mit „Belästigung, Drohungen und/oder Missbrauch anderer Spieler“, eingestuft als „schwer, wiederholt und/oder exzessiv“, begründet.

Die Sperre wurde im Zusammenhang mit einer Initiative des New Yorker Generalstaatsanwalts verhängt. Diese Partnerschaft zwischen der Staatsanwaltschaft, Microsoft und weiteren Gaming‑Unternehmen hatte das Ziel, registrierte Sexualstraftäter aus New York von Online‑Gaming‑Diensten zu entfernen.

Epstein fiel unter diese Richtlinie, weshalb sein Account zusätzlich im Rahmen dieser Maßnahme gelöscht wurde.

the ban was related to the policy of the New York Attorney General’s partnership with Microsoft and other gaming companies to remove New York registered sex offenders from online gaming services pic.twitter.com/gVaF5T97jy — Tom Warren (@tomwarren) January 30, 2026