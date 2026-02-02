Xbox LIVE: Jeffrey Epstein 2013 wegen extremer Belästigung gesperrt

Eine wieder aufgetauchte Mitteilung von Xbox LIVE, die in den jüngst veröffentlichten Dokumenten im Fall Jeffrey Epstein enthalten war zeigt: Microsoft sperrte Epstein bereits 2013 dauerhaft von Xbox Live.
In der offiziellen Enforcement‑Benachrichtigung wurde der Bann mit „Belästigung, Drohungen und/oder Missbrauch anderer Spieler“, eingestuft als „schwer, wiederholt und/oder exzessiv“, begründet.
Die Sperre wurde im Zusammenhang mit einer Initiative des New Yorker Generalstaatsanwalts verhängt. Diese Partnerschaft zwischen der Staatsanwaltschaft, Microsoft und weiteren Gaming‑Unternehmen hatte das Ziel, registrierte Sexualstraftäter aus New York von Online‑Gaming‑Diensten zu entfernen.
Epstein fiel unter diese Richtlinie, weshalb sein Account zusätzlich im Rahmen dieser Maßnahme gelöscht wurde.
the ban was related to the policy of the New York Attorney General’s partnership with Microsoft and other gaming companies to remove New York registered sex offenders from online gaming services pic.twitter.com/gVaF5T97jy
— Tom Warren (@tomwarren) January 30, 2026
Kommt immer mehr zum Vorschein und es wird sicher noch eine Menge Mist zurückgehalten.
Geh ich auch von aus, vor allem von Leuten die Macht haben.
Ich glaube dieses Thema hat genug Potential um die Menschheit zu stürzen. Deswegen wird es auch nie restlos aufgeklärt werden. Und Deswegen sind wahrscheinlich auch viele gute Promis in den letzten Jahren verschwunden. ( Rest in Peace Chester) Es zieht einfach zu gewaltige Kreise auf der ganzen Welt.
Gut so, gibt genug verrückte!
Hatte mal gesehen das irgendein Land auch Polizisten hat die spielen Fortnite und andere Games um dort pädophile Leute zu überführen.
Zumindest da war Microsoft schnell und konsequent.
Möge er für immer in der Hölle schmoren und all seinen Freunden das Plätzchen dort schon mal vorwärmen.
Mich würde mal interessieren ob es auch irgendwelche Konsequenzen gibt für Bill Gates
Weil Epstein bei XBL Leute belästigt hat oder wieso?
Nein weil Bill Gates anscheinend selbst auf Epstein Island verkehrt hat?!
Hat sich angeblich bei einem russischem Mädel eine Geschlechtskrankheit geholt, seine damaligen Frau angesteckt und dann versucht ihr heimlich Medikamente zu verabreichen…
Echt krank was das für Kreise zieht und wie viele Perverse da an der Macht sind und sich austoben können, weil sie sich gegenseitig decken.
Danke für die Info, bin in den Details nicht so tief drin. Hab das Gefühl, ich müsste mich da ständig nach dem Auseinandersetzen mit diesen Dingen waschen und das ist auf Dauer nicht gut für den PH-Wert der Haut 😀
Hoffe wir mal das ihn seine Milliarden nichts nutzen und er irgendwann eine gerechte Strafe bekommt für all das, was wir noch nicht wissen und er getan hat.
Tja. Die Pedo-Schmuddel-Abwehr hat im Xbox Live wohl damals schon besser funktioniert als jetzt noch in den höchsten US-Amerikanischen Behörden. Applaus und traurig zugleich.