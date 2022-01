Xbox LIVE: Phil Spencer spricht sich für Cross-Network-Banns aus

Es gibt sicher einige Gründe, warum man andere Spieler/innen blockiert oder sperrt. Meistens handelt es sich um toxisches Verhalten, Beleidigungen oder unfaire Spielweisen.

Wäre es da eine gute Idee, wenn man Banns Plattform- bzw. Netzwerk übergreifend durchführen könnte?

Xbox Chef Phil Spencer spricht sicher jedenfalls dafür aus.

Von der New York Times wurde der Head of Xbox gefragt, was er gerne gegen die Toxizität auf Xbox LIVE tun würde.

Spencer würde demnach Cross-Network-Banns umsetzen. Damit Spieler auf anderen Plattformen und Netzwerken nicht solche Spieler erneut bannen müssten. Es gibt aber zu, dass es für die Spieleindustrie ein schwieriges Thema sei.

„Etwas, das ich gerne hätte, ist, dass wir […] in der Lage sind – das ist ein schwieriges Thema für die Industrie – wenn jemand in einem unserer Netzwerke gesperrt wird, gibt es eine Möglichkeit, ihn in anderen Netzwerken zu sperren. Oder zumindest für mich als Spieler, damit ich meine Liste der gebannten Benutzer mitnehmen kann, denn ich kann immer Leute aus meinen [Spielen] sperren. Ich würde sie gerne in andere Netzwerke mitnehmen können, in denen ich spiele. Das ist die Gruppe von Leuten, mit denen ich nicht spielen möchte, weil ich das nicht auf jeder Plattform, auf der ich Videospiele spiele, neu machen möchte.“

Ob und wie das umzusetzen ist, bleibt ebenso fraglich wie es von der Community aufgenommen wird. Spencer sieht aber generell bei Videos und Bildern einen Bedarf, wo Fortschritte benötigt werden.

„In Bereichen, in denen wir meiner Meinung nach noch Fortschritte machen müssen, denke ich an Videos und Bilder und unsere Fähigkeit, zu erkennen, was in einer Videokonversation passiert. Wir haben nicht so viel davon, das auf Xbox Live passiert, weil es nicht das ist, worum es geht. Aber ich denke, dass wir als Branche auch Sprachkonversationen schnell überwachen können. Das ist eine Investition, an der wir im Moment sehr viel arbeiten.“