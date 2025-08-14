Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk – UPDATE

Das Xbox Netzwerk ist aktuell von einer Störung betroffen.

Habt ihr derzeit Probleme euch auf eurer Xbox-Konsole einzuloggen oder könnt mit Freunden nicht Spielen oder an einer Party teilnehmen? Dann seid ihr nicht alleine!

Im Xbox Network gibt es aktuell einen Dienstausfall in den Bereichen Konto & Profil, Freunde & Aktivitäten in sozialen Netzwerken. Xbox meldet dazu mehrere schwerwiegende Ausfälle im Bereich Party- und Nachrichtenfunktionen.

Laut dem Xbox-Statusportal sind insgesamt fünf Bereiche als „major outage“ gekennzeichnet. Dazu zählen die Verwaltung von Partys, das Senden und Empfangen von Nachrichten sowie die Funktionalität von Spieleinladungen.

Spieler können aktuell Schwierigkeiten haben, aktive Partys zu organisieren, Nachrichten zu verschicken oder erhaltene Nachrichten einzusehen. Auch das Versenden von Spieleinladungen ist beeinträchtigt, wobei selbst erfolgreich versendete Einladungen unter Umständen nicht korrekt empfangen oder angenommen werden können.

Natürlich sind die Teams schon an einer Lösung dran, wie der Xbox-Support auf X meldet.

UPDATE – Keine Stunde später meldet das Xbox-Support-Team, dass die Störung behoben ist:

„Gute Neuigkeiten! Unsere Techniker haben bestätigt, dass Nachrichten, Party- und Spieleinladungen wieder funktionieren. Wir danken euch für eure Berichte und eure Geduld, während unsere Teams das Problem behoben haben.“