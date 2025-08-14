Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk – UPDATE

Habt ihr derzeit Probleme euch auf eurer Xbox-Konsole einzuloggen oder könnt mit Freunden nicht Spielen oder an einer Party teilnehmen? Dann seid ihr nicht alleine!
Im Xbox Network gibt es aktuell einen Dienstausfall in den Bereichen Konto & Profil, Freunde & Aktivitäten in sozialen Netzwerken. Xbox meldet dazu mehrere schwerwiegende Ausfälle im Bereich Party- und Nachrichtenfunktionen.
Laut dem Xbox-Statusportal sind insgesamt fünf Bereiche als „major outage“ gekennzeichnet. Dazu zählen die Verwaltung von Partys, das Senden und Empfangen von Nachrichten sowie die Funktionalität von Spieleinladungen.
Spieler können aktuell Schwierigkeiten haben, aktive Partys zu organisieren, Nachrichten zu verschicken oder erhaltene Nachrichten einzusehen. Auch das Versenden von Spieleinladungen ist beeinträchtigt, wobei selbst erfolgreich versendete Einladungen unter Umständen nicht korrekt empfangen oder angenommen werden können.
Natürlich sind die Teams schon an einer Lösung dran, wie der Xbox-Support auf X meldet.
UPDATE – Keine Stunde später meldet das Xbox-Support-Team, dass die Störung behoben ist:
„Gute Neuigkeiten! Unsere Techniker haben bestätigt, dass Nachrichten, Party- und Spieleinladungen wieder funktionieren. Wir danken euch für eure Berichte und eure Geduld, während unsere Teams das Problem behoben haben.“
Wie immer ein top Service, sind echt schnell dabei gewesen 😅✌🏻
#DankeXbox💚
Hab weniger mit Xbox Live zu kämpfen, sondern mit meiner Beschissenen Vodafone Box, die schmiert ab gewissen Temperaturen regelmäßig ab. Echt öde wenn man sich dachte man spielt vormittags die Open Beta von Battlefield 6 um am Abend die Warteschlange von 20000 Plus zu umgehen…
Bei dem Wetter zocken wäre eh verrückt.