Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk

16 Autor: , in News / Xbox Network
Das Xbox Netzwerk ist aktuell von einer Störung betroffen.

Habt ihr derzeit Probleme euch auf eurer Xbox-Konsole via Cloud einzuloggen oder könnt mit Freunden nicht Spielen oder an einer Party teilnehmen? Dann seid ihr nicht alleine!

Im Xbox Network gibt es aktuell einen Dienstausfall in den Bereichen Cloud Gaming. Womöglich wird die Störung aber wieder schnell behoben.

  1. danbu 56790 XP Nachwuchsadmin 7+ | 04.09.2025 - 19:23 Uhr

    Dürfte wohl an Silksong liegen. ^^
    Steam, Nintendo Store und PSN haben oder hatten ebenfalls Probleme.
    Bei mir läuft aktuell auf der Xbox aber wieder alles gut.

  4. Krawallier 134095 XP Elite-at-Arms Silber | 04.09.2025 - 20:04 Uhr

    Keine Ahnung warum alle so scharf auf Silksong sind, aber manche stehen ja auch auf Labulus.

