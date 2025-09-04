Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk

Das Xbox Netzwerk ist aktuell von einer Störung betroffen.

Habt ihr derzeit Probleme euch auf eurer Xbox-Konsole via Cloud einzuloggen oder könnt mit Freunden nicht Spielen oder an einer Party teilnehmen? Dann seid ihr nicht alleine!

Im Xbox Network gibt es aktuell einen Dienstausfall in den Bereichen Cloud Gaming. Womöglich wird die Störung aber wieder schnell behoben.