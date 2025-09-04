Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk

Habt ihr derzeit Probleme euch auf eurer Xbox-Konsole via Cloud einzuloggen oder könnt mit Freunden nicht Spielen oder an einer Party teilnehmen? Dann seid ihr nicht alleine!
Im Xbox Network gibt es aktuell einen Dienstausfall in den Bereichen Cloud Gaming. Womöglich wird die Störung aber wieder schnell behoben.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dürfte wohl an Silksong liegen. ^^
Steam, Nintendo Store und PSN haben oder hatten ebenfalls Probleme.
Bei mir läuft aktuell auf der Xbox aber wieder alles gut.
Sollte ja bald wieder laufen 😛
Schon wieder 😕
Keine Ahnung warum alle so scharf auf Silksong sind, aber manche stehen ja auch auf Labulus.