Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk

45 Autor: , in News / Xbox Network
Übersicht
Image: Microsoft / xbox live down

Das Xbox Netzwerk ist aktuell von einer Störung betroffen und Xbox LIVE ist down!

Habt ihr derzeit Probleme, euch auf eurer Xbox-Konsole einzuloggen, könnt nicht mit Freunden spielen oder an einer Party teilnehmen? Dann seid ihr nicht alleine!

Im Xbox Network gibt es aktuell einen Dienstausfall in den genannten Bereichen. Dazu sind die Xbox-Website und die Xbox-Status-Seite derzeit nicht erreichbar.

Anscheinend ist ein Azure-Serverausfall verantwortlich für die Ausfälle.

Erst vergangene Nacht verkündete man: „Wir sind uns bewusst, dass Benutzer Probleme beim Starten von Gaming-Streaming-Sitzungen und beim Zugriff auf Xbox Storefronts haben. Unsere Techniker haben die Ursache identifiziert und arbeiten an der Behebung des Problems. Aktuelle Informationen finden Sie hier oder auf http://support.xbox.com.“

Das Problem sollte eigentlich behoben sein, aber auch die Support-Website ist derzeit nicht erreichbar. Womöglich wird die Störung wieder schnell behoben.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Network

45 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. GojiSamurai 2520 XP Beginner Level 2 | 29.10.2025 - 20:01 Uhr

    Also wenn man angemeldet ist kann ich meine Games zocken sogar installierte Gamepass spiele. Aber Store, meine Spiele Bibliothek geht nicht. Microsoft Seiten am PC gehen auch größtenteils nicht. Hoffe das geht bald wieder. Kann nicht mal Heimkonsole ändern, was ich gerade bräuchte.

    2
  3. Naji823 36265 XP Bobby Car Raser | 29.10.2025 - 20:34 Uhr

    Downloads haben schon vorgestern Abend extrem gestottert bei ein paar GB.
    Wollte gestern bei ein paar Games zuschlagen aber nivhts hat funktioniert. Egal Geld gespart.

    0
  7. FaMe 150825 XP God-at-Arms Bronze | 29.10.2025 - 20:50 Uhr

    Na das passt ja. Ich habe sowieso zur Zeit kein Internet. Habe den Anbieter gewechselt und scheinbar die falsche Wahl getroffen.

    0

Hinterlasse eine Antwort