Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk

Das Xbox Netzwerk ist aktuell von einer Störung betroffen und Xbox LIVE ist down!

Habt ihr derzeit Probleme, euch auf eurer Xbox-Konsole einzuloggen, könnt nicht mit Freunden spielen oder an einer Party teilnehmen? Dann seid ihr nicht alleine!

Im Xbox Network gibt es aktuell einen Dienstausfall in den genannten Bereichen. Dazu sind die Xbox-Website und die Xbox-Status-Seite derzeit nicht erreichbar.

Anscheinend ist ein Azure-Serverausfall verantwortlich für die Ausfälle.

Erst vergangene Nacht verkündete man: „Wir sind uns bewusst, dass Benutzer Probleme beim Starten von Gaming-Streaming-Sitzungen und beim Zugriff auf Xbox Storefronts haben. Unsere Techniker haben die Ursache identifiziert und arbeiten an der Behebung des Problems. Aktuelle Informationen finden Sie hier oder auf http://support.xbox.com.“

Das Problem sollte eigentlich behoben sein, aber auch die Support-Website ist derzeit nicht erreichbar. Womöglich wird die Störung wieder schnell behoben.