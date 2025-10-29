Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk

Habt ihr derzeit Probleme, euch auf eurer Xbox-Konsole einzuloggen, könnt nicht mit Freunden spielen oder an einer Party teilnehmen? Dann seid ihr nicht alleine!
Im Xbox Network gibt es aktuell einen Dienstausfall in den genannten Bereichen. Dazu sind die Xbox-Website und die Xbox-Status-Seite derzeit nicht erreichbar.
Anscheinend ist ein Azure-Serverausfall verantwortlich für die Ausfälle.
Erst vergangene Nacht verkündete man: „Wir sind uns bewusst, dass Benutzer Probleme beim Starten von Gaming-Streaming-Sitzungen und beim Zugriff auf Xbox Storefronts haben. Unsere Techniker haben die Ursache identifiziert und arbeiten an der Behebung des Problems. Aktuelle Informationen finden Sie hier oder auf http://support.xbox.com.“
Das Problem sollte eigentlich behoben sein, aber auch die Support-Website ist derzeit nicht erreichbar. Womöglich wird die Störung wieder schnell behoben.
Also wenn man angemeldet ist kann ich meine Games zocken sogar installierte Gamepass spiele. Aber Store, meine Spiele Bibliothek geht nicht. Microsoft Seiten am PC gehen auch größtenteils nicht. Hoffe das geht bald wieder. Kann nicht mal Heimkonsole ändern, was ich gerade bräuchte.
Bei mir auch. Ich wollte grad noch eben Arc Raiders vorbestellen. So ein Pech aber auch.Nix geht mehr ….
Wenigstens ging mein Download trotzdem weiter und zuende😂
Downloads haben schon vorgestern Abend extrem gestottert bei ein paar GB.
Wollte gestern bei ein paar Games zuschlagen aber nivhts hat funktioniert. Egal Geld gespart.
Hatte mich vorhin schon gewundert… 😅
Bei mir geht das Cloud gaming derzeit nicht. Noch jemand die Probleme ?
Die Rewards Seite spinnt auch, na super 🤬
Das erklärt das Fehlen der Rewards in der Bing App
Na das passt ja. Ich habe sowieso zur Zeit kein Internet. Habe den Anbieter gewechselt und scheinbar die falsche Wahl getroffen.
Darf man wissen welchen? So ging es mir auch. Ich merkte erst danach was ich mir angetan habe.
Klar! Bin von Vodafone zu Telekom Magenta L
Probleme bestehen immer noch. 🤷