Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk

Im Xbox Network kommt es aktuell zu technischen Problemen, die mehrere zentrale Funktionen betreffen.
Nutzer berichten, dass Xbox Network teilweise nicht korrekt lädt. Betroffen sind insbesondere die Startseite, der Game Pass sowie die Spielebibliothek.
Microsoft hat die Probleme bereits bestätigt. Laut offizieller Mitteilung arbeiten die zuständigen Ingenieure bereits an der Analyse der Ursache sowie an möglichen Gegenmaßnahmen, um die Dienste schnellstmöglich wieder stabil bereitzustellen.
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18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei mir läuft XBL schon den ganzen Tag völlig normal.
Nur das Spiel Forza Horizon selber hat zwischendurch mal ne Meldung abgesetzt, dass was mit der Verbindung nicht stimmt.
Bis ich dann heute online gehe ist es sicher behoben 😜.
Habe nix bemerkt
Bin eh noch auf maloche 😅 Hauptsache et läuft wieder wenn ik daheem bin 😹✌🏻 danke für die Info
Hoffentlich kann ich nachher problemlos durch Japan cruisen.
Hab eben noch Minecraft online gedadelt da lief alles gut
„MEiN LEBEN!“
Läuft den ganzen Tag schon problemlos bei mir.