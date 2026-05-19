Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk

Im Xbox Network kommt es aktuell zu technischen Problemen, die mehrere zentrale Funktionen betreffen.

Nutzer berichten, dass Xbox Network teilweise nicht korrekt lädt. Betroffen sind insbesondere die Startseite, der Game Pass sowie die Spielebibliothek.

Microsoft hat die Probleme bereits bestätigt. Laut offizieller Mitteilung arbeiten die zuständigen Ingenieure bereits an der Analyse der Ursache sowie an möglichen Gegenmaßnahmen, um die Dienste schnellstmöglich wieder stabil bereitzustellen.