Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk – UPDATE

Im Xbox Network kommt es aktuell zu technischen Problemen, die mehrere zentrale Funktionen betreffen.
Nutzer berichten, dass Xbox Network teilweise nicht korrekt lädt und Error-Meldungen von sich gibt. Betroffen sind insbesondere die Startseite, der Game Pass sowie die Spielebibliothek.
Microsoft hat die Probleme bereits bestätigt. Laut offizieller Mitteilung arbeiten die zuständigen Ingenieure bereits an der Analyse der Ursache sowie an möglichen Gegenmaßnahmen, um die Dienste schnellstmöglich wieder stabil bereitzustellen.
Update: Das Problem wurde mittlerweile beseitigt.
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43 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hatte eben FF7 Rebirth gestartet und ALLE Spielstände waren weg?? Nach dem sich mein Puls massiv erhöht hat und ich das Spiel beendet und neu gestartet habe und sie waren wieder da?
Liegt das an den Störungen bzw. kann das ein Grund sein und vor allem, greift die Xbox dann nicht eigentlich automatisch auf die internen Spielstände zu (so hatte ich das in Erinnerung, wenn der Zugriff online nicht möglich ist), es sind auch definitiv 18 MB als Speicherstände intern drauf.
Auf nochmal 65 Stunden Spielzeit hätte ich dann wohl frustriert verzichtet.
Ich hoffe die bekommen das bald gebacken.
In den letzten Montaten gab es schon öfters merkwürdige Probleme mit den online Diensten, bei denen ich auf den Store nicht mehr zugreifen konnte, auf den GP aber schon oder umgekehrt und das Downloads nur noch mit 3-5 Mbit/s oder maximal 30-40 Mbit/s statt wie üblich 86-90 Mbit/s hatte ich ebenfalls auffallend oft und am selben Tag konnte man auch gehäuft anfragen bei bspw. Reddit dazu sehen. Aber teils scheint das auch dann nicht überall so zu sein?!
Achso, die eigene Leitung habe ich natürlich mit anderen Geräte und Downloads (PC bspw.) und Speedtest, in der Fritzbox etc. gegengen getestet.