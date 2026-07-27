Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk – UPDATE

Im Xbox Network kommt es aktuell zu technischen Problemen, die mehrere zentrale Funktionen betreffen.
Nutzer berichten, dass Xbox Network teilweise nicht korrekt lädt und Error-Meldungen von sich gibt. Betroffen sind insbesondere die Startseite, der Game Pass, der Login, sowie die Spielebibliothek.
Microsoft hat die Probleme bereits bestätigt. Laut offizieller Mitteilung arbeiten die zuständigen Ingenieure bereits an der Analyse der Ursache sowie an möglichen Gegenmaßnahmen, um die Dienste schnellstmöglich wieder stabil bereitzustellen.
UPDATE – 16:05 – Die Techniker haben sich zu Wort gemeldet und mitgeteilt, dass das Problem weiterhin untersucht wird.
79 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei mir läuft es!
Täglich grüßt das Murmeltier. Mir ist schon das gelbe Warnsignal im Dashboard aufgefallen
so Fehler erkannt ist ein Weltweiter Fehler hat wohl auch auf einige spiele Auswirkungen
bei EA gibt es auch Probleme mit battlefild 6 kommt immer unbkannter fehler seit letzter woch nach dem updat
so Fehler erkannt ist ein Weltweiter Fehler hat wohl auch auf einige spiele Auswirkungen
bei EA gibt es auch Probleme mit battlefild 6 kommt immer unbekannter Fehler seit letzter Woche nach dem Update
hatte heute keine Probleme 🤔
hab gehofft es ist rum bis ich anfangen kann, aber geht aktuell nicht (GP Spiel)
Wann fing das ganze denn an? Die 8 Stunden von Sony sind gefährdet 😉
In manchen Ländern sind es auch schon gut 12h
Hmm, bei mir läuft alles. kann mich anmelden, kann online zocken, YouTube, Crunchyroll, etc. Alles funktioniert.
Es ist in letzter Zeit öfter. Normalerweise ist der Online Service recht stabil, aber in letzter Zeit kam es öfter zu Problemen.