Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk – UPDATE

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Image: Microsoft / xbox live down

Xbox Network Störung betrifft Home, Game Pass und Bibliothek.

Im Xbox Network kommt es aktuell zu technischen Problemen, die mehrere zentrale Funktionen betreffen.

Nutzer berichten, dass Xbox Network teilweise nicht korrekt lädt und Error-Meldungen von sich gibt. Betroffen sind insbesondere die Startseite, der Game Pass, der Login, sowie die Spielebibliothek.

Microsoft hat die Probleme bereits bestätigt. Laut offizieller Mitteilung arbeiten die zuständigen Ingenieure bereits an der Analyse der Ursache sowie an möglichen Gegenmaßnahmen, um die Dienste schnellstmöglich wieder stabil bereitzustellen.

UPDATE – 16:05 – Die Techniker haben sich zu Wort gemeldet und mitgeteilt, dass das Problem weiterhin untersucht wird.

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79 Kommentare Added

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  2. GERxJOHNNY 109570 XP Master User | 27.07.2026 - 17:31 Uhr

    Täglich grüßt das Murmeltier. Mir ist schon das gelbe Warnsignal im Dashboard aufgefallen

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  3. Jeeti007 540 XP Neuling | 27.07.2026 - 17:56 Uhr

    so Fehler erkannt ist ein Weltweiter Fehler hat wohl auch auf einige spiele Auswirkungen
    bei EA gibt es auch Probleme mit battlefild 6 kommt immer unbkannter fehler seit letzter woch nach dem updat

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  4. Jeeti007 540 XP Neuling | 27.07.2026 - 17:57 Uhr

    so Fehler erkannt ist ein Weltweiter Fehler hat wohl auch auf einige spiele Auswirkungen
    bei EA gibt es auch Probleme mit battlefild 6 kommt immer unbekannter Fehler seit letzter Woche nach dem Update

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  6. xXCickXx 143195 XP Master-at-Arms Silber | 27.07.2026 - 18:38 Uhr

    hab gehofft es ist rum bis ich anfangen kann, aber geht aktuell nicht (GP Spiel)

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  8. Direwolf 3220 XP Beginner Level 2 | 27.07.2026 - 19:25 Uhr

    Hmm, bei mir läuft alles. kann mich anmelden, kann online zocken, YouTube, Crunchyroll, etc. Alles funktioniert.

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  9. Ranzeweih 159975 XP God-at-Arms Onyx | 27.07.2026 - 19:27 Uhr

    Es ist in letzter Zeit öfter. Normalerweise ist der Online Service recht stabil, aber in letzter Zeit kam es öfter zu Problemen.

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