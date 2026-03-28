Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk

Aktuell kommt es bei Xbox zu technischen Problemen, die den Party Chat sowie den Versand von Nachrichten betreffen. Nutzer berichten davon, dass sich Sitzungen nicht starten lassen oder Mitteilungen nicht korrekt übermittelt werden.
Laut offizieller Mitteilung arbeitet Microsoft bereits an der Analyse der Situation. Die Probleme werden derzeit untersucht, während Spieler weiterhin mit Einschränkungen bei den betroffenen Funktionen rechnen müssen.
Bis zur vollständigen Behebung der Störung kann es weiterhin zu Schwierigkeiten beim Nutzen des Party Chats und der Nachrichtenfunktionen kommen.
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29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Der Load von den vielen Marathon Spielern hat jetzt echt XBlive gecrasht …
Ich sehe es vor mir… Marathon könnte Star Wars als Franchise Konkurrenz machen 🤡.
Wenn du die High Republik streaming Serie nimmst könnte das sogar funktionieren 🙂
Bei mir geht der Onlinemodus in FH4 nicht, es fahren keine realen Mitspieler rum
Ich konnte letzte Nacht schon keine Nachrichten senden
Dachte schon es liegt an mir.
Habe keine peobleme gehabt. Gerade paar Runden absolum online gezockt. Aber ich bin alt und schnell müde..heute geh ich früh ins Bett 😄
Traurig aber wahr, war meine Xbox schon lange nicht mehr an 🤣