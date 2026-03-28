Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk

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Image: Microsoft / xbox live down

Xbox Party Chat down – Nutzer melden Probleme beim Starten und Nachrichten senden.

Aktuell kommt es bei Xbox zu technischen Problemen, die den Party Chat sowie den Versand von Nachrichten betreffen. Nutzer berichten davon, dass sich Sitzungen nicht starten lassen oder Mitteilungen nicht korrekt übermittelt werden.

Laut offizieller Mitteilung arbeitet Microsoft bereits an der Analyse der Situation. Die Probleme werden derzeit untersucht, während Spieler weiterhin mit Einschränkungen bei den betroffenen Funktionen rechnen müssen.

Bis zur vollständigen Behebung der Störung kann es weiterhin zu Schwierigkeiten beim Nutzen des Party Chats und der Nachrichtenfunktionen kommen.

Quelle
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29 Kommentare Added

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  1. AppleRedX 138015 XP Elite-at-Arms Gold | 28.03.2026 - 20:51 Uhr

    Der Load von den vielen Marathon Spielern hat jetzt echt XBlive gecrasht …

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  2. Nibelungen86 340265 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.03.2026 - 20:52 Uhr

    Bei mir geht der Onlinemodus in FH4 nicht, es fahren keine realen Mitspieler rum

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  5. DanSanAliaMi 92305 XP Posting Machine Level 1 | 28.03.2026 - 21:57 Uhr

    Habe keine peobleme gehabt. Gerade paar Runden absolum online gezockt. Aber ich bin alt und schnell müde..heute geh ich früh ins Bett 😄

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