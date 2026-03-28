Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk

Aktuell kommt es bei Xbox zu technischen Problemen, die den Party Chat sowie den Versand von Nachrichten betreffen. Nutzer berichten davon, dass sich Sitzungen nicht starten lassen oder Mitteilungen nicht korrekt übermittelt werden.

Laut offizieller Mitteilung arbeitet Microsoft bereits an der Analyse der Situation. Die Probleme werden derzeit untersucht, während Spieler weiterhin mit Einschränkungen bei den betroffenen Funktionen rechnen müssen.

Bis zur vollständigen Behebung der Störung kann es weiterhin zu Schwierigkeiten beim Nutzen des Party Chats und der Nachrichtenfunktionen kommen.