Xbox Network: Diese Server werden Ende Dezember abgeschaltet

Wenn Spiele in die Jahre kommen, Lizenzen ablaufen oder es neue Teil gibt, werden die Server abgeschaltet.

Zum 31. Dezember gibt es zwei Spiele, die ein solches Schicksal ereilen wird.

Das Horrorspiel Freitag der 13. Das Videospiel wurde schon zum 31. Dezember 2023 aus den Stores entfernt. Ein Jahr später wird nun auch der Stecker gezogen und die Server gehen am 31. Dezember 2024 offline.

Auch in NBA 2K23 wird bald der letzte Ball in den Korb fliegen. Für die Xbox Series X|S und Xbox One Version werden ebenfalls am 31. Dezember Server vom Netz gehen.

Falls ihr also noch einmal Online-Funktionen in den beiden Spielen nutzen oder einen Erfolg freischalten wollen, dann habt ihr nur noch wenige Wochen Zeit dazu.