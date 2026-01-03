Xbox Network: Drei Xbox‑Spiele schließen ihre Server im Januar 2026

Drei Xbox Games stehen im Januar 2026 vor dem vollständigen Shutdown ihrer Online Server, wodurch zentrale Multiplayer Funktionen und in einem Fall sogar das gesamte Gameplay entfallen.
Anthem beendet seinen Onlinebetrieb am 12. Januar 2026, Warlander folgt am 20. Januar 2026 und NBA Live 19 schließt seine Server am 30. Januar 2026. Zusätzlich wurde bestätigt, dass WWE 2K24 seinen ursprünglich geplanten Januar-Termin nicht einhält und die Abschaltung nun auf den 31. März 2026 verschoben wurde.
Im weiteren Verlauf des Jahres setzt sich die Reihe der Serverabschaltungen fort, da Project CARS 3 im Februar 2026 seinen Online Dienst einstellt und Titel wie New World, NBA 2K25 und TopSpin 2K25 bereits mit Platzhalterterminen für das Jahresende geführt werden, ohne dass konkrete Daten genannt wurden. Die Liste der betroffenen Games wächst damit kontinuierlich und deutet auf weitere bevorstehende Abschaltungen im Verlauf des Jahres hin.
Xbox Server‑Shutdown‑Termine
|Spiel
|Datum der Abschaltung
|Anthem
|12. Januar 2026
|Warlander
|20. Januar 2026
|NBA Live 19
|30. Januar 2026
Warum ist Anthem danach komplett unspielbar?
Anthem wurde ausschließlich als Online‑Spiel entwickelt. Ohne Server existiert keine Möglichkeit, das Spiel zu starten oder offline zu spielen. Sobald die Infrastruktur abgeschaltet wird, ist das gesamte Spiel nicht mehr zugänglich.
Weitere bekannte Shutdown‑Termine 2026
|Spiel
|Zeitraum
|Project CARS 3
|Februar 2026
|New World
|Ende 2026 (Platzhalter)
|NBA 2K25
|Ende 2026 (Platzhalter)
|TopSpin 2K25
|Ende 2026 (Platzhalter)
Habt ihr Anthem gespielt? Wie hat es euch gefallen?
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Anthem wollte ich mal spielen, letztendlich ist es doch nicht dazu gekommen, also kann es mir jetzt auch egal sein.
Das die Sportspiele nach einem Jahr die Server abstellen ist schon ne Frechheit.
Anthem finde ich gar nicht so schlecht.
Mir hat es einige Std Spaß gemacht.
2k ist aber auch sehr rigoros mit ihren Servern und online Support.
So macht es manchmal gar kein Spaß ein nba nachzuholen wenn der Server dann redet zeitnah abgestellt wird
Ob man New World und TopSpin noch offline spielbar macht?
Das komplette Abschalten von Videospielen ist ne absolute Seuche, vor Allem wenn ein Offline-Modus möglich wäre.
Anthem hatte Potenzial. Schade drum
Total! Und für die paar Euro, die es kurz nach Release bereits nur gekostet hat, war die Unterhaltung auch in Ordnung.
Anthem fand ich vom Designs Charas und der Welt gar nicht mal so schlecht. Gameplay konnte mich nur nicht überzeugen.
Wird kein großer Verlust für mich persönlich sein
Kein Verlust.
Project Cars 3 ist der Sargnagel der Reihe gewesen,so schade Teil 1&2 waren richtig toll und dann bringen die so einem Arcade Müll Racer raus…
Also bei den 25er 2K Games find ich das aber schon verfrüht, auch wenn es erst Ende diesen Jahres ist.