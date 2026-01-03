Xbox Network: Drei Xbox‑Spiele schließen ihre Server im Januar 2026

Xbox streicht Anthem, Warlander und NBA Live 19 im Januar 2026. Alle Server werden abgeschaltet und Anthem damit unspielbar!

Drei Xbox Games stehen im Januar 2026 vor dem vollständigen Shutdown ihrer Online Server, wodurch zentrale Multiplayer Funktionen und in einem Fall sogar das gesamte Gameplay entfallen.

Anthem beendet seinen Onlinebetrieb am 12. Januar 2026, Warlander folgt am 20. Januar 2026 und NBA Live 19 schließt seine Server am 30. Januar 2026. Zusätzlich wurde bestätigt, dass WWE 2K24 seinen ursprünglich geplanten Januar-Termin nicht einhält und die Abschaltung nun auf den 31. März 2026 verschoben wurde.

Im weiteren Verlauf des Jahres setzt sich die Reihe der Serverabschaltungen fort, da Project CARS 3 im Februar 2026 seinen Online Dienst einstellt und Titel wie New World, NBA 2K25 und TopSpin 2K25 bereits mit Platzhalterterminen für das Jahresende geführt werden, ohne dass konkrete Daten genannt wurden. Die Liste der betroffenen Games wächst damit kontinuierlich und deutet auf weitere bevorstehende Abschaltungen im Verlauf des Jahres hin.

Xbox Server‑Shutdown‑Termine

Spiel Datum der Abschaltung Anthem 12. Januar 2026 Warlander 20. Januar 2026 NBA Live 19 30. Januar 2026

Warum ist Anthem danach komplett unspielbar?

Anthem wurde ausschließlich als Online‑Spiel entwickelt. Ohne Server existiert keine Möglichkeit, das Spiel zu starten oder offline zu spielen. Sobald die Infrastruktur abgeschaltet wird, ist das gesamte Spiel nicht mehr zugänglich.

Weitere bekannte Shutdown‑Termine 2026

Spiel Zeitraum Project CARS 3 Februar 2026 New World Ende 2026 (Platzhalter) NBA 2K25 Ende 2026 (Platzhalter) TopSpin 2K25 Ende 2026 (Platzhalter)

Habt ihr Anthem gespielt? Wie hat es euch gefallen?