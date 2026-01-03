Xbox Network: Drei Xbox‑Spiele schließen ihre Server im Januar 2026

Xbox streicht Anthem, Warlander und NBA Live 19 im Januar 2026. Alle Server werden abgeschaltet und Anthem damit unspielbar!

Drei Xbox Games stehen im Januar 2026 vor dem vollständigen Shutdown ihrer Online Server, wodurch zentrale Multiplayer Funktionen und in einem Fall sogar das gesamte Gameplay entfallen.

Anthem beendet seinen Onlinebetrieb am 12. Januar 2026, Warlander folgt am 20. Januar 2026 und NBA Live 19 schließt seine Server am 30. Januar 2026. Zusätzlich wurde bestätigt, dass WWE 2K24 seinen ursprünglich geplanten Januar-Termin nicht einhält und die Abschaltung nun auf den 31. März 2026 verschoben wurde.

Im weiteren Verlauf des Jahres setzt sich die Reihe der Serverabschaltungen fort, da Project CARS 3 im Februar 2026 seinen Online Dienst einstellt und Titel wie New World, NBA 2K25 und TopSpin 2K25 bereits mit Platzhalterterminen für das Jahresende geführt werden, ohne dass konkrete Daten genannt wurden. Die Liste der betroffenen Games wächst damit kontinuierlich und deutet auf weitere bevorstehende Abschaltungen im Verlauf des Jahres hin.

Xbox Server‑Shutdown‑Termine

Spiel Datum der Abschaltung
Anthem 12. Januar 2026
Warlander 20. Januar 2026
NBA Live 19           30. Januar 2026

Warum ist Anthem danach komplett unspielbar?

Anthem wurde ausschließlich als Online‑Spiel entwickelt. Ohne Server existiert keine Möglichkeit, das Spiel zu starten oder offline zu spielen. Sobald die Infrastruktur abgeschaltet wird, ist das gesamte Spiel nicht mehr zugänglich.

Weitere bekannte Shutdown‑Termine 2026

Spiel Zeitraum
Project CARS 3 Februar 2026
New World Ende 2026 (Platzhalter)
NBA 2K25 Ende 2026 (Platzhalter)
TopSpin 2K25 Ende 2026 (Platzhalter)

Habt ihr Anthem gespielt? Wie hat es euch gefallen?

10 Kommentare Added

  1. Katanameister 284620 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.01.2026 - 15:35 Uhr

    Anthem wollte ich mal spielen, letztendlich ist es doch nicht dazu gekommen, also kann es mir jetzt auch egal sein.

    0
  2. RumRoGERs 116365 XP Scorpio King Rang 3 | 03.01.2026 - 15:36 Uhr

    Das die Sportspiele nach einem Jahr die Server abstellen ist schon ne Frechheit.

    0
  3. aleXdeluXe86 50300 XP Nachwuchsadmin 5+ | 03.01.2026 - 15:40 Uhr

    Anthem finde ich gar nicht so schlecht.
    Mir hat es einige Std Spaß gemacht.

    2k ist aber auch sehr rigoros mit ihren Servern und online Support.
    So macht es manchmal gar kein Spaß ein nba nachzuholen wenn der Server dann redet zeitnah abgestellt wird

    0
  4. AnCaptain4u 245875 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 03.01.2026 - 15:55 Uhr

    Ob man New World und TopSpin noch offline spielbar macht?
    Das komplette Abschalten von Videospielen ist ne absolute Seuche, vor Allem wenn ein Offline-Modus möglich wäre.

    0
    • Darth Monday 186150 XP Battle Rifle Master | 03.01.2026 - 15:59 Uhr
      Antwort auf MaTrial3003

      Total! Und für die paar Euro, die es kurz nach Release bereits nur gekostet hat, war die Unterhaltung auch in Ordnung.

      0
  6. Homunculus 290260 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.01.2026 - 16:01 Uhr

    Anthem fand ich vom Designs Charas und der Welt gar nicht mal so schlecht. Gameplay konnte mich nur nicht überzeugen.

    0
  8. ShadowTerror90 63275 XP Romper Stomper | 03.01.2026 - 16:42 Uhr

    Kein Verlust.

    Project Cars 3 ist der Sargnagel der Reihe gewesen,so schade Teil 1&2 waren richtig toll und dann bringen die so einem Arcade Müll Racer raus…

    0
  9. Ranzeweih 147715 XP Master-at-Arms Onyx | 03.01.2026 - 16:49 Uhr

    Also bei den 25er 2K Games find ich das aber schon verfrüht, auch wenn es erst Ende diesen Jahres ist.

    1

