Xbox Network: Microsoft streicht Social Clubs ab April 2026

Microsoft nimmt eine deutliche Kurskorrektur vor: Ab April 2026 werden die Social Clubs auf Xbox vollständig eingestellt.

Betroffen sind sowohl Xbox One als auch Xbox Series X|S. Die Änderung ist Teil einer umfassenden Modernisierung der Plattform, bei der Xbox stärker auf die Social‑Tools setzt, die Spieler heute am häufigsten nutzen – darunter Discord, Xbox‑Nachrichten, Party‑Chat und Looking for Group.

Mit der Abschaltung verschwinden die Clubs auch aus der Friends and Community Updates‑App. Spieler sollen stattdessen auf bestehende Kommunikations‑ und Gruppenfunktionen zurückgreifen, um Sessions zu planen oder Mitspieler zu finden.

Wichtig: Offizielle Clubs für einzelne Spiele bleiben bestehen. Entwickler und Publisher können ihre Communities also weiterhin direkt über die Game Cards erreichen. Ihr findet diese wie gewohnt, indem ihr ein Spiel markiert, die Menü‑Taste drückt und über die Game Card zum Official Club navigiert.

Xbox verweist außerdem auf Looking for Group als zentrale Möglichkeit, gezielt Mitspieler zu finden – inklusive gemeinsamer Ziele, Anforderungen und Filter. Auch das Teilen von Clips, Screenshots und Erfolgen bleibt über die Activity‑Feeds und soziale Netzwerke weiterhin möglich.

Die Abschaltung markiert das Ende eines Features, das seit der Xbox One‑Ära Teil der Plattform war – und zeigt klar, wohin Microsoft seine Social‑Strategie künftig ausrichtet.

Wir bedanken uns bei allen, die im XboxDynasty-Club dabei waren und den XD-Club zu einem positiven Ort gemacht haben.