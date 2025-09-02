Xbox Network: Neun Server werden im Oktober heruntergefahren

10 Autor: , in News / Xbox Network
Übersicht
Image: Microsoft

Im Oktober werden Server für neun Spiele auf der Xbox vom Netz genommen.

Wer gerne Gamerscore auf seiner Konsole aufploppen hört, der sollte einen Blick auf die Liste an Spielen werfen. Denn im Oktober werden Server für neun Xbox-Spiele abgeschaltet.

Mit der Abschaltung wird es keine Online-Funktionalitäten mehr geben, dadurch sind dann auch mögliche Online-Erfolge nicht mehr freischaltbar.

Das sind die Spiele, die laut TrueAchievements im nächsten Monat vom Netz gehen:

  • Hades‘ Star Dark Nebula (1. Oktober 2025)
  • NHL 21 (6. Oktober 2025)
  • Need for Speed Rivals (7. Oktober 2025)
  • Need for Speed Rivals für Xbox 360 (7. Oktober 2025)
  • Madden NFL 22 (20. Oktober 2025)
  • Madden NFL 22 für Xbox One (20. Oktober 2025)
  • Skyforge (29. Oktober 2025)
  • The Golf Club 2019 (30. Oktober 2025)
  • PGA Tour 2K21 (30. Oktober 2025)
  • Rust: Console Edition für Xbox One (30. Oktober 2025)
  • FIFA 23 (30. Oktober 2025)
  • FIFA 23 für Xbox One (30. Oktober 2025)

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Network

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 189280 XP Battle Rifle God | 02.09.2025 - 17:13 Uhr

    Hauptsächlich nur EA Sporttitel und der Rest Titel, die mich eher nicht interessieren, also noch verschmerzbar.

    0
  2. EdgarAllanFloh 102240 XP Profi User | 02.09.2025 - 17:14 Uhr

    Kann man Rust überhaupt offline spielen? Betroffen ist ja sowieso nur die Xbox One Version. Aber spannend zu wissen wäre es schon.

    0
  3. Rotten 67965 XP Romper Domper Stomper | 02.09.2025 - 17:31 Uhr

    Nichts dabei das mich betrifft 😅 danke für die Info

    0
  10. de Maja 294135 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.09.2025 - 18:04 Uhr

    Kann ich sagen, null Interesse an auch nur eins der Spiele 😅

    0

Hinterlasse eine Antwort