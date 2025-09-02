Xbox Network: Neun Server werden im Oktober heruntergefahren

Wer gerne Gamerscore auf seiner Konsole aufploppen hört, der sollte einen Blick auf die Liste an Spielen werfen. Denn im Oktober werden Server für neun Xbox-Spiele abgeschaltet.
Mit der Abschaltung wird es keine Online-Funktionalitäten mehr geben, dadurch sind dann auch mögliche Online-Erfolge nicht mehr freischaltbar.
Das sind die Spiele, die laut TrueAchievements im nächsten Monat vom Netz gehen:
- Hades‘ Star Dark Nebula (1. Oktober 2025)
- NHL 21 (6. Oktober 2025)
- Need for Speed Rivals (7. Oktober 2025)
- Need for Speed Rivals für Xbox 360 (7. Oktober 2025)
- Madden NFL 22 (20. Oktober 2025)
- Madden NFL 22 für Xbox One (20. Oktober 2025)
- Skyforge (29. Oktober 2025)
- The Golf Club 2019 (30. Oktober 2025)
- PGA Tour 2K21 (30. Oktober 2025)
- Rust: Console Edition für Xbox One (30. Oktober 2025)
- FIFA 23 (30. Oktober 2025)
- FIFA 23 für Xbox One (30. Oktober 2025)
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hauptsächlich nur EA Sporttitel und der Rest Titel, die mich eher nicht interessieren, also noch verschmerzbar.
Kann man Rust überhaupt offline spielen? Betroffen ist ja sowieso nur die Xbox One Version. Aber spannend zu wissen wäre es schon.
Nichts dabei das mich betrifft 😅 danke für die Info
Damit geht letzte Fifa in Offline-Rente.
Oh Golfclub hab ich sogar
Nichts dabei was mich betrifft 🤘🏻
Kein Verlust für mich.
Bin mal gespannt was aus der Stopp-Killing-Games Kampange wird
Da ich bei Sportspielen up to Date bin nicht so schlimm
Kann ich sagen, null Interesse an auch nur eins der Spiele 😅