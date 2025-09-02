Xbox Network: Neun Server werden im Oktober heruntergefahren

Im Oktober werden Server für neun Spiele auf der Xbox vom Netz genommen.

Wer gerne Gamerscore auf seiner Konsole aufploppen hört, der sollte einen Blick auf die Liste an Spielen werfen. Denn im Oktober werden Server für neun Xbox-Spiele abgeschaltet.

Mit der Abschaltung wird es keine Online-Funktionalitäten mehr geben, dadurch sind dann auch mögliche Online-Erfolge nicht mehr freischaltbar.

Das sind die Spiele, die laut TrueAchievements im nächsten Monat vom Netz gehen:

Hades‘ Star Dark Nebula (1. Oktober 2025)

NHL 21 (6. Oktober 2025)

Need for Speed Rivals (7. Oktober 2025)

Need for Speed Rivals für Xbox 360 (7. Oktober 2025)

Madden NFL 22 (20. Oktober 2025)

Madden NFL 22 für Xbox One (20. Oktober 2025)

Skyforge (29. Oktober 2025)

The Golf Club 2019 (30. Oktober 2025)

PGA Tour 2K21 (30. Oktober 2025)

Rust: Console Edition für Xbox One (30. Oktober 2025)

FIFA 23 (30. Oktober 2025)

FIFA 23 für Xbox One (30. Oktober 2025)