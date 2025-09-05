Xbox Network: Server-Abschaltung: Diesen Rennspielen geht 2026 das Benzin aus

Für Oktober müssen sich Spieler schon auf die Einstellung von neun Servern einstellen. Im kommenden Jahr werden Server für vier weitere Spiele hinzukommen.
Bei den drei Spielen handelt es sich um Rennspiele für die Xbox 360. Sie stammen aus dem Hause Electronic Arts und werden zum 16. März 2026 abgeschaltet.
Server-Abschaltung
- Grid Autosport
- Grid 2
- Dirt 3
- Dirt Showdown
Sind die Server erst einmal abgeschaltet, so wird es nicht mehr möglich sein, die Online-Erfolge freizuschalten.
Besitzer der Spieler werden die Titel noch weiterspielen können, außer die Online-Komponenten natürlich.
Echt schade für die Besitzer der games 😶 Wird mich nit betreffen 😅✌🏻 danke für die Info
Dirt 3 hab ich in der Sammlung…. 🙁
Ist eh nichts, was ich im Multiplayer zocken würde. Finde Koop in FH schon „goiler“
Schade 😥
Wreckfest hat für mich Dirt Showdown ersetzt. Aber für Dirt 3 gibt’s keine Alternative mehr.
naja.. aber immerhin nichts worüber man sich aufregen könnte.. es ist die vorletzte Konsolengeneration..
dass Server nicht ewig laufen, ist doch auch klar..
Kein Beinbruch meiner Ansicht nach, anscheinend hat das sowieso kaum noch einer gespielt.
Dirt 3 online Freeroam Joyride Donuts ziehen auf dem Industriegelände .. das war legendär.
Aber ganz ehrlich, auch seit vielen Jahren nicht mehr gemacht. 🙈
So alte Spiele geht man eh nur nostalgisch nochmal den Singleplayer durch.
Trotzdem irgendwie schade!
Battlefield 1943 hatte mich auch sehr getroffen, da das Spiel durch die Abschaltung gar nicht mehr zu spielen war.
Mir reicht single player in Grid 2