Xbox Network: Server-Abschaltung: Diesen Rennspielen geht 2026 das Benzin aus

Vier Rennspielen fahren im März 2026 für immer in die Boxengasse, wenn die Server heruntergefahren werden.

Für Oktober müssen sich Spieler schon auf die Einstellung von neun Servern einstellen. Im kommenden Jahr werden Server für vier weitere Spiele hinzukommen.

Bei den drei Spielen handelt es sich um Rennspiele für die Xbox 360. Sie stammen aus dem Hause Electronic Arts und werden zum 16. März 2026 abgeschaltet.

Server-Abschaltung

Grid Autosport

Grid 2

Dirt 3

Dirt Showdown

Sind die Server erst einmal abgeschaltet, so wird es nicht mehr möglich sein, die Online-Erfolge freizuschalten.

Besitzer der Spieler werden die Titel noch weiterspielen können, außer die Online-Komponenten natürlich.