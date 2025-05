Xbox Network: Server für drei Spiele werden im Juni abgeschaltet

Autor:, in / Xbox Network

Im Juni wird die Online-Anbindung für drei Spiele auf Xbox abgeschaltet. Server für XDefiant, Resident Evil Re:Verse und Madden NFL 21 werden nächsten Monat abgeschaltet.

Mit der Abschaltung der Server sind Mehrspieler-Modi und mögliche weitere Funktionen dann nicht mehr operabel und lassen sich nicht mehr nutzen.

Das bedeutet auch, gewisse Erfolge sind dann nicht mehr freischaltbar.

Falls ihr also noch Erfolge in den genannten Spielen freischalten wollt, lasst euch damit nicht mehr so viel Zeit.

Das sind die Abschalttermine für die Server:

XDefiant – 3. Juni 2025

Resident Evil Re:Verse – 29. Juni 2025

Madden NFL 21 – 30. Juni 2025

Madden NFL 21 (Xbox One) – 30. Juni 2025