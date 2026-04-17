Xbox Network: Spieler erhalten plötzlich 5,- Euro Guthaben geschenkt

Einige Xbox-Spieler berichten uns aktuell, dass sie beim Start ihrer Konsole überraschend einen 5-Euro-Gutschein von Microsoft erhalten haben.

Das Guthaben wird dabei direkt beim Hochfahren der Xbox angezeigt und kann anschließend im Store eingelöst werden. Besonders im Zusammenhang mit dem laufenden Spring Sale bietet sich die Nutzung für reduzierte Spiele und Inhalte an.

Der Gutschein ist allerdings zeitlich begrenzt und verfällt bereits am 17. Mai 2026, wodurch eine schnelle Einlösung erforderlich ist.

Offenbar handelt es sich nicht um eine flächendeckende Aktion, sondern um eine gezielte Verteilung an ausgewählte Nutzer. Offizielle Details zu den Kriterien der Vergabe wurden bislang nicht genannt.

Wer von euch hat auch einen 5,- Euro Gutschein erhalten?