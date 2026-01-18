Xbox Network: Störung: Cloud‑Saves für 360 & abwärtskompatible Spiele ausgefallen

Microsoft bestätigt eine aktuelle Störung, bei der Spieler nicht auf ihre Xbox 360 und Backwards‑Compatible Cloud‑Spielstände zugreifen können.

Xbox meldet derzeit eine Störung, die speziell Cloud‑Saves von Xbox 360-Titeln und abwärtskompatiblen Spielen betrifft. Einige Nutzer berichten, dass sie ihre gespeicherten Spielstände nicht laden oder synchronisieren können.

Microsoft hat das Problem offiziell bestätigt und arbeitet an einer Behebung. Bis zur Lösung kann es zu eingeschränktem Zugriff auf ältere Spielstände kommen.