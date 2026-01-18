Xbox Network: Störung: Cloud‑Saves für 360 & abwärtskompatible Spiele ausgefallen

Xbox meldet derzeit eine Störung, die speziell Cloud‑Saves von Xbox 360-Titeln und abwärtskompatiblen Spielen betrifft. Einige Nutzer berichten, dass sie ihre gespeicherten Spielstände nicht laden oder synchronisieren können.
Microsoft hat das Problem offiziell bestätigt und arbeitet an einer Behebung. Bis zur Lösung kann es zu eingeschränktem Zugriff auf ältere Spielstände kommen.
Oh oh hoffentlich geht da nichts verloren. 😬😅
Ich konnte gerade auch nicht Minecraft Dungeons Crossplay (PC zu Switch) spielen, mit dem Hinweis auf Server-Fehler… Zufall? Hat ja mit dieser Störung thematisch sonst nix zu tun
Solange nichts verloren geht.
Kriegen wir nich mehr hin, deswegen schalten wir ab, ne? Kthxbye
Nicht schlimm,die Spiele die noch online Spiele auf der 360 dazu brauche ich keinen Spielstand/Freischaltungen geht auch so alles 🤣😛
Hoffentlich wird das schnell behoben ohne das was verloren geht.
Wäre übel, wenn Erfolge oder Spielstände verschwinden würden, aber das werden sie sicher wieder hinbekommen, es sollte bestimmt Back Ups geben im Notfall.
Die 360 lebt weiter und ich hoffe sie kriegen es wieder schnell hin.
Wird sicher recht schnell gefixt ✌🏻
Es gibt bereits seit November Probleme mit den cloudsaves der Xbox 360 Spiele…
Ich hatte meine Xbox Series X Ende November wegen eines Laufwerkproblems zum Support gesendet & dementsprechend die Konsole auch in die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Danach waren ALLE meine Xbox 360 Spielstände aus der Cloud fehlerhaft.
Ich muss ausnahmslos alles von vorn beginnen.
Darüber gibt es bereits diverse Beiträge.
Also Leute..
Wem seine Spielstände wichtig sind, setzt seine Konsole jetzt besser nicht zurück & holt sich auch keine neue…