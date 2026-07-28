Xbox Network: Weltweite Störung – Microsoft zeigt Transparenz und nennt Ursache für Ausfall

Nach den weltweiten Problemen mit den Xbox-Diensten hat Microsoft erstmals ausführlich Stellung zur Ursache des Ausfalls genommen. Laut dem Unternehmen konnten sich zahlreiche Spieler zeitweise nicht anmelden, ihre Spielebibliotheken nicht laden oder bereits gekaufte Spiele starten.

Wie Xbox erklärt, lag die Ursache nicht direkt innerhalb der Xbox-Infrastruktur selbst. Stattdessen fiel in der Nacht ein Lizenzierungsdienst aus, von dem Xbox abhängig ist. Dadurch schlugen verschiedene Anmeldevorgänge fehl und zahlreiche Funktionen, die eine Überprüfung der Spielberechtigungen voraussetzen, funktionierten nicht mehr. Betroffen waren unter anderem die Anzeige der vollständigen Spielebibliothek sowie der Start digital gekaufter Titel.

Nach Angaben von Xbox wirkte sich der Ausfall außerdem auf verschiedene Publishing- und Store-Partner aus, weshalb manche Spiele stärker betroffen waren als andere.

So reagierte Microsoft

Laut Microsoft erkannte das Bereitschaftsteam den Fehler frühzeitig über automatische Überwachungssysteme und rief einen größeren Störfall aus. Nachdem die betroffene Infrastruktur identifiziert worden war, wurde der Datenverkehr auf funktionierende Systeme umgeleitet. Deshalb kehrten die Dienste je nach Region unterschiedlich schnell zurück. Seit 14:30 Uhr PDT sollen die Xbox-Dienste wieder vollständig funktionieren.

Microsoft kündigt Verbesserungen an

Xbox kündigte an, den Vorfall umfassend aufzuarbeiten. Dabei soll nicht nur die unmittelbare Ursache untersucht werden. Das Unternehmen will vor allem analysieren, warum der Ausfall eines einzelnen Dienstes so weitreichende Auswirkungen hatte und weshalb die Wiederherstellung mehrere Stunden dauerte.

Künftig sollen die Abhängigkeiten rund um Anmeldung und Spielstarts robuster gestaltet, ähnliche Fehler schneller erkannt und eingedämmt sowie die Kommunikation mit Spielern im Störungsfall verbessert werden.

Abschließend bedankte sich Xbox bei der Community für ihre Geduld und die zahlreichen Fehlermeldungen, die bei der Eingrenzung des Problems geholfen hätten.

Scott Van Vliet – CTO von Xbox erklärte: „„Heute früher am Tag hatten viele Spieler Probleme bei der Anmeldung, dem Aufrufen ihrer Spielebibliothek und dem Starten von Spielen. Unser Team hat den ganzen Tag daran gearbeitet, den Fehler zu beheben, und den Dienst ab 14:30 Uhr PDT wiederhergestellt. Dennoch ist diese Situation inakzeptabel, und wir müssen unsere Spieler besser unterstützen.“ „Spät in der vergangenen Nacht begann ein Lizenzierungsdienst auszufallen, der zwar außerhalb von Xbox betrieben wird, von dem Xbox jedoch abhängig ist. Dadurch schlugen einige Anmeldungen fehl und auch zahlreiche Vorgänge, die eine Lizenzprüfung erfordern – etwa das Anzeigen der vollständigen Spielebibliothek oder das Starten gekaufter Spiele. Betroffen waren außerdem einige unserer Publishing- und Store-Partner, weshalb sich die Probleme nicht bei allen Spielen gleichermaßen bemerkbar machten.“ „Unsere Bereitschaftsteams erkannten den Vorfall in der Nacht durch automatische Überwachungssysteme und riefen einen größeren Störfall aus. Nachdem wir die fehlerhafte Infrastruktur isoliert hatten, leiteten wir den Datenverkehr auf funktionierende Systeme um. Da die Wiederherstellung regional unterschiedlich verlief, konnten einige Spieler die Dienste deutlich früher wieder nutzen als andere.“ „Wir führen nun eine umfassende Analyse des Vorfalls durch. Dabei geht es nicht nur um die unmittelbare Ursache, sondern vor allem darum, warum der Ausfall eines einzelnen Dienstes so weitreichende Folgen hatte, weshalb die Wiederherstellung so lange dauerte und welche Änderungen notwendig sind, damit ein einzelner Fehler künftig nicht erneut einen solchen Ausfall verursachen kann.“ „Das bedeutet, die Abhängigkeiten rund um Anmeldung und Spielstart robuster zu gestalten, diese Art von Fehlern schneller zu erkennen und einzugrenzen sowie künftig schneller und transparenter mit euch zu kommunizieren, wenn es zu Problemen kommt.“

„Vielen Dank für eure Geduld und für die zahlreichen Meldungen, die uns dabei geholfen haben, die Ursache des Problems einzugrenzen. Wir werden es besser machen.“