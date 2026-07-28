Xbox Network: Weltweite Störung – Microsoft zeigt Transparenz und nennt Ursache für Ausfall

Nach den weltweiten Problemen mit den Xbox-Diensten hat Microsoft erstmals ausführlich Stellung zur Ursache des Ausfalls genommen. Laut dem Unternehmen konnten sich zahlreiche Spieler zeitweise nicht anmelden, ihre Spielebibliotheken nicht laden oder bereits gekaufte Spiele starten.
Wie Xbox erklärt, lag die Ursache nicht direkt innerhalb der Xbox-Infrastruktur selbst. Stattdessen fiel in der Nacht ein Lizenzierungsdienst aus, von dem Xbox abhängig ist. Dadurch schlugen verschiedene Anmeldevorgänge fehl und zahlreiche Funktionen, die eine Überprüfung der Spielberechtigungen voraussetzen, funktionierten nicht mehr. Betroffen waren unter anderem die Anzeige der vollständigen Spielebibliothek sowie der Start digital gekaufter Titel.
Nach Angaben von Xbox wirkte sich der Ausfall außerdem auf verschiedene Publishing- und Store-Partner aus, weshalb manche Spiele stärker betroffen waren als andere.
So reagierte Microsoft
Laut Microsoft erkannte das Bereitschaftsteam den Fehler frühzeitig über automatische Überwachungssysteme und rief einen größeren Störfall aus. Nachdem die betroffene Infrastruktur identifiziert worden war, wurde der Datenverkehr auf funktionierende Systeme umgeleitet. Deshalb kehrten die Dienste je nach Region unterschiedlich schnell zurück. Seit 14:30 Uhr PDT sollen die Xbox-Dienste wieder vollständig funktionieren.
Microsoft kündigt Verbesserungen an
Xbox kündigte an, den Vorfall umfassend aufzuarbeiten. Dabei soll nicht nur die unmittelbare Ursache untersucht werden. Das Unternehmen will vor allem analysieren, warum der Ausfall eines einzelnen Dienstes so weitreichende Auswirkungen hatte und weshalb die Wiederherstellung mehrere Stunden dauerte.
Künftig sollen die Abhängigkeiten rund um Anmeldung und Spielstarts robuster gestaltet, ähnliche Fehler schneller erkannt und eingedämmt sowie die Kommunikation mit Spielern im Störungsfall verbessert werden.
Abschließend bedankte sich Xbox bei der Community für ihre Geduld und die zahlreichen Fehlermeldungen, die bei der Eingrenzung des Problems geholfen hätten.
Scott Van Vliet – CTO von Xbox erklärte: „„Heute früher am Tag hatten viele Spieler Probleme bei der Anmeldung, dem Aufrufen ihrer Spielebibliothek und dem Starten von Spielen. Unser Team hat den ganzen Tag daran gearbeitet, den Fehler zu beheben, und den Dienst ab 14:30 Uhr PDT wiederhergestellt. Dennoch ist diese Situation inakzeptabel, und wir müssen unsere Spieler besser unterstützen.“
„Spät in der vergangenen Nacht begann ein Lizenzierungsdienst auszufallen, der zwar außerhalb von Xbox betrieben wird, von dem Xbox jedoch abhängig ist. Dadurch schlugen einige Anmeldungen fehl und auch zahlreiche Vorgänge, die eine Lizenzprüfung erfordern – etwa das Anzeigen der vollständigen Spielebibliothek oder das Starten gekaufter Spiele. Betroffen waren außerdem einige unserer Publishing- und Store-Partner, weshalb sich die Probleme nicht bei allen Spielen gleichermaßen bemerkbar machten.“
„Unsere Bereitschaftsteams erkannten den Vorfall in der Nacht durch automatische Überwachungssysteme und riefen einen größeren Störfall aus. Nachdem wir die fehlerhafte Infrastruktur isoliert hatten, leiteten wir den Datenverkehr auf funktionierende Systeme um. Da die Wiederherstellung regional unterschiedlich verlief, konnten einige Spieler die Dienste deutlich früher wieder nutzen als andere.“
„Wir führen nun eine umfassende Analyse des Vorfalls durch. Dabei geht es nicht nur um die unmittelbare Ursache, sondern vor allem darum, warum der Ausfall eines einzelnen Dienstes so weitreichende Folgen hatte, weshalb die Wiederherstellung so lange dauerte und welche Änderungen notwendig sind, damit ein einzelner Fehler künftig nicht erneut einen solchen Ausfall verursachen kann.“
„Das bedeutet, die Abhängigkeiten rund um Anmeldung und Spielstart robuster zu gestalten, diese Art von Fehlern schneller zu erkennen und einzugrenzen sowie künftig schneller und transparenter mit euch zu kommunizieren, wenn es zu Problemen kommt.“
„Vielen Dank für eure Geduld und für die zahlreichen Meldungen, die uns dabei geholfen haben, die Ursache des Problems einzugrenzen. Wir werden es besser machen.“
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und gibt’s da jetzt was zurück für all die treuen Abonnenten, die keinen Zugriff hatten oder ist das Geld für die fehlende Leistung einfach den Bach runter?
Alter dein Ernst ? Freche Aussage! Du stellst hier wegen einem lächerlichen Tag die Frage in den Raum, dass du oder die Allgemeinheit Kohle zurückbekommen solltet ? Halt mal dagegen, wie lange der GP oder MS Dienst fehlerfrei lief und was er teilweise für Games bietet oder geboten hat. Da müsstest du denen noch was geben für. Also diese Aussage hättest dir echt klemmen können. Sei froh, dass die das so transparent erläutern. Und wie ein User schon schrieb…in der heutigen Zeit wird es nicht das letzte Mal gewesen sein. Und sorry…meine Aussage gilt deiner Aussage nicht dir als Menschen 😉
Ich glaube es war auch nicht jeder gleichermassen betroffen weswegen man sowieso keinen ersetzten Tag erwarten kann. Als mal einen Tag lang das PSN Network ausfiel hat Sony den Kunden 3 zusätzliche Playstation Plus Tage geschenkt. Aber das ist schlicht Kulanz. Verpflichtet sind die Firmen nicht dies zu tun. Sie schreiben auch in den AGBS, dass eine permanente Verfügbarkeit der Services nicht garantiert werden kann. weswegen ist eigentlich logisch weil Technik halt anfällig ist und es auch durch höhere Gewalt passieren kann.
Nun ja, man bezahlt ja Geld damit man die Leistung benutzen kann.Wenn jetzt der Dienstleister dir das nicht geben kann, warum sollte ich dann dafür trotzdem zahlen?
„Halt mal dagegen, wie lange der GP oder MS Dienst fehlerfrei lief und was er teilweise für Games bietet oder geboten hat.Da müsstest du denen noch was geben für.“
Dafür bezahlt man ja auch 🤷♂️
Solch ich jetzt bei jeder Ampel einen Kniefall machen, weil sie funktioniert?
Wenn es umsonst wäre kann man auch nichts verlangen.
Es ist jetzt „nur“ eine Spieleplattform ausgefallen.
Wärst du da immer noch so verständnisvoll, wenn du über einen Onlinedienst eine Abschlussprüfung machen müsstest und nicht teilnehmen kannst, weil der Dienst nicht funktioniert? Hast vielleicht sogar dafür einen Urlaubstag geopfert.
Hier könnte man sagen wären es 0,60 Cent, weil es knapp ein Tag war, ob man deswegen ein Fass aufmachen möchte, ist jeden selber überlassen.
Ich jedenfalls nicht.
Und ich weiß, das MS mal ein spiel an alle verschenkt hatte ,da Xbox Live über die Weihnachtsferien gestört war.da waren es gut 7 TAge und war dadurch nachvollziehbar.
Siehe meinen Kommentar unten… @Matze0386 @Rocko311
Dein Kommi ändert nichts daran, dass man rechtlich keinen Anspruch auf eine Entschädigung hat. Es ist alles nur Kulanz.
es gab doch was, anscheinend konnte man Spiele welche delisted waren runterladen und zocken.^^
ich hab’s nicht getestet aber es hatten zumindest viele gepostet
Dann lies mal den Microsoft Service Vertrag, dem du bei der Nutzung zugestimmt hast.
Besonders die Punkte „6. Dienstverfügbarkeit“ und „12. Haftungsbeschränkung“.
Du wirst du feststellen, dass es sich bei dieser kurzfristigen Störung rechtlich NICHT um eine „fehlende Leistung“ handelt.
Ist jetzt die Frage, ob bei dem externen Anbieter ein technisches Problem vorlag oder es ein Angriff war.
Geile digitale Welt 😉
Man konnte seine Spiel nicht laden ….
Das wäre einem mit einer Disc nicht passiert.
Für alle Heulsusen hier ein kleiner Tipp: Beim Support Chat melden, sich darüber beschweren, dann bekommt man ne Woche Ultimate geschenkt. Dankt mir später.
ich selbst hatte keine Probleme 🤔
die Transparenz finde ich gut.
Übertreibt alle mal nicht. Herrje, die hatten einen Ausfall den es eigentlich nicht geben darf und haben es, wow, wie spektakulär, einfach nur zugegeben. Nichts besonderes.
In dem Business schon. Kann mich an den psn ausfall erinnern 2016 glaub ich war das. Immerwieder viel es aus, nix ging mehr, tagelang… Grund > wurde nicht bekannt gegeben. Zur entschädigung gabs 5€ Guthaben und ein Spiel
ich freue mich lediglich über die Transparenz. Da ist doch nichts negatives dabei.
Schlaue Menschen lernen aus Fehlern. Dafür sind sie da
Was erlauben, MS! Mein Leben ist zerstört!
Also ich hab gestern Abend lediglich das gelbe Ausrufezeichen-Schild oben rechts auf der Startseite bemerkt. Ich könnte aber problemlos Spiele starten etc.