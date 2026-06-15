Xbox Network: Xbox-Spieler fordern kostenloses Online-Gaming

Tausende Xbox-Spieler machen Druck auf Microsoft. Sie fordern die Abschaffung der kostenpflichtigen Online-Mitgliedschaft für Multiplayer-Spiele.

Eine Forderung aus der Xbox-Community gewinnt derzeit deutlich an Aufmerksamkeit. Mehr als 20.000 Nutzer haben auf dem Microsoft Feedback Portal dafür gestimmt, dass Online-Multiplayer auf Xbox künftig kostenlos angeboten wird.

Die Spieler argumentieren, dass sie bereits für ihre Konsole und die gekauften Spiele bezahlen. Zusätzliche Kosten für den Online-Zugang durch Xbox Game Pass Core oder Xbox Game Pass Ultimate seien daher nicht mehr zeitgemäß.

Mit über 20.000 Stimmen zählt der Vorschlag inzwischen zu den beliebtesten Community-Anfragen auf dem offiziellen Feedback-Portal von Microsoft. Die Unterstützer wünschen sich ein Modell, wie es auf dem PC seit Jahren üblich ist, bei dem der Zugang zu Online-Multiplayer grundsätzlich kostenlos angeboten wird.

Bislang ist für die meisten kostenpflichtigen Multiplayer-Spiele auf Xbox weiterhin eine aktive Mitgliedschaft bei Xbox Game Pass Core oder Xbox Game Pass Ultimate erforderlich. Free-to-Play-Titel können dagegen bereits ohne kostenpflichtiges Abonnement online gespielt werden.

Ob Microsoft auf die Forderung reagieren wird, ist derzeit nicht bekannt. Angesichts der aktuellen Diskussionen über die langfristige Ausrichtung des Xbox-Geschäfts dürfte das Thema innerhalb der Community jedoch weiter an Bedeutung gewinnen.