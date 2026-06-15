Xbox Network: Xbox-Spieler fordern kostenloses Online-Gaming

Eine Forderung aus der Xbox-Community gewinnt derzeit deutlich an Aufmerksamkeit. Mehr als 20.000 Nutzer haben auf dem Microsoft Feedback Portal dafür gestimmt, dass Online-Multiplayer auf Xbox künftig kostenlos angeboten wird.
Die Spieler argumentieren, dass sie bereits für ihre Konsole und die gekauften Spiele bezahlen. Zusätzliche Kosten für den Online-Zugang durch Xbox Game Pass Core oder Xbox Game Pass Ultimate seien daher nicht mehr zeitgemäß.
Mit über 20.000 Stimmen zählt der Vorschlag inzwischen zu den beliebtesten Community-Anfragen auf dem offiziellen Feedback-Portal von Microsoft. Die Unterstützer wünschen sich ein Modell, wie es auf dem PC seit Jahren üblich ist, bei dem der Zugang zu Online-Multiplayer grundsätzlich kostenlos angeboten wird.
Bislang ist für die meisten kostenpflichtigen Multiplayer-Spiele auf Xbox weiterhin eine aktive Mitgliedschaft bei Xbox Game Pass Core oder Xbox Game Pass Ultimate erforderlich. Free-to-Play-Titel können dagegen bereits ohne kostenpflichtiges Abonnement online gespielt werden.
Ob Microsoft auf die Forderung reagieren wird, ist derzeit nicht bekannt. Angesichts der aktuellen Diskussionen über die langfristige Ausrichtung des Xbox-Geschäfts dürfte das Thema innerhalb der Community jedoch weiter an Bedeutung gewinnen.
83 Kommentare AddedMitdiskutieren
eh ein absolutes unding dass Konsolenspieler für online Games noch zur Kasse gebeten werden….da lob ich mir den PC
Die große Frage ist dann natürlich, wo XBOX dieses Geld dann hernehmen wird?
Sind ja schon ordentlich Einnahmen die man damit einnimmt.
Mit der Öffnung, wäre das im Fall des möglichen gewesen.
Jetzt wo man wieder richtung Exklusivität wird es bleiben… warum sollte Microsoft das auch ändern.
Und kommt mir nicht mit Kundenfreundlich und so.
Am Ende zählt jeder GamePass Abonnent.
da man mit games for windows live schonmal auf die schnauze geflogen ist, indem man versucht hat die gebühr für pc spieler einzuführen, wird man auf der helix keine andere möglichkeit haben als die gebühr zu kippen.
Warum sollte man auf der Helix es kippen sollen?
Es wird kein Steam geben.
Auch wird es kein Windows geben, zumindest nicht so wie wir es kennen.
Es wird ein total geschlossens System sein, wie es aktuell auch ist.
Das sollte nach den letzten Tagen doch klar sein.
Wer Exklusivität schreit, muss auch mit den negativen Dingen daraus leben.
Rosinen picken funktioniert in dem Fall nicht.
Jetzt nach der neu Ausrichtung wird die Helix eine XsX nur einfach mit modernerer Hardware…
Ist längst überfällig, dass das kostenlos wird.
Betrifft aber Anbieter.
Gratis online zocken. Und wählt man ein Paket online zocken plus zb 2 gratis Games im Montag oder eine Bibliothek von 20,30 spielen dann muss man einen Preis bezahlen usw.
Damit könnte man Die XBOX ordentlich pushen.
Ich fordere kostenloses Essen im Restaurant und kostenloses tanken an der Tankstelle
Ja das war damals völlig ungewohnt als man auf dem PC spielte das man dafür Geld zahlen sollte.Andererseits bekommt man auc hgleich ein gutes Chartprogramm dazu und man musste nicht irgendwelche programme extra installieren.
Man könnte es ja so machen wenn man nur online zocken will nichts bezahlen muss aber für Zusatzdienste wie Chat oder Nachrichten verschicken es eine monatliche Gebühr verlangt.