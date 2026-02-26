Xbox Network: Xbox UK – Pflicht‑Altersprüfung sorgt für massiven Ausfall

Die verpflichtende Altersprüfung in Großbritannien sollte für Xbox eigentlich eine reine Formalität sein. Stattdessen entwickelte sich der Start zu einem der größten Fehltritte der Plattform in jüngerer Zeit.

Kurz nach der Aktivierung des Systems meldeten Spieler im ganzen Land, dass sie mitten im laufenden Spiel rausgeworfen wurden, um sofort eine Altersbestätigung durchzuführen. Für viele endete dieser Prozess jedoch in einer Sackgasse.

Egal ob Personalausweis, Telefonnummer oder Video‑Ident‑Check – zahlreiche Nutzer berichten, dass jede Methode scheiterte. Manche Prüfungen hingen stundenlang fest, andere brachen kommentarlos ab. Selbst Accounts, die seit fast zwei Jahrzehnten bestehen, wurden behandelt, als wären sie frisch angelegt.

Und selbst wer es irgendwie durch die Verifikation schaffte, stand oft vor dem nächsten Problem: Das Konto blieb eingeschränkt. Spiele, Voice‑Chat, Discord‑Integration – alles blockiert, ohne Hinweis, wie sich die Situation beheben lässt.

Die Störungen traten über Nacht auf und trafen tausende Spieler gleichzeitig. Besonders ärgerlich: Es gab zunächst keinen klaren Weg, die eigenen Zugriffsrechte wiederherzustellen. Der Xbox‑Support wurde mit Anfragen überflutet und konnte kaum Orientierung bieten.

Inzwischen bestätigt Microsoft offiziell, dass man das Problem untersucht und an einer Lösung arbeitet. Mehr als diese knappe Aussage gibt es bislang nicht.

Für die Betroffenen bedeutet das: Sie bleiben ausgesperrt, ohne zu wissen, wann sie wieder spielen können. Der missratene Start zeigt, wie empfindlich ein ganzes Ökosystem reagiert, wenn ein zentraler Prozess versagt – und wie viel Arbeit Xbox nun vor sich hat, um Vertrauen zurückzugewinnen und die Lage zu stabilisieren.