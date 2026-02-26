Xbox Network: Xbox UK – Pflicht‑Altersprüfung sorgt für massiven Ausfall

Die verpflichtende Altersprüfung in Großbritannien sollte für Xbox eigentlich eine reine Formalität sein. Stattdessen entwickelte sich der Start zu einem der größten Fehltritte der Plattform in jüngerer Zeit.
Kurz nach der Aktivierung des Systems meldeten Spieler im ganzen Land, dass sie mitten im laufenden Spiel rausgeworfen wurden, um sofort eine Altersbestätigung durchzuführen. Für viele endete dieser Prozess jedoch in einer Sackgasse.
Egal ob Personalausweis, Telefonnummer oder Video‑Ident‑Check – zahlreiche Nutzer berichten, dass jede Methode scheiterte. Manche Prüfungen hingen stundenlang fest, andere brachen kommentarlos ab. Selbst Accounts, die seit fast zwei Jahrzehnten bestehen, wurden behandelt, als wären sie frisch angelegt.
Und selbst wer es irgendwie durch die Verifikation schaffte, stand oft vor dem nächsten Problem: Das Konto blieb eingeschränkt. Spiele, Voice‑Chat, Discord‑Integration – alles blockiert, ohne Hinweis, wie sich die Situation beheben lässt.
Die Störungen traten über Nacht auf und trafen tausende Spieler gleichzeitig. Besonders ärgerlich: Es gab zunächst keinen klaren Weg, die eigenen Zugriffsrechte wiederherzustellen. Der Xbox‑Support wurde mit Anfragen überflutet und konnte kaum Orientierung bieten.
Inzwischen bestätigt Microsoft offiziell, dass man das Problem untersucht und an einer Lösung arbeitet. Mehr als diese knappe Aussage gibt es bislang nicht.
Für die Betroffenen bedeutet das: Sie bleiben ausgesperrt, ohne zu wissen, wann sie wieder spielen können. Der missratene Start zeigt, wie empfindlich ein ganzes Ökosystem reagiert, wenn ein zentraler Prozess versagt – und wie viel Arbeit Xbox nun vor sich hat, um Vertrauen zurückzugewinnen und die Lage zu stabilisieren.
Schlecht für UK 😅
Sollte nicht passieren und sollte auch gar nicht erst verpflichtend sein. Die UK greift zunehmend mehr ins freie Internet ein, davon halte ich gar nichts. Bin strikt gegen staatliche Finger im WWW.
Absolut und jeder freiheitsliebende Mensch sollte sich darüber im Klaren sein, dass staatliche Kontrolle (für welch angeblich hehre Ziele auch immer) unsere Freiheit und unsere Rechte einschränkt. Ich spiele natürlich auf den neu entdeckten „Jugendschutz“ der Regierung und auch der EU an. Fragt euch mal eins: würde es den Damen und Herren wirklich um unsere Kinder gehen, würden dann unsere Kitas und Schulen so aussehen, wie sie aussehen? Würden unsere Innenstädte, die Spielplätze und unser ÖPNV so aussehen?
Oder nutzen sie angebliche Sorge um die Kinder wieder mal für Macht, Kontrolle und Einschränkung. Hmmmm….
Hast es auf den Punkt gebracht 👌.
Als Pädagoge in dem Bereich kann ich auch nur sagen, das der Weg zu einem besseren Umgang mit Medien am ehesten durch das Elternhaus und präventive Angebote zustande kommt. Wenn Papi Staat wirklich was tun möchte, dann kann er da ansetzen und fördern.
Aber wie wir alle wissen: Steuern und Verbote sind ja die Lieblingshebel ^^
Dankeschön, du hast es genau auf den Punkt gebracht‼️🙏
Die UK ist unter der jetzigen Regierung eh nicht mehr zu retten und mit den Epstein Verbindungen dürfte die auch schnell weg sein, hoffentlich. UK selbst ist ein Failed State, eigentlich ist nur noch London funktionsfähig, die kleineren Orte sind doch Ruinen oder Kriegsgebiet für Holligan Banden. Alleine schon die hohe Zahl der Festnahmen für die ganzen angeblichen „schmerzlichen“ (gegen den Kurs der Regierung) Posts (zig tausend) und mehr. Verbotene Worte und selbst für die einfachsten „Beleidigungen“ kann man eine Strafe erhalten, selbst wenn sie nicht als solche gemeint waren, statt sich einfach zu entschuldigen. Oder Likes unter „systemfeindlichen“ Posts. Die extrem hohen Preise…Durschnittliche Übernachtung spotan in London kostet 300-600€ pro Tag, teils für schrott Zimmer, sehr schwierig Angebote zu normalen Preisen überhaupt zu finden.
Ich finde es auch schade, dass man sich jetzt verifizieren muss bei Xbox, den gerade hier gibt es ja die elterliche Kontrolle. Eigentlich müsste es beim TV mittlerweile auch eine Altersverifizierung geben oder bei Newspapers usw. oder im Internet allgemein. Idiotisch, je mehr der Staat eingreift, desto aufwieglerischer werden die Bürger. Zumal es eigentlich überhaupt nicht nötig ist. Es ging ja ursprünglich um den Schutz Minderjähriger in den Sozialen Medien, als ob es in unter 18 Sozialen Medien, keinen Hass und Bullying gibt, zumal die dann ja wahrscheinlich frei sind und die älteren sich trotzdem in deren Chats einklinken können, nur halt andersrum nicht.
Bei xbox läufts, hat die ki kein bock auf arbeit gehabt 😀
Was geht da ab? Hab davon gar nichts mitbekommen
Es ist einfach unfassbar. Microsoft schafft es im Rahmen des Online Safety Act, tausende zahlende Kunden in Großbritannien komplett auszusperren. Mitten im Spiel abgemeldet, Verifizierung schlägt fehl, kein Chat, keine Freunde, das ist kein Schutz, das ist eine Entmündigung!
Wie kann ein Milliardenkonzern ein System ausrollen, das so massiv verbuggt ist? Es sind ja nicht nur Minderjährige betroffen, sondern vor allem Erwachsene, Wegen eurer inkompetenten Umsetzung dieser Prüfung ist die Xbox aktuell ein teurer Briefbeschwerer in UK.
Nur gut das wir nicht die Beta-Gruppe waren. xD
Anstatt dass Stückweise auszurollen, haben sie einfach mal alle ins Messer laufen lassen… GENIAL MS
Hoffentlich werden die Leute für diesen schlechten Service zumindest mal mit einen Monat Ultimate entschuldigt.
Diese ganze Bevormundung entwickelt sich immer mehr zum Problem.
Super Leistung Microsoft, die letzten Spieler die noch auf der Xbox spielen wollen, auszusperren 🤣🤣🤣