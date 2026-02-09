Xbox Next: 2027-Launch nur ein Best‑Case‑Szenario

Obwohl AMD‑Chefin Lisa Su kürzlich erklärte, dass die Entwicklung des nächsten Xbox‑Chips gut vorankommt und einen möglichen Launch 2027 unterstützen könnte, bedeutet das intern bei Microsoft keineswegs, dass 2027 als Releasejahr feststeht.
Ein neuer Bericht von Windows Central macht deutlich, dass Microsoft keine verbindliche Planung für eine neue Konsole hat. Stattdessen geht das Unternehmen davon aus, dass die aktuelle Xbox‑Generation – ebenso wie die PS5 – länger laufen wird als frühere Konsolenzyklen. Grund dafür ist die strategische Ausrichtung auf ein breiteres Hardware‑Ökosystem, in dem Xbox nicht mehr nur eine einzelne Konsole ist, sondern ein flexibles Plattformkonzept, das auch Handhelds, PCs und andere Geräte einschließt.
Intern sorgten Su’s Aussagen sogar für Überraschung: Laut Bericht wurden Microsoft‑Mitarbeiter von der öffentlichen 2027‑Andeutung überrumpelt, da es keine interne Zusage für dieses Jahr gibt. Vieles hängt davon ab, wie schnell Microsoft das geplante, deutlich verbesserte Windows‑11‑Erlebnis auf der nächsten Xbox umsetzen kann. Genau diese OS‑Integration gilt als zentraler Baustein der kommenden Generation – und sie ist noch nicht so weit, dass ein Termin festgelegt werden könnte.
Auch preislich ist nichts entschieden. Steigende Kosten für Speicher und Komponenten machen eine Prognose schwierig; selbst ein Premiumpreis von rund 1.000 Dollar wird intern nicht ausgeschlossen. Parallel arbeitet Microsoft mit OEM‑Partnern wie ASUS an mehreren Hardware‑Varianten für unterschiedliche Preisbereiche.
Unabhängig vom Zeitpunkt der neuen Konsole verfolgt Microsoft weiter seine Multiplattform‑Strategie: Xbox‑Titel sollen auch auf Geräten wie der Switch 2 laufen, damit möglichst viele Spieler Zugang zu den Spielen haben.
Lest dazu auch unseren Artikel über die zukünftig wohl radikalste Konsolengeneration von Microsoft.
Mitdiskutieren
Bis die ein gut funktionierendes Windows 11 haben, ist wahrscheinlich die PS7 in den Startlöchern 😂
„dass Microsoft keine verbindliche Planung für eine neue Konsole hat.“ sic!
Etwas unglücklich ausgedrückt 😉
Lisa Su sagte auch dass die Steam Machine im Zeitplan läge.
Am nächsten Tag kam die Verschiebung der Steam Machine
„Nichts ist alter als die Zeitung von gestern“
Sie hat in beiden Fällen von der Hardware, also dem Komponenten welche sie bei AMD fertigen, gesprochen. Nicht vom Endprodukt, von daher passt es doch.
Immer optimistisch bleiben.
Ach kein Stress. Die Xbox Series X ist eine Monstermaschine die immer noch wunderbare Welten auf den Bildschirm zaubert. Aktuell bin ich am „The Lake House“ DLC von Alan Wake 2 dran. Was für eine Grafik. Dazu bisher ein toller DLC. Und ich denke wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt was möglich ist. Allein The Coalition wird mit Gears of War E-Day ein Brett liefern.
Ich kann warten. Und natürlich auch länger für die Konsole sparen sollte es teurer werden 🤣
Verständlich. Die Xbox NEXT könnte zeitgleich mit PS6 erscheinen, schätze ich mal. Wenn nicht 2027 dann eher 2028. 🙂
Die jetzigen Konsolen machen noch einen wunderbaren Job zurzeit und wir sollten uns einfach in Geduld üben. Die neue Gen kommt, wenn sie kommt.