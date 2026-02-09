Xbox Next: 2027-Launch nur ein Best‑Case‑Szenario

Obwohl AMD‑Chefin Lisa Su kürzlich erklärte, dass die Entwicklung des nächsten Xbox‑Chips gut vorankommt und einen möglichen Launch 2027 unterstützen könnte, bedeutet das intern bei Microsoft keineswegs, dass 2027 als Releasejahr feststeht.

Ein neuer Bericht von Windows Central macht deutlich, dass Microsoft keine verbindliche Planung für eine neue Konsole hat. Stattdessen geht das Unternehmen davon aus, dass die aktuelle Xbox‑Generation – ebenso wie die PS5 – länger laufen wird als frühere Konsolenzyklen. Grund dafür ist die strategische Ausrichtung auf ein breiteres Hardware‑Ökosystem, in dem Xbox nicht mehr nur eine einzelne Konsole ist, sondern ein flexibles Plattformkonzept, das auch Handhelds, PCs und andere Geräte einschließt.

Intern sorgten Su’s Aussagen sogar für Überraschung: Laut Bericht wurden Microsoft‑Mitarbeiter von der öffentlichen 2027‑Andeutung überrumpelt, da es keine interne Zusage für dieses Jahr gibt. Vieles hängt davon ab, wie schnell Microsoft das geplante, deutlich verbesserte Windows‑11‑Erlebnis auf der nächsten Xbox umsetzen kann. Genau diese OS‑Integration gilt als zentraler Baustein der kommenden Generation – und sie ist noch nicht so weit, dass ein Termin festgelegt werden könnte.

Auch preislich ist nichts entschieden. Steigende Kosten für Speicher und Komponenten machen eine Prognose schwierig; selbst ein Premiumpreis von rund 1.000 Dollar wird intern nicht ausgeschlossen. Parallel arbeitet Microsoft mit OEM‑Partnern wie ASUS an mehreren Hardware‑Varianten für unterschiedliche Preisbereiche.

Unabhängig vom Zeitpunkt der neuen Konsole verfolgt Microsoft weiter seine Multiplattform‑Strategie: Xbox‑Titel sollen auch auf Geräten wie der Switch 2 laufen, damit möglichst viele Spieler Zugang zu den Spielen haben.

Lest dazu auch unseren Artikel über die zukünftig wohl radikalste Konsolengeneration von Microsoft.