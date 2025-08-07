Xbox Next: AMD Custom Chips für die nächste Xbox-Generation bestätigt

AMD hat offiziell bestätigt, dass es gemeinsam mit Microsoft an maßgeschneiderten Chips für die nächste Generation von Xbox-Geräten arbeitet – darunter Konsolen, PCs und Handhelds.
Diese Chips sollen nicht nur die Leistung steigern, sondern auch die Plattformen enger miteinander verzahnen.
Highlights der Xbox-Partnerschaft zwischen AMD und Microsoft
- Modulares SoC-Design: Der Chip mit dem Codenamen Magnus besteht laut Leaks aus separaten CPU- und GPU-Dies, die über eine 384-Bit-Brücke kommunizieren.
- Plattformübergreifende Nutzung: Der gleiche Chip soll in Konsolen, Gaming-Handhelds und sogar PCs zum Einsatz kommen.
- Konsolen und PCs könnten künftig dieselbe Architektur nutzen.
- Handhelds wie der ROG Ally (in Zusammenarbeit mit ASUS) könnten ebenfalls auf AMDs Custom-Chips basieren.
- Die Chips sollen auch AI-gestützte Features wie Upscaling und Rendering unterstützen.
Technische Spezifikationen (Gerüchte):
- GPU: RDNA-5 Architektur mit bis zu 68 Compute Units
- CPU: Kombination aus Zen 6 und Zen 6C Kernen
- Speicher: GDDR7 mit 192-Bit-Anbindung
Interessanterweise arbeitet AMD auch mit Sony an der nächsten PlayStation-Generation. Die PS6 wird laut Leaks von einem Chip namens Orion angetrieben, während ein neues PlayStation-Handheld auf den Canis-Chip setzen soll.
Beide Unternehmen nutzen AMDs RDNA-5-Technologie, wobei Microsoft möglicherweise auf mehr Leistung setzt. Was die neuen Konsolen tatsächlich unter der Haube haben, bleibt abzuwarten.
Xbox Next (Magnus) – Gerüchte-Spezifikationen
|Komponente
|Spezifikation (Gerüchte)
|CPU
|Kombination aus Zen 6 und Zen 6C Kernen (11 Kerne)
|GPU
|RDNA 5 Architektur, 68 Compute Units
|Leistung
|Vergleichbar mit NVIDIA RTX 5080
|Speicher
|GDDR7, 192-Bit Bus
|Zielauflösung
|Native 4K bei 120 FPS
|Raytracing
|Verbesserte RT-Kerne, FSR 4 & Redstone Unterstützung
|Design
|Modularer SoC, evtl. auch für PCs und Handhelds
|Release
|Vermutlich 2026–2027
PlayStation 6 (Orion) – Gerüchte-Spezifikationen
|Komponente
|Spezifikation (Gerüchte)
|CPU
|8 Zen 6 Kerne
|GPU
|RDNA 5 Architektur, 40–48 Compute Units
|Leistung
|Vergleichbar mit AMD Radeon RX 9070 XT
|Speicher
|GDDR7, 160–192 Bit Bus, bis zu 768 GB/s Bandbreite
|Raytracing
|6–10x stärkere Leistung als PS5
|Besondere Features
|Dense Geometry Format, Streaming Wave Coalescer, Workgroup Self-Launch
|Stromverbrauch
|Unter 160 Watt TBP
|Kompatibilität
|Abwärtskompatibel zu PS4 und PS5
|Release
|Ende 2027 oder Anfang 2028
Die Gerüchte zu den Spezifikationen stammen vom Leaker „KeplerL2“.
„Die Gerüchte zu den Spezifikationen stammen vom Leaker „KeplerL2“.🤔
Dann muss aber fast hoffen das er nicht die Wahrheit sagt.
Schau Dir sein original Poasting an. Er sagt selber das er sich nicht sicher ist, ob es ein zukünftiger Konsolen Chip ist. Er vermutet das der Chip aus der Custom Sparte von AMD kommt und möglicherweise in einer der kommenden Konsolen zum Einsatz kommen könnte.
sollten die Gerüchte stimmen, dann ist der CPU Teil bei der PS6 allerdings schneller
Ja.
Und die Zahl 3 ist auch bestimmt größer als die 7.
Wenn das so stimmt haben wir auch bei der nächsten Generation zwei super Konsolen bzw. Xbox soll ja ein halber pc sein
Frühestens Ende 2025 könnten offizielle Informationen kommen, bis dahin gebe ich nicht viel darauf, da kommen noch etliche Gerüchte auf uns zu.
Ich geb nichts mehr auf Gerüchte, ich warte auf Fakten.
Interessant. Die PS6 läuft unter 160 Watt TBP.
Somit wird die PS6 Leistungstechnisch beschnitten sein und sehr wahrscheinlich deutlich unter der Next Xbox sein.
Die PS6 wird in die nächste Runde direkt als „Series S“ Kandidat einsteigen. So hätte man zumindest die günstigere wenn auch deutlich schwächere Konsole.
Der Drops ist sowieso schon gelutscht, wenn die next PS nur einen teuren und begrenzt Store hat.
Dann wäre die PS6 die schwächste Konsole, sowie die, die am wenigsten Spiele abspielen kann.
Die spannendste Frage ist doch eher ob Playstation seinen Kunden noch mehr die Hosen ausziehen wird so wie Nintendo mit der nächsten Generation, deren Kunden signalisieren ja ihre Willigkeit in der Hinsicht.
Die üblichen Gerüchte eben.
Aber wenn das kommt dann seh ich eher schwarz 🙁
Gut, man kann einen PC jetzt wirklich mit einer Konsole vergleichen weil Letztere eigentlich weniger Leistung für das gleiche Ergebnis liefern muss aber ernsthaft?
Eine 9070xt in wahrscheinlich 3 Jahren?
Um das mal auf nvidia umzuschlüsseln weil die die besseren Zahlen zu. Überblick haben wäre das fast so als würde man heute eine 3060ti einbauen.
Das Ding wäre dann eine reine KI Maschine wenn das entsprechen mit udna aka rdna5 betrieben würde.
Die andere Variante klingt zwar besser aber auch wenn die such erst nächstes oder wahrscheinlich eher übernächstes Jahr erscheinen soll dürfte der Preis dann immer noch oberhalb der 1.000,- liegen.
Und auch die Kombi aus zen6 + zen6c sehe ich eher als problematisch an.
Die c Varianten bestechen zwar durch mehr Rechenkerne welche aber such langsamer als die non-c sind. Hier sollte sich dann eigentlich die Frage stellen ob eben entsprechend programmiert wird saß mehr Kerne mehr Leitung bringen. Gibt immerhin noch mehr als genug Spiele bei den die Anzahl keinen Vorteil bietet und die Schnelligkeit der Einzelnen den Unterschied machen.
Vor allem darf man hier eben auch nicht vergessen saß die PS6 eben eine Konsole bleibt und die XBOX next mehr in Richtung PC geht zum Teil wodurch sich der Vorteil 5080 vs 9070xt deutlich verkleinern könnte als er bei einem reinem PC darstellt.
Der entscheidende Punkt über aber eben udna aka rdna 5 werden weil mittlerweile die Rohleistung nicht mehr wirklich verbesserbar ist mit denen aktuellen Fertigungsystemen.
Aber es sind Un bleiben eben Spekulation und die werden es so lange bleiben bis beide geliefert haben.
Ich kenn mich da einfach zu wenig aus bei diesen Zahlen, klingt aber auf jeden Fall um einiges besser.
Ich bin davon ausgegangen, dass APUs von Vorteil sind im Gegensatz zu der klassischen Teilung von CPU und GPU.
Es ist eine APU. CPU und GPU befinden sich auf dem gleichen Substrat. Nur ist in dem Fall, wenn der Chip so kommt, es kein monolithisches Design mehr, sondern die einzelnen Komponenten (CPU, GPU, A.I. Engine, usw) werden einzeln als Chiplets hergestellt und dann im Package miteinander verbunden. So hat der Hersteller den Vorteil das er den Chip speziell an die Kundenwünsche anpassen kann und im späteren Verlauf auch spezielle Leistungsstärkere Versionen anbieten kann, ohne das das die APU vom scratch neu designt werden muss.