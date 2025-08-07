Xbox Next: AMD Custom Chips für die nächste Xbox-Generation bestätigt

AMD & Microsoft: Custom-Chips für die nächste Xbox-Generation bestätigt! Neue SoCs für Konsolen, PCs und Handhelds – ein einheitliches Gaming-Ökosystem entsteht.

AMD hat offiziell bestätigt, dass es gemeinsam mit Microsoft an maßgeschneiderten Chips für die nächste Generation von Xbox-Geräten arbeitet – darunter Konsolen, PCs und Handhelds.

Diese Chips sollen nicht nur die Leistung steigern, sondern auch die Plattformen enger miteinander verzahnen.

Highlights der Xbox-Partnerschaft zwischen AMD und Microsoft

Modulares SoC-Design: Der Chip mit dem Codenamen Magnus besteht laut Leaks aus separaten CPU- und GPU-Dies, die über eine 384-Bit-Brücke kommunizieren.

Der Chip mit dem Codenamen Magnus besteht laut Leaks aus separaten CPU- und GPU-Dies, die über eine 384-Bit-Brücke kommunizieren. Plattformübergreifende Nutzung: Der gleiche Chip soll in Konsolen, Gaming-Handhelds und sogar PCs zum Einsatz kommen. Konsolen und PCs könnten künftig dieselbe Architektur nutzen. Handhelds wie der ROG Ally (in Zusammenarbeit mit ASUS) könnten ebenfalls auf AMDs Custom-Chips basieren. Die Chips sollen auch AI-gestützte Features wie Upscaling und Rendering unterstützen.

Der gleiche Chip soll in Konsolen, Gaming-Handhelds und sogar PCs zum Einsatz kommen.

Technische Spezifikationen (Gerüchte):

GPU: RDNA-5 Architektur mit bis zu 68 Compute Units

CPU: Kombination aus Zen 6 und Zen 6C Kernen

Speicher: GDDR7 mit 192-Bit-Anbindung

Interessanterweise arbeitet AMD auch mit Sony an der nächsten PlayStation-Generation. Die PS6 wird laut Leaks von einem Chip namens Orion angetrieben, während ein neues PlayStation-Handheld auf den Canis-Chip setzen soll.

Beide Unternehmen nutzen AMDs RDNA-5-Technologie, wobei Microsoft möglicherweise auf mehr Leistung setzt. Was die neuen Konsolen tatsächlich unter der Haube haben, bleibt abzuwarten.

Xbox Next (Magnus) – Gerüchte-Spezifikationen

Komponente Spezifikation (Gerüchte) CPU Kombination aus Zen 6 und Zen 6C Kernen (11 Kerne) GPU RDNA 5 Architektur, 68 Compute Units Leistung Vergleichbar mit NVIDIA RTX 5080 Speicher GDDR7, 192-Bit Bus Zielauflösung Native 4K bei 120 FPS Raytracing Verbesserte RT-Kerne, FSR 4 & Redstone Unterstützung Design Modularer SoC, evtl. auch für PCs und Handhelds Release Vermutlich 2026–2027

PlayStation 6 (Orion) – Gerüchte-Spezifikationen

Komponente Spezifikation (Gerüchte) CPU 8 Zen 6 Kerne GPU RDNA 5 Architektur, 40–48 Compute Units Leistung Vergleichbar mit AMD Radeon RX 9070 XT Speicher GDDR7, 160–192 Bit Bus, bis zu 768 GB/s Bandbreite Raytracing 6–10x stärkere Leistung als PS5 Besondere Features Dense Geometry Format, Streaming Wave Coalescer, Workgroup Self-Launch Stromverbrauch Unter 160 Watt TBP Kompatibilität Abwärtskompatibel zu PS4 und PS5 Release Ende 2027 oder Anfang 2028

Die Gerüchte zu den Spezifikationen stammen vom Leaker „KeplerL2“.