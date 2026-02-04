Xbox Next: AMD deutet neue Microsoft-Konsole für 2027 an

Aussage von CEO Lisa Su verstärkt Gerüchte um den Start der neuen Xbox-Konsolengeneration im Jahr 2027.

Während der Q4‑2025‑Bilanzpräsentation von AMD hat CEO Dr. Lisa Su einen bemerkenswerten Hinweis auf den Zeitplan der nächsten Xbox‑Generation gegeben. In ihrem Kommentar zum Client‑Geschäft erklärte sie, dass die Entwicklung der neuen Xbox‑Hardware mit einem semi‑custom AMD‑SoC gut vorankommt – und dass AMD in der Lage sei, einen Launch im Jahr 2027 zu unterstützen.

Diese Formulierung gilt als vorsichtige, aber deutliche Bestätigung der seit Monaten kursierenden Gerüchte. Offiziell haben weder Microsoft noch AMD bislang ein Veröffentlichungsfenster genannt.

Langjährige Partnerschaft und technische Gerüchte

Microsoft setzt seit der Xbox One auf maßgeschneiderte AMD‑Chips, und auch die Xbox Series X|S basiert auf AMD‑Technologie. 2025 wurde die Zusammenarbeit für die nächste Konsolengeneration erneut bestätigt.

Gerüchte aus der Hardware‑Szene deuten darauf hin, dass die neue APU – angeblich unter dem Codenamen Magnus – auf Zen‑6‑ und Zen‑6c‑CPU‑Kernen sowie einer RDNA‑5‑GPU basieren könnte. Diese Spezifikationen decken sich mit Informationen aus früheren Leaks.

Widerspruch zu früheren Microsoft‑Dokumenten

Ein möglicher Start im Jahr 2027 steht im Gegensatz zu internen Microsoft‑Unterlagen, die während des FTC‑Verfahrens zur Activision‑Übernahme öffentlich wurden. Diese Dokumente deuteten eher auf 2028 hin und beschrieben die neue Xbox als hybride Gaming‑Plattform, bei der Microsoft verschiedene CPU‑Architekturen evaluiert hatte.

Ein geleaktes Roadmap‑Slide stützte jedoch einige der aktuellen Gerüchte: Darin war ein Tapeout der Chips für Anfang 2026 vorgesehen, mit Devkits ab Ende 2026 bzw. Anfang 2027. Solche Pläne sind allerdings stets vorläufig.

Vorsichtige Formulierung lässt Spielraum

Wichtig ist die Wortwahl von Su: AMD sei bereit, einen Launch 2027 zu unterstützen – das ist keine direkte Bestätigung des Releasejahres, sondern eine bewusst vorsichtige Aussage im Rahmen vorbereiteter Finanzkommentare.

Parallel dazu betonte Su, dass AMD angesichts steigender RAM‑Kosten verstärkt auf das Enterprise‑Segment fokussiert.