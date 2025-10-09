Xbox Next: AMD Magnus Leak mit Killer-Specs, 110 TOPS, RDNA6 und mehr

AMD Magnus Leak: Microsofts „Xbox Next“-Chip mit 110 TOPS und RDNA6 könnte die absolute Killer-Hybrid-Konsole werden!

Ein massiver Leak rund um AMD Magnus, den neuen Chip für Microsofts nächste Konsolengeneration, sorgt derzeit für Aufsehen in der Gaming-Welt.

Laut Insider Moore’s Law Is Dead arbeitet Microsoft an seinem bislang ambitioniertesten Projekt: einem hybriden System aus Konsole und PC, das die Grenze zwischen beiden Welten endgültig auflösen soll.

Der Chip mit einer Fläche von 408 mm² wird im 3-nm-Verfahren bei TSMC gefertigt und ist damit deutlich größer als der der Xbox Series X und sogar als der der kommenden PlayStation 6. Herzstück des Systems ist ein Dual-Chiplet-Design mit einem kleineren SoC-Chip (144 mm²) für CPU, I/O und KI sowie einem 264 mm² großen GPU-Chip auf Basis der RDNA5-Architektur.

Im Inneren werkelt eine Zen-6-CPU mit bis zu 11 Kernen und 12 MB L3-Cache. Die GPU bietet 70 Compute Units (68 aktiv) und 24 MB L2-Cache, was für deutlich höhere Effizienz und Grafikleistung sorgt. Unterstützt wird das Ganze von einem 192-Bit-Interface und bis zu 48 GB GDDR7-RAM, was die Xbox Next auf das Leistungsniveau eines modernen High-End-PCs hebt.

Besonders bemerkenswert ist die neue XDNA 3-NPU, die mit 110 TOPS an KI-Leistung punktet. (TOPS ist die fundamentale Leistungskennzahl für NPUs, oder auch Billionen von Operationen pro Sekunde.)

Selbst Im Energiesparmodus erbringt sie weiterhin 46 TOPS bei einem Verbrauch von lediglich 1,2 Watt, was ein deutliches Indiz dafür ist, dass Microsoft zukünftig auf die lokale Integration von künstlicher Intelligenz in den Bereichen Spiele, Upscaling und Streaming Wert legen wird.

Bei einer geschätzten Leistungsaufnahme von 250 bis 350 Watt liegt Magnus technisch eher auf dem Niveau leistungsstarker Mini-PCs.

Die Fertigung soll 2026 starten, der Release der Xbox Next ist für 2027 geplant. Parallel dazu wird berichtet, dass Microsoft die Fertigung der gegenwärtigen Xbox Series X|S sukzessive reduzieren wird.

Der AMD Magnus Leak deutet klar an, dass Microsoft seine nächste Konsolengeneration nicht nur als Gaming-System, sondern als leistungsstarke All-in-One-Plattform für KI, Cloud und moderne Grafiktechnologien positionieren möchte inklusive flächendeckender Gaming-Stores wie Steam, Windows, Battle.net uvm. – ein mutiger Schritt in die Zukunft des Gaming. Der Preis? Geschätzt über 800,- US-Dollar!

Was sagt ihr zu dem Vorhaben?