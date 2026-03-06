Xbox Next: Analyst warnt: Scheitert die Helix-Konsole könnte es das Aus für Xbox bedeuten

Analyst Dr. Serkan Toto warnt, dass Microsofts neue Hardware‑Generation über die gesamte Zukunft der Marke entscheiden könnte.

Nach dem Abschied von Phil Spencer und der überraschenden Enthüllung von Project Helix stehen Microsofts Gaming‑Pläne unter besonderer Beobachtung.

Laut Dr. Serkan Toto, CEO und Mitbegründer der Consultingfirma Kantan Games könnte Helix der letzte Versuch sein, Xbox als Hardware‑Marke am Leben zu halten. Er sagt, es gebe in der Branche kaum jemanden, der noch an eine weitere Xbox‑Generation glaube, falls dieses neue Gerät scheitere.

Damit wird Helix zu einem entscheidenden Wendepunkt – nicht nur für die Konsole selbst, sondern für die gesamte Identität von Xbox.

Der Druck steigt zusätzlich durch die Konkurrenz: Valves kommende Steam Machine positioniert sich als Hybrid aus PC und Konsole und könnte genau jene Zielgruppe ansprechen, die Microsoft zurückgewinnen will.

Toto betont, dass Xbox zwingend klare Kaufargumente liefern müsse – vor allem eine breitere native Unterstützung eigener Spiele –, um gegen Valves Ansatz bestehen zu können.

Auch intern steht Xbox vor einem Umbruch. Mit Asha Sharma, die aus dem KI‑Bereich kommt und keinen Gaming‑Hintergrund hat, übernimmt erstmals eine branchenfremde Führungskraft die Leitung.

Toto erwartet, dass sie die bisherige „Everything is an Xbox“-Strategie schnell überdenken und versuchen wird, die Hardware‑Sparte noch einmal neu auszurichten. Ihre Aussage, Xbox müsse „von Grund auf neu aufgebaut werden“, hält er für realistisch – aber auch für eine enorme Herausforderung.

Ob Project Helix tatsächlich die „Rückkehr von Xbox“ einleitet oder das Ende der Konsolen‑Ära markiert, bleibt offen.

Klar ist nur: Der Erfolg dieses Projekts wird maßgeblich bestimmen, ob Xbox als Hardware‑Marke weiter existiert.