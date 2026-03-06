Xbox Next: Analyst warnt: Scheitert die Helix-Konsole könnte es das Aus für Xbox bedeuten

Nach dem Abschied von Phil Spencer und der überraschenden Enthüllung von Project Helix stehen Microsofts Gaming‑Pläne unter besonderer Beobachtung.
Laut Dr. Serkan Toto, CEO und Mitbegründer der Consultingfirma Kantan Games könnte Helix der letzte Versuch sein, Xbox als Hardware‑Marke am Leben zu halten. Er sagt, es gebe in der Branche kaum jemanden, der noch an eine weitere Xbox‑Generation glaube, falls dieses neue Gerät scheitere.
Damit wird Helix zu einem entscheidenden Wendepunkt – nicht nur für die Konsole selbst, sondern für die gesamte Identität von Xbox.
Der Druck steigt zusätzlich durch die Konkurrenz: Valves kommende Steam Machine positioniert sich als Hybrid aus PC und Konsole und könnte genau jene Zielgruppe ansprechen, die Microsoft zurückgewinnen will.
Toto betont, dass Xbox zwingend klare Kaufargumente liefern müsse – vor allem eine breitere native Unterstützung eigener Spiele –, um gegen Valves Ansatz bestehen zu können.
Auch intern steht Xbox vor einem Umbruch. Mit Asha Sharma, die aus dem KI‑Bereich kommt und keinen Gaming‑Hintergrund hat, übernimmt erstmals eine branchenfremde Führungskraft die Leitung.
Toto erwartet, dass sie die bisherige „Everything is an Xbox“-Strategie schnell überdenken und versuchen wird, die Hardware‑Sparte noch einmal neu auszurichten. Ihre Aussage, Xbox müsse „von Grund auf neu aufgebaut werden“, hält er für realistisch – aber auch für eine enorme Herausforderung.
Ob Project Helix tatsächlich die „Rückkehr von Xbox“ einleitet oder das Ende der Konsolen‑Ära markiert, bleibt offen.
Klar ist nur: Der Erfolg dieses Projekts wird maßgeblich bestimmen, ob Xbox als Hardware‑Marke weiter existiert.
Keiner weiß mit was für Zahlen Microsoft intern rechnet um es als Erfolg zu betrachten oder eben nicht. Microsoft ist sich natürlich bewusst das wenn es 1000€ aufwärts kostet es wahrscheinlich keine höheren Nutzer erreicht als jetzt die Series Konsolen. Dafür muss man kein Analyst sein.
Ich kann auch einfach mal etwas behaupten und es raus hauen.
Bin ich dadurch ein Analyst oder Experte ?
Nö.
Aber es scheint mir so das nach jeder Bekanntmachung von Xbox /MS jeder daher gelaufene depp seine Meinung als Fakt raus feuern darf . Wo waren denn diese Analysten als Sony Blupoint dicht gemacht hat und die halbe blaue Community auf die Barrikaden gegangen ist?
Wo waren die sogenannten Analysten als Sony bekannt gab das sie die PS6 nach hinten verschieben um die PS5 länger Supporten zu können?
Da traute sich keiner von diesen „Experten“ raus in die Öffentlichkeit .
Aber kaum kündigt MS/Xbox etwas an , schiessen diese möchte gern Analysten und Experten aus dem Boden wie Unkraut .
Doppel Moral in Rein Form. Es wird nur mit einem einzigen Maß gemessen, dem Sony Maß .
MS hat ja betont, dass die Kiste für Core Gamer ist. Unter anderem zielt es auf langjährige Xbox Spieler ab, die sich über die Jahre was aufgebaut haben. Vielleicht könnten die schon mit 10Mio verkauften Einheiten leben. Jedenfalls eher 10 als 100Mio.
Salopp formuliert (nicht meine Meinung), aber MS dürften die Series S Budget Käufer, die VPN Key Schnorrer von einst oder die GP für 3€ im Monat dank Gold Trick mittlerweile egal sein. Entweder sind die Kunden zahlungskräftig oder nicht.
OK das ist ja logisch. Also ich glaube da ist sich auch jeder einig das dass hier der letzte Versuch ist. Die Frage ist nur was bedeutet Erfolg für MS 🤔
Also ab wann ist es ein erfolgreiche Konsole und ab wann nicht
Es wäre zwar traurig, aber am Ende wäre es mir auch egal, sofern ich den Zugriff auf meine Spiele behalte oder zu einem anderen Anbieter wie Steam mitnehmen kann.
Diese Analysten reden viel, doch am Ende bewahrheiten sich ihre Aussagen nicht oft. Dennoch vermute ich ebenfalls, dass Microsoft den Konsolenmarkt verlassen wird, falls die nächste Xbox finanziell enttäuscht.
Oh no, scheitert ein Produkt, dass auf 6-10 Jahre Laufzeit aufgebaut ist, könnte es das letzte Produkt sein. I am Shocked! SHOCKED!! …well… not that shocked.
Blödsinn, das mit der Einstellung der Xbox.
Wir tauschen ein geschlossenes System (Xbox) gegen offenes System (Xbox-PC). Und da auf jeden Windows 11 Gerät die Xbox App läuft, ist die Verbreitung des Systems automatisch gewährleistet! Das heißt am Day One Verkaufstag hat die neue Xbox direkt 1 Milliarde potenzielle Nutzer!
So wird es kommen, das die Xbox quasi nur noch App auf jeden Windows Gerät / PC ist!
Ich glaube die neue xbox wird es sehr schwer haben.
Wer ist die Zielgruppe?
Pc gamer haben schon nen pc den sie immer mal wieder aufrüsten.
Die würden sich lieber ne neue Grafikkarte oder CPU holen anstatt ein komplett neues gerät zu kaufen.
Konsoleros möchten für eine neue konsole keine 1000 bis 1500 Euro ausgeben.
Da frag ich mich wirklich wer soll das ding kaufen?
Es wird eine niche wie z.b rog ally xbox.
Selbst das steam deck mit millionen Verkäufen ist sogar noch eher ne niche.