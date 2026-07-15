Xbox Next: Analysten erwarten schwierige Zeiten – soll aber trotzdem Millionenverkäufe erreichen

Analysten sehen sinkende Xbox-Hardware-Zahlen und prognostizieren Millionenverkäufe für Project Helix.

Neue Einschätzungen von Analysten zeichnen ein gemischtes Bild für die Zukunft von Xbox-Hardware und dem kommenden Project Helix.

Während die Verkäufe der Xbox Series X|S laut den Angaben von S&P Global weiter zurückgehen sollen, wird dem neuen Projekt dennoch ein langfristiges Verkaufspotenzial zugesprochen.

Laut der Analyse soll Project Helix im ersten Jahr nach Veröffentlichung rund zwei Millionen Einheiten verkaufen. Bis 2030 könnte die Konsole demnach auf etwa 7,3 Millionen verkaufte Einheiten anwachsen.

Gleichzeitig bewertet S&P Global die aktuelle Entwicklung der Xbox Series X|S kritisch. Nach Angaben der Analysten wurden im vergangenen Jahr lediglich 3,2 Millionen Konsolen ausgeliefert. Damit soll die Plattform den niedrigsten Jahreswert seit Beginn der Erfassung durch S&P erreicht haben.

Auch die Quartalszahlen sollen einen Rückgang zeigen.

Im ersten Quartal 2026 seien die Auslieferungen erstmals in der Datensammlung von S&P Global unter die Marke von 500.000 Konsolen gefallen.

Für das gesamte Jahr 2026 erwartet die Analystenfirma weitere Rückgänge bei der Hardware.

„Xbox Series X|S wird voraussichtlich nur 2,5 Millionen Konsolen im gesamten Jahr 2026 ausliefern.“

Anschließend soll die Plattform laut der Einschätzung deutlich zurückgefahren werden.

„Eine schnelle Abwicklung Richtung null danach.“

Die Prognosen stammen von Analysten und stellen keine offizielle Aussage von Microsoft dar. Der schwierige Markt und die überteuerten Komponenten wegen der hohen KI-Nachfrage, könnten für einen schweren Start der neuen Konsolen sorgen.