Xbox Next: Asha Sharma fordert flexiblere Preise für Hardware, Software und Services

Asha Sharma hat sich zur zukünftigen Preisstrategie von Xbox geäußert und dabei eine stärkere Flexibilisierung der Angebote in Aussicht gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei der Anspruch, Spielern weltweit einen besseren Zugang zu Gaming-Inhalten zu ermöglichen.

Sharma erklärte, dass historische Preisstrukturen nicht ausreichend flexibel gewesen seien, um unterschiedliche Märkte und Nutzerbedürfnisse abzudecken. Genau hier sehe man laut ihr den größten Handlungsbedarf für zukünftige Anpassungen.

Als Beispiel verwies sie auf Anpassungen beim Xbox Game Pass-Modell, das zuvor als zu teuer wahrgenommen worden sei und bereits entsprechende Korrekturen erfahren habe.

„Ich denke, historisch gesehen war unsere Preisgestaltung nicht so flexibel“, sagte sie. „Und ich denke, das ist das große Ding, an dem wir arbeiten wollen. Sie haben das bei Game Pass gesehen. Es war zu teuer geworden. Also haben wir einen Schritt unternommen, um das anzugehen.“

Zukünftig soll der Fokus nicht nur auf Performance und Spielzeit liegen, sondern auch darauf, Hardware, Software und Services so zu gestalten, dass sie in unterschiedlichen Preissegmenten zugänglich bleiben. Dabei gehe es ausdrücklich um eine Balance zwischen Innovation und Erschwinglichkeit.

Gleichzeitig betonte Sharma, dass es keine konkreten Preisversprechen gebe und die Marktbedingungen weiterhin eine entscheidende Rolle spielen würden. Ziel sei es jedoch klar, mehr Menschen weltweit die Nutzung des Xbox-Ökosystems zu ermöglichen.