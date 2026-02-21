Xbox Next: Asha Sharma und Matt Booty führen jetzt Xbox – wie stellt ihr euch die Zukunft der Marke vor?

Mit dem Abschied von Phil Spencer und der Übernahme durch Asha Sharma beginnt eine neue Ära für Microsoft Gaming. Sharma hat drei klare Grundsätze formuliert, die den Kurs von Xbox bestimmen sollen:
1.) Großartige Spiele stehen an erster Stelle
Kreative Qualität hat Priorität. Starke Figuren, emotionale Geschichten und mutige Ideen sollen die Plattform prägen. Studios sollen mehr Freiheiten erhalten, ikonische Marken weiterentwickeln und neue Genres erschließen. Matt Booty verantwortet künftig die inhaltliche Ausrichtung aller Xbox Game Studios.
2.) Rückbesinnung auf Xbox, Konsolen und die Xbox-Community
Die Konsole soll wieder stärker im Mittelpunkt stehen – ohne PC, Mobile und Cloud aus den Augen zu verlieren. Ziel ist ein nahtloses Xbox-Erlebnis über alle Geräte hinweg sowie ein Ökosystem, das Entwicklern möglichst wenige technische Hürden bietet.
3.) Die Zukunft des Spielens aktiv gestalten
Sharma spricht von einer Phase der Neuerfindung. Neue Geschäftsmodelle und kreative Werkzeuge sollen entstehen. Gleichzeitig betont sie: Xbox-Marken dürfen keine reinen Monetarisierungsmaschinen werden. Spiele bleiben Kunst – geschaffen von Menschen, unterstützt durch Technologie, aber nicht ersetzt durch seelenlose KI-Inhalte.
Nun seid ihr gefragt:
- Kehrt Xbox zu einer stärkeren Konsolenidentität zurück?
- Bleibt der Game Pass das Herzstück der Strategie?
- Sehen wir mehr kreative Risiken und starke Exklusivtitel?
- Oder handelt es sich vor allem um eine strategische Neuausrichtung?
Wie blickt ihr auf die Zukunft von Xbox unter Sharma und Booty – optimistisch, skeptisch oder vorsichtig gespannt?
Mitdiskutieren
Ich fürchte für eine Rückkehr zur alten Konsolen Identität ist es inzwischen zu spät. Man hat alles auf PC Wechsel ausgerichtet und jetzt wieder zurückrudern halte ich für nicht mehr Zielführend. Dafür hat man die Konsolen Hardware schon zu sehr im stich gelassen.
Wie die Zukunft jetzt aussieht ist schwierig zu sagen. Aber es wird Richtung PC gehen. Und vor allem verstärkt Richtung Multiplattform Publisher.
Im Netz liest man jetzt sehr häufig das die nächste Xbox wohl doch noch gecancelt wird. Ob es so kommt muss man abwarten. Ich könnte mir auch denken das es am Ende nur noch einen PC Launcher und Cloud usw gibt.
Plus Geräte von Drittanbietern wie das Asus Xbox Rog Ally.
Mal sehen wie die Asha jetzt drauf ist und welche Veränderungen kommen.
Aber ändern wird sich etwas.
Vielleicht überrascht sie auch alle Positiv die Zeit wird es zeigen.
Ich bin Zwiegespalten und wirklich gespannt, ich werte nach den Taten, Phil war großartig, ich denke nicht das man an ihn herankommt.
Für Matt Booty hätte ich mir einen anderen gewünscht, der hätte ruhig gehen können.
Der Asha will ich erst mal eine Chance geben, aber sie ist halt keine Gamerinn und war nur sehr kurz bei Xbox/MS und bekommt diese Position, ist aufjedenfall ein Risikomove.
Sarah Bond als CEO Xbox, ich weiß nicht, aber sie war jetzt erst 1-2 Jahre Präsidentin, das hat aber schnell geendet.
Phil war großartig. 🤣
Wohl eher einer der größten Luftpumpen aller Zeiten, der Habeck der Xbox. 🙃