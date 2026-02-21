Xbox Next: Asha Sharma und Matt Booty führen jetzt Xbox – wie stellt ihr euch die Zukunft der Marke vor?

Asha Sharma und Matt Booty führen jetzt Xbox – wie wird eurer Meinung nach die Zukunft der Marke aussehen?

Mit dem Abschied von Phil Spencer und der Übernahme durch Asha Sharma beginnt eine neue Ära für Microsoft Gaming. Sharma hat drei klare Grundsätze formuliert, die den Kurs von Xbox bestimmen sollen:

1.) Großartige Spiele stehen an erster Stelle

Kreative Qualität hat Priorität. Starke Figuren, emotionale Geschichten und mutige Ideen sollen die Plattform prägen. Studios sollen mehr Freiheiten erhalten, ikonische Marken weiterentwickeln und neue Genres erschließen. Matt Booty verantwortet künftig die inhaltliche Ausrichtung aller Xbox Game Studios.

2.) Rückbesinnung auf Xbox, Konsolen und die Xbox-Community

Die Konsole soll wieder stärker im Mittelpunkt stehen – ohne PC, Mobile und Cloud aus den Augen zu verlieren. Ziel ist ein nahtloses Xbox-Erlebnis über alle Geräte hinweg sowie ein Ökosystem, das Entwicklern möglichst wenige technische Hürden bietet.

3.) Die Zukunft des Spielens aktiv gestalten

Sharma spricht von einer Phase der Neuerfindung. Neue Geschäftsmodelle und kreative Werkzeuge sollen entstehen. Gleichzeitig betont sie: Xbox-Marken dürfen keine reinen Monetarisierungsmaschinen werden. Spiele bleiben Kunst – geschaffen von Menschen, unterstützt durch Technologie, aber nicht ersetzt durch seelenlose KI-Inhalte.

Nun seid ihr gefragt:

Kehrt Xbox zu einer stärkeren Konsolenidentität zurück?

Bleibt der Game Pass das Herzstück der Strategie?

Sehen wir mehr kreative Risiken und starke Exklusivtitel?

Oder handelt es sich vor allem um eine strategische Neuausrichtung?

Wie blickt ihr auf die Zukunft von Xbox unter Sharma und Booty – optimistisch, skeptisch oder vorsichtig gespannt?